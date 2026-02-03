Συναγερμός στη Θεσσαλία: Υπερχείλισε ο Πηνειός και «έπνιξε» καλλιέργειες

«Όλες οι καταστροφές έχουν πέσει πάνω μας», λένε οι αγρότες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.02.26 , 17:27 Νέες αποκαλύψεις για το εργοστάσιο της Βιολάντα και τη διαρροή
03.02.26 , 17:03 Ερρίκος Λίτσης: «Χαίρομαι που στη σειρά ασχολούμαι με παιδιά»
03.02.26 , 16:54 Σοφία Παυλίδου: «Φοράω το δαχτυλίδι του πατέρα μου και το έχω σαν γούρι»
03.02.26 , 16:10 Συναγερμός στη Θεσσαλία: Υπερχείλισε ο Πηνειός και «έπνιξε» καλλιέργειες
03.02.26 , 16:01 Άση Μπήλιου: «Η Τρίτη θα είναι ιδιαίτερα παραγωγική για όλους»
03.02.26 , 15:57 Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
03.02.26 , 15:55 To πρωινό της Σπυροπούλου: Healthy, νόστιμο και πλούσιο σε πρωτεΐνη
03.02.26 , 15:54 Οικογενειακό Δράμα Στην Κρήτη Με 8 Αδερφάκια Που Ζουν Στο Βενιζέλειο
03.02.26 , 15:50 Μητέρα Μάριου Παπαγεωργίου: «Να Μας Πουν Πού Έχουν Πετάξει Το Παιδί»
03.02.26 , 15:42 Νέα Πέραμος: «Ο 27χρονος γνώριζε τους δράστες» - Τι λέει η μητέρα του
03.02.26 , 15:03 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δείχνει την καθημερινότητα στο σπίτι με τα παιδιά
03.02.26 , 15:01 «Ήταν σοκ το πρώτο δείγμα της Κατερίνας Καραβάτου» - Ποιος το είπε;
03.02.26 , 14:39 Εθνικό Απολυτήριο από το 2027 - 2028: Τι αλλάζει για την εισαγωγή στα ΑΕΙ
03.02.26 , 14:34 MasterChef: Το πρώτο Τέστ Δημιουργικότητας κι η επιστροφή του Σταυρή
03.02.26 , 14:21 Η viral «βουτιά» Ιάπωνα βολεϊμπολίστα για να ζητήσει συγγνώμη από επόπτρια!
Στέλιος Χανταμπάκης: Τραυματίστηκε ο γιος του, Μανώλης, στο ποδόσφαιρο
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω Καθαράς Δευτέρας
Ελένη Φουρέιρα: «Πέρασα δύσκολα 3,5 μήνες μετά τη γέννα»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Τσικνοπέμπτη: Πότε πέφτει φέτος & τι συμβολίζει το έθιμο
Φωτεινή Πετρογιάννη: «Δεν ξέρω αν θα φάμε κουφέτα από την Ε. Βουλγαράκη»
Βούλα: Νεκρός άνδρας μέσα στο σπίτι του
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Σε μια απέραντη λίμνη λάσπης έχει μετατραπεί ο θεσσαλικός κάμπος μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις / Bίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια απέραντη λίμνη λάσπης έχει μετατραπεί ο θεσσαλικός κάμπος μετά τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις, με εικόνες που σε αρκετά σημεία θυμίζουν τις καταστροφές από την κακοκαιρία Daniel. Ο ποταμός Πηνειός υπερχείλισε για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, με αποτέλεσμα εκτεταμένες αγροτικές εκτάσεις ανάμεσα σε Λάρισα και Τρίκαλα να βυθιστούν κάτω από τα λασπόνερα. 

Οι εικόνες από το drone του Star αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής: χωράφια έχουν μετατραπεί σε βαλτότοπο, ενώ δρόμοι που οδηγούν στις πλημμυρισμένες εκτάσεις είναι πλέον απροσπέλαστοι, με το νερό να φτάνει ακόμη και τους 20 πόντους. Κάτοικοι και αγρότες περιέγραψαν στην ανταποκρίτρια του Star Μαίρη Τζώρα πώς μέσα σε λίγες ώρες βροχής η κατάσταση ξέφυγε εντελώς. 

Όπως είπαν, πριν από λίγες ημέρες είχαν σπείρει σιτάρι και τριφύλλι και πλέον φοβούνται ότι η σοδειά έχει χαθεί ολοκληρωτικά. Πολλοί κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενες καταστροφές, χωρίς ουσιαστικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, σημειώνοντας ότι, παρά τις παρεμβάσεις στην κοίτη του ποταμού, το πρόβλημα παραμένει. 

Καταστροφές θεσσαλικός κάμπος

Ο Πηνειός υπερχείλισε και έπνιξε καλλιέργειες

Θεσσαλικός κάμπος: Ζώα αποκλεισμένα και καλλιέργειες σε κίνδυνο 

Σε ορισμένες περιοχές, οι πλημμύρες έχουν αποκόψει την πρόσβαση σε κτηνοτροφικές μονάδες, με αποτέλεσμα ζώα να παραμένουν ατάιστα για μέρες.  

Παράλληλα, αγρότες προειδοποιούν ότι οι ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο είναι σοβαρές και ενδέχεται να επηρεάσουν την παραγωγή και την επόμενη χρονιά, καθώς δέντρα και καλλιέργειες κινδυνεύουν να καταστραφούν οριστικά. 

Η υπερχείλιση του Πηνειού έχει θέσει σε συναγερμό την Πολιτική Προστασία, με τις Αρχές να προχωρούν σε προληπτικό κλείσιμο προσβάσεων στην εσωτερική κοίτη του ποταμού μέχρι να υποχωρήσει η στάθμη των νερών. Οι κάτοικοι, ωστόσο, εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς εκτιμούν ότι για να στεγνώσουν οι εκτάσεις θα απαιτηθούν μήνες, πιθανότατα έως και το καλοκαίρι. 

Ο Θεσσαλικός κάμπος μετρά ξανά πληγές, με αγρότες και κτηνοτρόφους να βλέπουν κόπους και περιουσίες να χάνονται μέσα σε λίγες ώρες κακοκαιρίας. 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
 |
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΚΑΜΠΟΣ
 |
ΠΗΝΕΙΟΣ
 |
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
 |
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top