Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok τον Άδωνι να τρώει κρακεράκια!

Βίντεο με τον Άδωνι Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκια στα υπουργικά έδρανα της Βουλής κατέγραψε και δημοσιοποίησε στο TikTok η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την κίνησή της αυτή να σχολιάζεται ποικιλοτρόπως. Το εν λόγω περιστατικό γεννά ερωτήματα για το εάν πολιτικοί μπορούν να βιντεοσκοπούν συναδέλφους τους προκειμένου να τους εκθέσουν στα social media.

Να σημειωθεί ότι όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης κατάλαβε πως τον βιντεοσκοπούσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, διαμαρτυρήθηκε έντονα και μάλιστα κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής να έρθει και να επιληφθεί του θέματος.

Ο διάλογος Άδωνι Γεωργιάδη - Ζωής Κωνσταντοπούλου

Γεωργιάδης: Γιατί έγραφε; Συγγνώμη, συγγνώμη. Κύριε πρόεδρε.

Κωνσταντοπούλου: Έχω τον λόγο κύριε πρόεδρε.

Γεωργιάδης: Με συγχωρείτε. κ. πρόεδρε… Να διαγράψει το βίντεο. Αν δεν έρθει ο πρόεδρος της βουλής εδώ, δεν το δέχομαι. Προσωπικά δεδομένα απαγορεύονται. Απαγορεύονται. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ.

Κωνσταντοπούλου: Κοίτα εδώ τραμπουκισμοί.

Γεωργιάδης: Να έρθει εδώ ο ΠτΒ.

Πλακιωτάκης: Διακόπτουμε τη συνεδρίαση.

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς, τοποθετήθηκε λέγοντας ότι είναι «απαράδεκτο να βιντεοσκοπούνται συνάδελφοι στην Ολομέλεια». Αμέσως μετά, ανέφερε ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής, αφού οι συνεδριάσεις προβάλλονται στο κανάλι της Βουλής.

Το βίντεο που δημοσίευσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Παρά τις αντιρρήσεις του κ. Γεωργιάδη και τις παρατηρήσεις που δέχθηκε από το προεδρείο της Βουλής, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε το βίντεο στο TikTok, γράφοντας στη λεζάντα «Θαυμάστε τους! Απέναντι στα fake της ΝΔ που μόνο με ψέματα, πληρωμένα τρολ και προπαγάνδα προσπαθεί να κρυφτεί, εμείς θα δείχνουμε πάντα την αλήθεια». Στις εικόνες, ο υπουργός Υγείας φαίνεται να τρώει κρακεράκια, ενώ στη συνέχεια δίνει τη συσκευασία στη συνεργάτιδά του που καθόταν ακριβώς από πίσω του.