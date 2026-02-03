Ελένη Μενεγάκη: Ο διάλογος με την Άση Μπήλιου για την κόρη της, Βαλέρια

Έναν... ιδιαίτερο διάλογο είχαν η Ελένη Μενεγάκη κι η Άση Μπήλιου, κάτω από την ανάρτηση που έκανε για τα 18α γενέθλια της κόρης της, Βαλέριας Λάτσιου.

Μία ημέρα μετά τα 18α γενέθλια της κόρης της «βασίλισσας» της TV που ήταν την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, η Ελένη Μενεγάκη απάντησε στις αμέτρητες ευχές των follwers της, καθώς είχε κάνει μία ανάρτηση για την ξεχωριστή αυτή στιγμή. Όπως ήταν αναμενόμενο, απάντησε και στην Άση.

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί τηλεοπτικά για χρόνια, έχοντας διατηρήσει τη φιλία τους μέχρι σήμερα. Έτσι, όταν η Άση Μπήλιου θέλησε να ευχηθεί δημοσίως στην γνωστή παρουσιάστρια, εκείνη προέβη σε μία αποκάλυψη.

«Να τη χαίρεσαι Ελένη μου! Πωωω 18 το Βαλεριάκι», της έγραψε η γνωστή αστρολόγος που εδώ και χρόνια απολαμβάνουμε μέσα από το Breakfast@Star.

«Σαν χθες μου φαίνεται εκείνο το ξημέρωμα! Θυμάμαι που σας πήρα το πρωί και σας είπα, γέννησα, δε θα έρθω στην εκπομπή σήμερα», απάντησε η Ελένη Μενεγάκη, σε μία σπάνια αναφορά στην γέννηση της κόρης της, Βαλέριας.

«Όλα τα έκανες να φαίνονται τόσο απλά. Μεγάλη τέχνη», της απάντησε η Άση Μπίλιου.