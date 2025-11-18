Εξελίξεις στα Βορίζια: Συνελήφθη ο αδελφός της 56χρονης που δολοφονήθηκε

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στα Βορίζια, καθώς η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του αδελφού της 56χρονης που σκοτώθηκε στο μακελειό.

O 58χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδόθηκε στις αρχές σε εκτέλεση εντάλματος που είχε εκδώσει η ανακρίτρια.

Ο συλληφθείς είναι επίσης πατέρας των τεσσάρων αδελφών που έχουν προφυλακιστεί για την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια, που κατέληξαν στον θάνατο του Φανούρη Καργάκη και της θείας τους.

Κατηγορείται για συμμετοχή στη συμπλοκή και συγκεκριμένα ότι απομάκρυνε όπλα μετά τους πυροβολισμούς.

Βορίζια: Ελεύθερος ο 23χρονος ύποπτος για την τοποθέτηση της βόμβας

Παράλληλα, χθες αφέθηκε ελεύθερος ο 23χρονος γιος του «Κούνελου», ο οποίος είχε συλληφθεί ως ύποπτος για την τοποθέτηση της βόμβας σε σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που πυροδότησε τον νέο κύκλο αίματος στα Βορίζια.

Ο νεαρός απολογήθηκε περίπου μία ώρα και αρνήθηκε κάθε εμπλοκή με την υπόθεση, ενώ αφέθηκε ελεύθερος, γιατί υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην εισαγγελέα και την ανακρίτρια.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών θα αποφανθεί τις επόμενες μέρες για την προφυλάκισή του ή όχι.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου έδωσαν χθες το «παρών», η μητέρα, οι δύο αδερφές και συγγενείς του 23χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι 23χρονος είναι ανιψιός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος είναι το δεύτερο θύμα του αιματηρού περιστατικού. Κατηγορείται για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών.

Η ΕΛ.ΑΣ. παραμένει στα Βορίζια μέχρι να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων του χωριού.

«Δεν έχουν κατανοήσει και οι δύο πλευρές ότι πρέπει να σταματήσει εδώ αυτό το κακό, πρέπει να δοθεί τέλος. Χάθηκαν δύο άνθρωποι τόσο άδικα. Κάθε πλευρά έχει χάσει και από έναν δικό της συγγενή και θρηνεί γι’ αυτόν. Γι’ αυτό και δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις το επόμενο διάστημα και θα παραμείνουν οι δυνάμεις σίγουρα στο χωριό. Θα παραμείνουν όσο χρειαστεί μέχρι να βεβαιωθούμε ότι όλοι οι κάτοικοι είναι ασφαλείς», είπε σε δηλώσεις της το περασμένο Σάββατο η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Βορίζια: Πώς έγινε το μακελειό

Όλα έγιναν το πρωί της 1ης Νοεμβρίου. Στα Βορίζια βρισκόταν σύσσωμη η οικογένεια Φραγκιαδάκη για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, το προηγούμενο βράδυ άγνωστοι τοποθέτησαν βόμβα σε υπό ανακατασκευή σπίτι μέλους της οικογένειας.

Το επόμενο πρωί κι ενώ μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη επέστρεφαν από το σπίτι, όπου είχαν πάει να δουν τις ζημιές, φέρονται να δέχθηκαν επίθεση με πυροβολισμούς από τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη.

Ακολούθησαν σκηνές από αστυνομική ταινία με τις δύο οικογένειες να ανταλλάσσουν πυρά μέσα στο χωριό. Από τους πυροβολισμούς έπεσαν νεκροί ο 39χρονος και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Στο χωριό έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει επτά συλλήψεις. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του οπλισμού και τυχόν άλλων εμπλεκομένων συνεχίζονται.

