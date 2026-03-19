Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok τον Άδωνι να τρώει κρακεράκια!

Άγρια κόντρα στη Βουλή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.03.26 , 11:33 Καινούργιου: «Είμαι έγκυος στον 9ο και θέλω λαγάνα, δεν υπάρχει πουθενα;»
19.03.26 , 11:20 Ηλιάδη: «Με βασάνιζε η σκέψη πώς μπορεί να ένιωσε τη στιγμή της δολοφονίας»
19.03.26 , 11:12 Τάμτα: Η εκκεντρική εμφάνιση στο πλευρό του Πάρι Κασιδόκωστα
19.03.26 , 11:03 Πόπη Μαλλιωτάκη για Αγγελική Ηλιάδη: «Δεν μπορώ να πω αν τις έτρωγε»
19.03.26 , 11:00 Pete Parkkonen: Η ηλικία, το Instagram και η συμμετοχή στην Eurovision 2026
19.03.26 , 10:51 Τούνη: Το υγιεινό πρωινό και μεσημεριανό για τον Πάρη
19.03.26 , 10:43 Σοκαριστικοί διάλογοι για τον Κλεομένη: «Τον έσφαξαν, μακάρι να πεθάνει»
19.03.26 , 10:43 Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρός 21χρονος μετά από σύγκρουση με λεωφορείο
19.03.26 , 10:42 Ευθυμιάδης: «Μου φώναζαν “Καλά δεν ντρέπεσαι να φιλάς μεγαλύτερη”»
19.03.26 , 10:13 Βασίλης Μηλιώνης: Η ηλικία, οι σπουδές και η «δίψα» για την υποκριτική
19.03.26 , 10:04 Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok τον Άδωνι να τρώει κρακεράκια!
19.03.26 , 09:53 Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Σοφία Λάππου
19.03.26 , 09:51 Αντώνης Κανάκης: «Πραγματικά πλέον ελπίζω να είμαι ζωντανός γι’ αυτό»
19.03.26 , 09:38 Δανάη Παππά: To power suit της μας άρεσε πολύ- Η glam rock εμφάνισή της
19.03.26 , 09:22 MasterChef Trailer: «Πιστεύω ότι δε θα βγάλει κανείς πιάτο»
Αποστόλης Τότσικας: «Σίγουρα ευθύνεται η σύζυγός μου που δεν έχω ρυτίδες»
Μαμαλάκης: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Είχα γίνει ανορεκτικός»
Βασίλης Μηλιώνης: Η ηλικία, οι σπουδές και η «δίψα» για την υποκριτική
Λασκαράκη για χωρισμό με Τσιμιτσέλη: «Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά»
Μαρίνα Ασλάνογλου: «Μετά τον χωρισμό, είμαι στα καλύτερά μου!»
Καιρός: Ξεκινά η σιβηρική εισβολή, φέρνοντας κρύο και χιόνια
Η σειρά που πήρε νωρίς το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν!
Ο Αντώνης Κανάκης για την κόρη του: «Ό,τι ωραιότερο έχω φορέσει ποτέ»
MasterChef: Θρίαμβος για την μπλε μπριγάδα στο Τεστ Δημιουργικότητας
Ζέτα Μακρυπούλια: «Όταν ήμουν μικρή δεν είχα καλή σχέση με τα παραμύθια»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Νέος άγριος καυγάς Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Τον βιντεοσκοπούσε ενώ έτρωγε / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε βίντεο στο TikTok με τον Άδωνι Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκια στη Βουλή.
  • Ο Γεωργιάδης αντέδρασε έντονα, ζητώντας να διαγραφεί το βίντεο και καλώντας τον πρόεδρο της Βουλής.
  • Ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής δήλωσε ότι η βιντεοσκόπηση συναδέλφων είναι απαράδεκτη και δεν επιτρέπεται από τον κανονισμό.
  • Η Κωνσταντοπούλου αντέτεινε ότι θα δείχνει πάντα την αλήθεια απέναντι σε ψέματα και προπαγάνδα.
  • Το βίντεο προκάλεσε ποικιλόμορφα σχόλια και ερωτήματα σχετικά με την ηθική της βιντεοσκόπησης πολιτικών.

Βίντεο με τον Άδωνι Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκια στα υπουργικά έδρανα της Βουλής κατέγραψε και δημοσιοποίησε στο TikTok η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την κίνησή της αυτή να σχολιάζεται ποικιλοτρόπως. Το εν λόγω περιστατικό γεννά ερωτήματα για το εάν πολιτικοί μπορούν να βιντεοσκοπούν συναδέλφους τους προκειμένου να τους εκθέσουν στα social media.

Να σημειωθεί ότι όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης κατάλαβε πως τον βιντεοσκοπούσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, διαμαρτυρήθηκε έντονα και μάλιστα κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής να έρθει και να επιληφθεί του θέματος.

Βουλή: Σφοδρή κόντρα Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για τα κρακεράκια!

Ο διάλογος Άδωνι Γεωργιάδη - Ζωής Κωνσταντοπούλου 

Γεωργιάδης: Γιατί έγραφε; Συγγνώμη, συγγνώμη. Κύριε πρόεδρε.
Κωνσταντοπούλου: Έχω τον λόγο κύριε πρόεδρε.
Γεωργιάδης: Με συγχωρείτε. κ. πρόεδρε… Να διαγράψει το βίντεο. Αν δεν έρθει ο πρόεδρος της βουλής εδώ, δεν το δέχομαι. Προσωπικά δεδομένα απαγορεύονται. Απαγορεύονται. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ.
Κωνσταντοπούλου: Κοίτα εδώ τραμπουκισμοί.
Γεωργιάδης: Να έρθει εδώ ο ΠτΒ.
Πλακιωτάκης: Διακόπτουμε τη συνεδρίαση.

Η Κωνσταντοπούλου δημοσιοποίησε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς, τοποθετήθηκε λέγοντας ότι είναι «απαράδεκτο να βιντεοσκοπούνται συνάδελφοι στην Ολομέλεια». Αμέσως μετά, ανέφερε ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής, αφού οι συνεδριάσεις προβάλλονται στο κανάλι της Βουλής. 

Το βίντεο που δημοσίευσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου 

@zoekonstant Θαυμάστε τους! Απέναντι στα fake της ΝΔ, που μόνο με ψέματα, πληρωμένα τρολ και προπαγάνδα προσπαθεί να κρυφτεί, εμείς θα δείχνουμε πάντα την αλήθεια! @Πλεύση Ελευθερίας Official ♬ πρωτότυπος ήχος - zoekonstant

Παρά τις αντιρρήσεις του κ. Γεωργιάδη και τις παρατηρήσεις που δέχθηκε από το προεδρείο της Βουλής, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε το βίντεο στο TikTok, γράφοντας στη λεζάντα «Θαυμάστε τους! Απέναντι στα fake της ΝΔ που μόνο με ψέματα, πληρωμένα τρολ και προπαγάνδα προσπαθεί να κρυφτεί, εμείς θα δείχνουμε πάντα την αλήθεια». Στις εικόνες, ο υπουργός Υγείας φαίνεται να τρώει κρακεράκια, ενώ στη συνέχεια δίνει τη συσκευασία στη συνεργάτιδά του που καθόταν ακριβώς από πίσω του. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
 |
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΒΟΥΛΗ
 |
TIKTOK
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top