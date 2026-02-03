Ελένη Μενεγάκη: Ο διάλογος με την Άση Μπήλιου για την κόρη της, Βαλέρια

«Σαν χθες μου φαίνεται εκείνο το ξημέρωμα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.02.26 , 19:15 Mercedes-Benz: Για 140 χρόνια γράφει ιστορία
03.02.26 , 18:41 Νέα απάτη με SMS για πληρωμή «μαϊμού» προστίμου υπερβολικής ταχύτητας!
03.02.26 , 18:28 Ελένη Μενεγάκη: Ο διάλογος με την Άση Μπήλιου για την κόρη της, Βαλέρια
03.02.26 , 18:18 Άρειος Πάγος: Κρίσιμη απόφαση για τα «κόκκινα» δάνεια
03.02.26 , 17:44 Παρ’ ολίγο τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Πήρε φωτιά λεωφορείο εν κινήσει
03.02.26 , 17:27 Νέες αποκαλύψεις για το εργοστάσιο της Βιολάντα και τη διαρροή
03.02.26 , 17:18 Τζώρτζογλου για Μαριόλα: «Η απόφαση για χωρισμό είναι δική μου κι οριστική»
03.02.26 , 17:03 Ερρίκος Λίτσης: «Χαίρομαι που στη σειρά ασχολούμαι με παιδιά»
03.02.26 , 16:54 Σοφία Παυλίδου: «Φοράω το δαχτυλίδι του πατέρα μου και το έχω σαν γούρι»
03.02.26 , 16:10 Συναγερμός στη Θεσσαλία: Υπερχείλισε ο Πηνειός και «έπνιξε» καλλιέργειες
03.02.26 , 16:01 Άση Μπήλιου: «Η Τρίτη θα είναι ιδιαίτερα παραγωγική για όλους»
03.02.26 , 15:57 Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
03.02.26 , 15:55 To πρωινό της Σπυροπούλου: Healthy, νόστιμο και πλούσιο σε πρωτεΐνη
03.02.26 , 15:54 Οικογενειακό Δράμα Στην Κρήτη Με 8 Αδερφάκια Που Ζουν Στο Βενιζέλειο
03.02.26 , 15:50 Μητέρα Μάριου Παπαγεωργίου: «Να Μας Πουν Πού Έχουν Πετάξει Το Παιδί»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Μάρα Ζαχαρέα: Η φωτογραφία με τον Θόδωρο Ρουσόπουλο - «Περήφανη για σένα»
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Στέλιος Χανταμπάκης: Τραυματίστηκε ο γιος του, Μανώλης, στο ποδόσφαιρο
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Ελένη Φουρέιρα: «Πέρασα δύσκολα 3,5 μήνες μετά τη γέννα»
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω Καθαράς Δευτέρας
Τσικνοπέμπτη: Πότε πέφτει φέτος & τι συμβολίζει το έθιμο
Ατύχημα για την Ελένη Χατζίδου μέσα στο Σαββατοκύριακο
Σταύρος Παράβας: Η εξορία, ο χαμός του γιου του & η σχέση του με τον Ωνάση
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε βίντεο για την Ελένη Μενεγάκη από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έναν... ιδιαίτερο διάλογο είχαν η Ελένη Μενεγάκη κι η Άση Μπήλιου, κάτω από την ανάρτηση που έκανε για τα 18α γενέθλια της κόρης της, Βαλέριας Λάτσιου.

Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!

Μία ημέρα μετά τα 18α γενέθλια της κόρης της «βασίλισσας» της TV που ήταν την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, η Ελένη Μενεγάκη απάντησε στις αμέτρητες ευχές των follwers της, καθώς είχε κάνει μία ανάρτηση για την ξεχωριστή αυτή στιγμή. Όπως ήταν αναμενόμενο, απάντησε και στην Άση.

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί τηλεοπτικά για χρόνια, έχοντας διατηρήσει τη φιλία τους μέχρι σήμερα. Έτσι, όταν η Άση Μπήλιου θέλησε να ευχηθεί δημοσίως στην γνωστή παρουσιάστρια, εκείνη προέβη σε μία αποκάλυψη. 

«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»

«Να τη χαίρεσαι Ελένη μου! Πωωω 18 το Βαλεριάκι», της έγραψε η γνωστή αστρολόγος που εδώ και χρόνια απολαμβάνουμε μέσα από το Breakfast@Star.

«Σαν χθες μου φαίνεται εκείνο το ξημέρωμα! Θυμάμαι που σας πήρα το πρωί και σας είπα, γέννησα, δε θα έρθω στην εκπομπή σήμερα», απάντησε η Ελένη Μενεγάκη, σε μία σπάνια αναφορά στην γέννηση της κόρης της, Βαλέριας.

Ελένη Μενεγάκη: Ο διάλογος με την Άση Μπήλιου για την κόρη της, Βαλέρια

«Όλα τα έκανες να φαίνονται τόσο απλά. Μεγάλη τέχνη», της απάντησε η Άση Μπίλιου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΒΑΛΕΡΙΑ ΛΑΤΣΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top