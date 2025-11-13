Βορίζια: Ποιος έδωσε εντολή και ποιος έφτιαξε τη βόμβα - Η άκρη του νήματος

Από βιντεοληπτικό υλικό έφτασαν στον 23χρονο, ο οποίος θεωρείται ότι έβαλε τη βόμβα στο σπίτι στα Βορίζια - Βίντεο ΣΚΑΪ

Κοντά στην άκρη του νήματος για τα πραγματικά αίτια του μακελειού στα Βορίζια φαίνεται πως είναι οι αρχές, μετά και από τη σύλληψη του 23χρονου ανιψιού του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σκοτώθηκε στην αιματοχυσία.

Ο νεαρός που συνελήφθη χθες φαίνεται πως είναι ο άνθρωπος που έβαλε τη βόμβα στο νεόδμητο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων, που έγινε και η αφορμή για να ξεκινήσει το μακελειό.

Αυτό που αναζητούν οι αρχές είναι ποιος έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας, αλλά και ποιος κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Οι αξιωματικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες θεωρούν σχεδόν αδύνατον, ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη να είναι ο ιθύνων νους της εμπρηστικής επίθεσης, όπως επίσης να είναι εκείνος που κατασκεύασε τη βόμβα.

Ο συλληφθείς αποτελεί τον όγδοο εμπλεκόμενο στην πολύκροτη υπόθεση. Από τους ήδη προσωρινά κρατούμενους, πέντε ανήκουν στην οικογένεια Φραγκιαδάκη και τρεις στην οικογένεια Καργάκη. Ο 23χρονος πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα.

Ο 23χρονος κατηγορείται για έκρηξη από κοινού που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη σε ανθρώπους όσο και σε αντικείμενα, διακεκριμένη περίπτωση φθοράς και για κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού και κατοχή εκρηκτικών υλών.

Βορίζια: Στις φυλακές αναζητούν την άκρη του νήματος

Τα έως τώρα στοιχεία που διαθέτουν δείχνουν ότι όλα ξεκίνησαν από τις φυλακές Αλικαρνασσού.

Ο νεαρός είναι ανιψιός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, θύματος της βεντέτας, και γιος του 52χρονου «Κούνελου» της ίδιας οικογένειας, ο οποίος βρίσκεται έγκλειστος στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Φέρεται μάλιστα να είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του λίγο πριν την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού στο υπό κατασκευή σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Βορίζια: Πώς έφτασε Το βίντεο που πρόδωσε τον 23χρονο

Η ΕΛ.ΑΣ. έφτασε στα ίχνη του 23χρονου από το οπτικό υλικό που κατέγραψαν κάμερες στα Βορίζια και συγκέντρωσαν τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σε ένα από τα βίντεο αυτά φαίνεται ο νεαρός να κατευθύνεται προς το σπίτι του Φραγκιαδάκη πριν τις 22:30 το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές εκείνη την ώρα ήταν το μοναδικό άτομο που κινούταν στο χωριό, ενώ στο βίντεο φαίνεται να απομακρύνεται και μετά από λίγα δευτερόλεπτα να σημειώνεται η έκρηξη.

Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι λίγο πριν την έκρηξη της βόμβας, ο 23χρονος βρισκόταν σε γάμο μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκηδων.

Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον οπλισμό

Οι αρχές συνεχίζουν επίσης τις έρευνες για τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό.

Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, δέχτηκε τουλάχιστον τέσσερις σφαίρες, δύο από τις οποίες ήταν θανατηφόρες και προήλθαν από όπλα διαφορετικού διαμετρήματος.

Όπως δήλωσε η αδελφή του 39χρονου, «κανείς από εμάς δεν πυροβόλησε – ούτε ο αδελφός μου, ούτε ο ξάδελφός μου. Ο αδελφός μου δεν πρόλαβε να σηκώσει το χέρι του».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές εκτιμούν ότι οι εμπλεκόμενοι ενδέχεται να έχουν κρύψει τα όπλα είτε σε δυσπρόσιτα σημεία του Ψηλορείτη, είτε κατά μήκος της διαδρομής προς το νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες.

Την ίδια στιγμή, οι δύο συγγενείς 43 και 48 ετών, που κρίθηκαν επίσης προφυλακιστέοι, εμφανίζονται σε βίντεο να πυροβολούν από ύψωμα του χωριού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ίδιο υλικό καταγράφει τους δύο άνδρες να επιβαίνουν σε αγροτικό όχημα, με το οποίο μεταφέρουν τον τραυματισμένο 39χρονο στο νοσοκομείο.

Οι δύο οικογένειες είχαν διαφορές εδώ και πολλά χρόνια. Αρκετές φορές είχαν μπει στη μέση «μεσίτες» και είχαν προσπαθήσει να συμβιβάσουν τα πράγματα, κάνοντας σασμό. Κάθε φορά όμως κάτι γινόταν και κάποιος από τη μία ή την άλλη οικογένεια τον «έσπαγε».

Τα μέλη των δύο οικογενειών ρίχνουν την ευθύνη για το κακό που συνεβή ο ένας στον άλλον. Στα Βορίζια παραμένει ισχυρή αστυνομική δύναμη, καθώς υπάρχει φόβος να αναζωπυρωθεί η ένταση με το παραμικρό.