Άση Μπήλιου: «Η Τρίτη θα είναι ιδιαίτερα παραγωγική για όλους»

Κάνοντας τις αστρολογικές της προβλέψεις, η Άση Μπήλιου αποκάλυψε ότι η σημερινή ημέρα (Τρίτη 3/2) θα είναι ιδιαίτερα παραγωγική.

Όπως εξήγησε, η Σελήνη από το ζώδιο της Παρθένου μάς ωθεί να οργανωθούμε καλύτερα, να συγκεντρωθούμε στους στόχους μας και να γίνουμε πιο αποδοτικοί στην καθημερινότητά μας.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η γνωστή αστολόγος μίλησε γι’ αυτή την αστρολογική επιρροή μέσα από το Breakfast@Star, επισημαίνοντας πως βρισκόμαστε ακόμη στον απόηχο της Πανσελήνου, γεγονός που επηρεάζει τη διάθεσή μας, αλλά παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για νέα ξεκινήματα και πρακτικές αποφάσεις.

«Πάμε να δούμε τι κάνουμε σήμερα, που είμαστε στον απόηχο έτσι της Πανσελήνου, σβήνει σιγά σιγά. Ανάβουν άλλες φωτιές. Η μία σβήνει, άλλες ανάβουν. Λοιπόν, η Σελήνη πέρασε ήδη στο ζώδιο της Παρθένου, από τα ξημερώματα. Θα παραμείνει σ' αυτό το ζώδιο για τις επόμενες δύο μέρες», είπε αρχικά στους τηλεθεατές της πρωινής εκπομπής του Star.

«Είναι μια παραγωγική Σελήνη. Είναι μία Σελήνη που όταν γειωθείς, πατήσεις τα πόδια στη γη, γίνεις πιο ρεαλιστής και λες "πάμε να συγκεντρωθούμε σ' αυτά που έχουμε να κάνουμε", μπορείς τέλος πάντων να βγάλεις ένα μεγάλο όγκο δουλειάς και γενικότερα να είσαι πιο αποτελεσματικός μέσα στη μέρα. Φυσικά μπορεί να είχαμε χθες Πανσέληνο αλλά καταλαβαίνετε ότι ακόμα υπάρχουν κάποια απόνερα, έτσι; Αυτό θέλω να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας», συμπλήρωσε η Άση Μπήλιου.

