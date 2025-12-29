Κουραμπιές εναντίων μελομακάρονου

Mία συνταγή για μελομακάρονα χωρίς ζάχαρη

Επιμέλεια STAR.GR
Fitness
Πηγή: φωτογραφία εξώφυλλου από Pexels
Κουραμπιές και μελομακάρονο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τώρα τις γιορτές επανέρχεται και το δίλημμα των εορτών που δεν είναι άλλο από το: μελομακάρονο ή κουραμπιές; 

Μελομακάρονα: Η συνταγή του Λευτέρη από το MasterChef

Και φυσικά δεν παίζουν ρόλο μόνο οι θερμίδες που περιέχει το καθένα από αυτά τα δύο αλλά και η θρεπτική αξία των χριστουγεννιάτικων γλυκών, τις βιταμίνες και τα αντιοξειδωτικά. 

Μελομακάρονο εναντίον κουραμπιέ 

Τα μελομακάρονα έχουν λιγότερες θερμίδες από τους κουραμπιέδες καθώς (περίπου 30-50γρ έχουν περίπου  150 έως 200 θερμίδες, ανάλογα το μέγεθος και τα υλικά, ενώ ανά 100 γραμμάρια περιέχουν περίπου 360-370 θερμίδες, λόγω της περιεκτικότητάς τους σε μέλι, λάδι, ξηρούς καρπούς, σιμιγδάλι και αλεύρι.

Αντίθετα οι κουραμπιέδες έχουν γύρω στις 150-250 ανά τεμάχιο.  Η ποσότητα της ζάχαρης, της  άχνη και του βούτυρου μπορεί να αυξήσουν τις θερμίδες.

Οφέλη μελομακάρονου

Τα μελομακάρονα δεν προσφέρουν μόνο απόλαυση στον ουρανίσκο αλλά έχουν και οφέλη για τον οργανισμό μας καθώς το ελαιόλαδο, μέλι, καρύδια, κανέλα, πορτοκάλι προσφέρουν βιταμίνες (Β1, Β2, Β3, Β9, C, Ε), αντιοξειδωτικά, σελήνιο, μαγγάνιο, καλά λιπαρά.

Οφέλη Κουραμπιέ

Και ο κουραμπιές όμως λόγω των αμυγδάλων  που περιέχουν αποτελούν πηγή πρωτεϊνών, φυτικών ινών, βιταμίνης Ε, μαγνησίου και φωσφόρου.

Επίσης και το βούτυρο περιέχει πολλές βιταμίνες όπως Α, D, Ε, Κ, Β12.

Στα μειονεκτήματα και των δύο χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων είναι πως κάνουν κακό τόσο στα δόντια όσο και στη σιλουέτα μας καθώς είναι πλούσια σε θερμίδες.

Οι θερμίδες αυτές ωστόσο περιορίζονται αν μειώσουμε τη ζάχαρη, το βούτυρο, την άχνη, το μέλι και τους ξηρούς καρπούς.

 

Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε μία συνταγή για μελομακάρονα χωρίς ζάχαρη και σας την παρουσιάζουμε.

Το star.gr έψαξε και βρήκε μία παλαιότερη συνταγή που είχε δώσει στους αναγνώστες  η Κλινική Διαιτολόγος- Διατροφολόγος, Ηλιαλένα Λυσικάτου για μελομακάρονα χωρίς ζάχαρη. 

H διακεκριμένη διαιτολόγος- διατροφολόγος Ηλιαλένα Λυσικάτου

H διακεκριμένη διαιτολόγος- διατροφολόγος Ηλιαλένα Λυσικάτου

Συνταγή για μελομακάρονα χωρίς ζάχαρη από την Ηλιαλένα Λυσικάτου

Τα υλικά για τα μελομακάρονα χωρίς ζάχαρη είναι: 

520 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
130 γρ. σιμιγδάλι ψιλό
220 γρ. ηλιέλαιο 
120 γρ. μέλι 
90 γρ. νερό
1 1/2 κ.τ.γ κανέλα
1 κ.τ.γ. γαρύφαλλο
1/2 κ.τ.γ. μοσχοκάρυδο
1 κ.τ.γ. μαγειρική σόδα
1 βανίλια
χυμό και ξύσμα από ένα πορτοκάλι (125γρ.)
1/2 κ.τ.γ. baking powder.

Υλικά για το σιρόπι

190 γρ. νερό
χυμό από ένα λεμόνι (προαιρετικά)
800 γρ. μέλι
ένα ξύλο κανέλας
3- 4 γαρύφαλλα
150 γρ. καρύδι τριμμένο για το πασπάλισμα

Εκτέλεση συνταγής για μελομακάρονα χωρίς ζάχαρη

Βάζουμε  σε ένα μπολ το ξύσμα και τον χυμό από το πορτοκάλι, τη σόδα, τη κανέλα, το μοσχοκάρυδο, το γαρύφαλλο, τη βανίλια και το ηλιέλαιο και ανακατεύουμε

Στη συνέχεια, προσθέτουμε το μέλι, το νερό και ανακατεύουμε

Σε ένα άλλο μπολ, βάζουμε το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, το σιμιγδάλι και το baking powder και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε το δεύτερο μπολ στο πρώτο και ανακατεύουμε με το χέρι για λίγο

Κόβουμε τη ζύμη και ζυγίζουμε μπουκίτσες (13γρ) και την πατάμε στον τρίφτη στο πλάι για να έχει σχέδιο

Ψήνουμε σε ταψί με λαδόκολλα στους 160 βαθμούς για περίπου 13 λεπτά

Για το σιρόπι βράζουμε κανέλα, νερό, γαρύφαλλα και αφού κρυώσει προσθέτουμε λεμόνι και μέλι

Μόλις είναι έτοιμα τα μελομακάρονα, τα ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα με το σιρόπι για 1 λεπτό. Μετά πασπαλίζουμε με το τριμμένο καρύδι.

Πόσες θερμίδες έχουν τα μελομακάρονα χωρίς ζάχαρη

Διατροφική αξία ανά 60γρ (4 μελομακάρονα)

Ενέργεια     210,7 kcal
Υδατάνθρακες      33 gr
Πρωτεΐνες       2,1 gr
Λιπαρά      8,3 gr

 

