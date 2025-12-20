Μελομακάρονα: Η συνταγή του Λευτέρη από το MasterChef

O Λευτέρης Πέτρου μάς έδωσε τα tips του για μελωμένα μελομακάρονα

Μελομακάρονα: Η Συνταγή Του Λευτέρη Από Το MasterChef
20 Δεκεμβρίου σήμερα και… δεν χορταίνουμε μελομακάρονα! Γεμάτα αρώματα πορτοκαλιού, κανέλας και καρυδιού, τα μελομακάρονα φέρνουν τα Χριστούγεννα σε κάθε σπίτι! Το τραγανό τους εξωτερικό που συναντά το ζουμερό εσωτερικό, βουτηγμένο σε αρωματικό σιρόπι, είναι απλώς ανίκητο. Κάθε μπουκιά θυμίζει παιδικά Χριστούγεννα, μυρωδιές σπιτιού και ζεστές οικογενειακές στιγμές.

Συνταγή για μελομακάρονα με επικάλυψη σοκολάτας

Φέτος, η Κατερίνα Καραγιάννη και το Star.gr συνάντησαν τον MasterChef Λευτέρη Πέτρου και μας έδωσε τη δική του τέλεια συνταγή για μελομακάρονα με σιρόπι και πορτοκάλι. Ακολουθεί βήμα-βήμα για να τα φτιάξετε και εσείς:

μελομακάρονα

Υλικά

Για τη ζύμη:

  • 75 γρ. νερό
  • 210 γρ. ηλιέλαιο
  • 95 γρ. χυμό πορτοκαλιού
  • 80 γρ. άχνη ζάχαρη
  • Ξύσμα από 1 πορτοκάλι
  • 20 γρ. μέλι
  • 5 γρ. κανέλα σε σκόνη
  • 3 γρ. γαρίφαλο σκόνη
  • 165 γρ. αλεύρι μαλακό
  • 35 γρ. σιμιγδάλι ψιλό
  • 150 γρ. σπασμένο καρύδι

Για το σιρόπι:

  • 325 γρ. νερό
  • 500 γρ. ζάχαρη
  • 100 γρ. σιρόπι γλυκόζης
  • 1 ξύλο κανέλας
  • 1 φλούδα πορτοκαλιού
  • 150 γρ. μέλι (στο τέλος)

Εκτέλεση

1. Προετοιμασία σιροπιού:

  • Σε κατσαρόλα, ρίχνουμε το νερό, τη ζάχαρη, το σιρόπι γλυκόζης, το ξύλο κανέλας και τη φλούδα πορτοκαλιού.
  • Βράζουμε μέχρι να λιώσει η ζάχαρη.
  • Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το μέλι. Αφήνουμε να κρυώσει εντελώς.

2. Ζύμη:

  • Σε μεγάλο μπολ, ανακατεύουμε τα υγρά: νερό, ηλιέλαιο, χυμό πορτοκαλιού και άχνη ζάχαρη μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη.
  • Προσθέτουμε το μέλι και ανακατεύουμε.
  • Ενσωματώνουμε τα στερεά υλικά: αλεύρι, σιμιγδάλι, κανέλα, γαρίφαλο και καρύδι. Τέλος, προσθέτουμε το ξύσμα πορτοκαλιού.
  • Ζυμώνουμε ελαφρά, όσο χρειάζεται για να ενωθούν τα υλικά – μην το παρακάνετε, γιατί η ζύμη θα κόψει.
  • Παίρνουμε ποσότητες περίπου 30 γρ. και πλάθουμε οβάλ σχήματα.
  • Πιέζουμε ελαφρά πάνω σε σχαράκι ή κουτάλα με τρύπες για να δώσουμε το χαρακτηριστικό σχέδιο.
  • Τοποθετούμε σε ταψί με λαδόκολλα ή αλουμινόχαρτο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 15 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν.

3. Σιρόπιασμα:

  • Μόλις βγουν τα μελομακάρονα ζεστά από τον φούρνο, τα βουτάμε στο κρύο σιρόπι.
  • Τα αφήνουμε να στραγγίξουν σε σχαράκι και πασπαλίζουμε με λίγο επιπλέον καρύδι.

Και τώρα… απολαμβάνουμε αυτά τα ζεστά, αρωματικά μελομακάρονα που κάνουν τα Χριστούγεννα ακόμα πιο γλυκά!

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ MASTERCHEFS
 |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥ
