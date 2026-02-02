N. Πέραμος: «Δεν είχε πειράξει κανέναν» - Συγκλονίζει η μητέρα του 27χρονου

Ανατριχίλα προκαλούν οι αποκαλύψεις για την απαγωγή και δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία στην Ελευσίνα. Οι απαγωγείς του φαίνεται να τον βασάνιζαν επί έξι ημέρες πριν τον «γαζώσουν» με 10 σφαίρες, δίνοντας του μάλιστα τη χαριστική βολή. «Το παιδί μου δεν είχε πειράξει κανέναν», δήλωσε η μητέρα του με λυγμούς, μιλώντας αποκλειστικά στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star και τον Αλέξανδρο Γύγο.

«Δεν είχε πειράξει απ'ότι βλέπετε κανέναν. Ψάχνω από την αστυνομία να μάθουμε τι έχει γίνει. Δεν έχει δείξει ότι φοβόταν τίποτα. Το βλέπετε και στο βίντεο, περπατάει με το κινητό του. Είναι αμέριμνος, δε φοβάται τίποτα», ήταν τα λόγια της μητέρας του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Θέλω να τους βρούνε, θέλω απλά να πάρει το παιδί μου την ψυχούλα του, να αναπαυτεί και να μου πουν γιατί. Ας μάθω γιατί.

Ο 27χρόνος τα αρχικά Μ. Β. επέστρεψε στο σπίτι του, πρόλαβε να χτυπήσει το κουδούνι για να του ανοίξει η σύντροφός του. Όμως οι δράστες, του είχαν στήσει καρτέρι για τέσσερις ώρες και όταν τον είδαν να φτάνει στην είσοδο, υπό την απειλή όπλων, τον έβαλαν στο όχημά τους και εξαφανίστηκαν, όπως φαίνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο, λίγα δευτερόλεπτα πριν την αρπαγή.

Οι απαγωγείς, έχοντας αρπάξει τον 27χρονο, εξαφανίστηκαν με το σκουρόχρωμο αυτοκίνητο που είχε πλαστές πινακίδες. Οι δράστες φαίνεται να ακολούθησαν μια μεγάλη διαδρομή, πάνω από 20 χιλιόμετρα. Μάλιστα στα τελευταία 20 λεπτά της διαδρομής, όπως φαίνεται στην αυτοψία του Star, ο δρόμος είναι κακοτράχαλος και ερημικός.

Νέα Πέραμος: «Η σορός είχε στοιχεία βασανισμού πριν την εκτέλεση»

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, εκτέλεσαν τον νεαρό επιχειρηματία με 10 σφαίρες: 9 σφαίρες στην πλάτη και μία στο κεφάλι. Ήταν και η χαριστική βολή. Στο πρόσωπο και τα χείλια του είχε χτυπήματα.

«Σύμφωνα με την ιατροδικαστική, η σορός είχε στοιχεία βασανισμού πριν την εκτέλεση. Με αυτό το δεδομένο βγάζουμε το συμπέρασμα ότι ή τον τιμωρούσαν ή τον πίεζαν για κάτι», ανέφερε ο Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Η ώρα θανάτου προσδιορίζεται Σάββατο βράδυ με Κυριακή πρωί. Πού τον κρατούσαν, όμως, τόσες μέρες; Ποιο ήταν το κρησφύγετο των δραστών; Το Ανθρωποκτονιών ψάχνει να βρει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, προκειμένου να φτάσει στη σύλληψη των δολοφόνων.

Σημειώνεται πως ο 27χρονος προέρχεται από ευκατάστατη οικογένεια. Οι απαγωγείς του, ωστόσο, δε ζήτησαν ποτέ λύτρα.

