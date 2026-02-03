Νέα Πέραμος: «Ο 27χρονος γνώριζε τους δράστες» - Τι λέει η μητέρα του

Ολοένα και περισσότερες νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, καθώς οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ότι ο νεαρός γνώριζε τους δράστες που τον εκτέλεσαν. Η υπόθεση αποκτά νέα δυναμική μετά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αλλά και τις δηλώσεις ειδικών.

Το θύμα απήχθη την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Μέχρι το Σάββατο ή το πρωί της Κυριακής, βρισκόταν κρατούμενος, πριν οι δράστες τον εκτελέσουν πισώπλατα με δέκα σφαίρες — εννέα στην πλάτη και μία στο κεφάλι — σε ερημικό σημείο κοντά σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Το πτώμα του βρέθηκε από διερχόμενο πολίτη.

Τα ευρήματα της νεκροψίας μαρτυρούν μια μεθοδική και βίαιη δολοφονία: το θύμα ήταν γονατισμένο όταν δέχθηκε τους πυροβολισμούς, ενώ υπήρχαν επίσης ενδείξεις κακοποίησης και εγκαυμάτων στο σώμα. Οι δράστες προσπάθησαν ακόμη να κάψουν τη σορό, πιθανόν για να σβήσουν αποδεικτικά στοιχεία.

Νέα Πέραμος: Το θύμα γνώριζε τους δράστες

Σύμφωνα με τον επίτιμο πρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων, Γιώργο Καλλιακμάνη, η εκτέλεση δε μοιάζει τυχαία ούτε τυπική υπόθεση συμβολαίου θανάτου, αλλά δείχνει ότι «το θύμα γνώριζε τους δράστες και οι δράστες γνώριζαν το θύμα». Όπως τόνισε, οι εκτελεστές είχαν κανονίσει από την αρχή να τον σκοτώσουν και τον οδήγησαν στο απομονωμένο σημείο για να ολοκληρώσουν το σχέδιό τους χωρίς να τους δει κανείς.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνεται στο επιχειρηματικό περιβάλλον του 27χρονου και στις σχέσεις που είχε αναπτύξει, με έναν από τους κύριους άξονες να είναι μια σύνδεση με έναν 59χρονο επιχειρηματία που βρέθηκε νεκρός πριν από δύο χρόνια με παρόμοιο τρόπο. Υπάρχει επίσης υπόθεση να πρόκειται για «αρπαγή τίγρης» με σκοπό τα λύτρα, η οποία όμως κατέληξε σε τραγωδία.

Νέα Πέραμος: «Δεν πείραζε κανέναν. Ήταν καλό παιδί»

Στο πλαίσιο αυτό, η φωνή της μητέρας του θύματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση του χαρακτήρα του νεαρού. Σε συνέντευξή της στις «Αλήθειες με τη Ζήνα», η ίδια περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τον γιο της ως άνθρωπο ήρεμο και αγαπητό.

«Δεν φοβόταν. Τουλάχιστον σε μένα δεν είπε ποτέ κάτι», τονίζει, ξεκαθαρίζοντας πως όσα ακούστηκαν και γράφτηκαν περί κινδύνων δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Όπως λέει, ο γιος της ήταν ένα ευχάριστο παιδί, αγαπητός από όλους, με μοναδική του αγάπη τα γρήγορα αυτοκίνητα.

Αναφερόμενη στο παρελθόν, επιβεβαιώνει ότι στο σπίτι τους είχαν σημειωθεί διαρρήξεις, ωστόσο αυτές είχαν συμβεί χρόνια πριν, όταν το παιδί ήταν ακόμη μικρό. «Δεν ήταν κάτι πρόσφατο, ούτε κάτι προσωπικό», υπογραμμίζει, εξηγώντας ότι απλώς ενίσχυσαν το αίσθημα ανασφάλειας για την περιοχή.

Ο γιος της είχε ξεκινήσει τη δική του επαγγελματική δραστηριότητα, δημιουργώντας εταιρεία και δουλεύοντας ως εργολάβος. Η προσωπική του ζωή, ωστόσο, παρέμενε σε μεγάλο βαθμό μακριά από τη μητέρα του. «Την κοπέλα του δεν τη γνώριζα», λέει χαρακτηριστικά, αναφερόμενη και σε ένα παλιότερο τροχαίο ατύχημα, στο οποίο ενεπλάκη φίλος του οδηγώντας το αυτοκίνητό του.

Η τελευταία τους επικοινωνία ήταν τον Ιούλιο, ύστερα από έναν έντονο καβγά, έναν από αυτούς που –όπως λέει– συμβαίνουν ανάμεσα σε μάνα και γιο.

Για τον θάνατό του είναι κατηγορηματική: «Ήταν φόνος». Τα ερωτήματα την βασανίζουν. «Γιατί μπήκε στο αυτοκίνητο; Τους ήξερε ή δεν τους ήξερε; Αν δεν τους ήξερε, δεν θα περίμενε ποτέ ότι θα του έκαναν κακό». Η ίδια είναι βέβαιη πως ο γιος της δεν είχε εχθρούς. «Δεν πείραζε κανέναν. Ήταν καλό παιδί. Νευρικός, ναι, αλλά δεν είχε πειράξει άνθρωπο. Δεν κάπνιζε, δεν έπινε».

Οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία, να αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και να παίρνουν καταθέσεις, με στόχο να φωτίσουν πλήρως ένα έγκλημα που συγκλονίζει τη χώρα.