Συναγερμός στη Θεσσαλία: Υπερχείλισε ο Πηνειός και «έπνιξε» καλλιέργειες

Σε μια απέραντη λίμνη λάσπης έχει μετατραπεί ο θεσσαλικός κάμπος μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις / Bίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Σε μια απέραντη λίμνη λάσπης έχει μετατραπεί ο θεσσαλικός κάμπος μετά τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις, με εικόνες που σε αρκετά σημεία θυμίζουν τις καταστροφές από την κακοκαιρία Daniel. Ο ποταμός Πηνειός υπερχείλισε για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, με αποτέλεσμα εκτεταμένες αγροτικές εκτάσεις ανάμεσα σε Λάρισα και Τρίκαλα να βυθιστούν κάτω από τα λασπόνερα.

Οι εικόνες από το drone του Star αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής: χωράφια έχουν μετατραπεί σε βαλτότοπο, ενώ δρόμοι που οδηγούν στις πλημμυρισμένες εκτάσεις είναι πλέον απροσπέλαστοι, με το νερό να φτάνει ακόμη και τους 20 πόντους. Κάτοικοι και αγρότες περιέγραψαν στην ανταποκρίτρια του Star Μαίρη Τζώρα πώς μέσα σε λίγες ώρες βροχής η κατάσταση ξέφυγε εντελώς.

Όπως είπαν, πριν από λίγες ημέρες είχαν σπείρει σιτάρι και τριφύλλι και πλέον φοβούνται ότι η σοδειά έχει χαθεί ολοκληρωτικά. Πολλοί κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενες καταστροφές, χωρίς ουσιαστικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, σημειώνοντας ότι, παρά τις παρεμβάσεις στην κοίτη του ποταμού, το πρόβλημα παραμένει.

Θεσσαλικός κάμπος: Ζώα αποκλεισμένα και καλλιέργειες σε κίνδυνο

Σε ορισμένες περιοχές, οι πλημμύρες έχουν αποκόψει την πρόσβαση σε κτηνοτροφικές μονάδες, με αποτέλεσμα ζώα να παραμένουν ατάιστα για μέρες.

Παράλληλα, αγρότες προειδοποιούν ότι οι ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο είναι σοβαρές και ενδέχεται να επηρεάσουν την παραγωγή και την επόμενη χρονιά, καθώς δέντρα και καλλιέργειες κινδυνεύουν να καταστραφούν οριστικά.

Η υπερχείλιση του Πηνειού έχει θέσει σε συναγερμό την Πολιτική Προστασία, με τις Αρχές να προχωρούν σε προληπτικό κλείσιμο προσβάσεων στην εσωτερική κοίτη του ποταμού μέχρι να υποχωρήσει η στάθμη των νερών. Οι κάτοικοι, ωστόσο, εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς εκτιμούν ότι για να στεγνώσουν οι εκτάσεις θα απαιτηθούν μήνες, πιθανότατα έως και το καλοκαίρι.

Ο Θεσσαλικός κάμπος μετρά ξανά πληγές, με αγρότες και κτηνοτρόφους να βλέπουν κόπους και περιουσίες να χάνονται μέσα σε λίγες ώρες κακοκαιρίας.

