Hyundai: Έρχεται το μεγαλύτερο ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας

Συνεχίζοντας τη δέσμευσή της στον εξηλεκτρισμό, η Hyundai θα λανσάρει το 2026 νέα ηλεκτρικά οχήματα, ξεκινώντας από το Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών (9-18 Ιανουαρίου) με την παγκόσμια πρεμιέρα του μεγαλύτερου ηλεκτρικού της μοντέλου μέχρι σήμερα.Το νέο αυτό μοντέλο θα διαθέτει προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένου ενός εξελιγμένου συστήματος φόρτισης 800 Volt.

Η Hyundai θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα ενός νέου ηλεκτρικού μοντέλου που ενισχύει την υπάρχουσα γκάμα της από το INSTER έως το IONIQ 9 καθώς την πρώτη εμφάνιση σε ευρωπαϊκό σαλόνι αυτοκινήτου θα κάνει το ανανεωμένο IONIQ 6, παρουσιάζοντας σημαντικές βελτιώσεις στον αεροδυναμικό του σχεδιασμό καθώς και τεχνολογικές αναβαθμίσεις στην καμπίνα και στις ψηφιακές του λειτουργίες.

Παράλληλα με τις πρεμιέρες, η παρουσία της Hyundai θα εμπλουτιστεί με μια ειδική N Zone, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν καλύτερα τα IONIQ 5 N και IONIQ 6 N, καθώς και με μια διαδραστική γωνιά arcade gaming βασισμένη στο INSTEROID. Το INSTEROID είναι ένα πρωτοποριακό σχεδιαστικά concept, εμπνευσμένο από το INSTER EV, που συνδυάζει την αισθητική των βιντεοπαιχνιδιών με το τολμηρό, σπορτίφ στυλ, εξερευνώντας νέες ιδέες στην σχεδίαση των αυτοκινήτων και παρουσιάζοντας τη δημιουργική προσέγγιση της Hyundai πέρα από τα μοντέλα παραγωγής.