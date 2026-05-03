Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία AP
Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star (3/5/2026)
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι θα «μελετήσει» νέα πρόταση του Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αφού απέρριψε προηγούμενη ιρανική προσφορά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία

Το αδιέξοδο παραμένει αφότου κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου, έπειτα από κάπου 40 ημέρες αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών και ιρανικών αντιποίνων σε όλη την περιοχή.

Αξιωματικός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων έκρινε χθες πως είναι «πιθανή» η επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, καθώς ο μοναδικός ως τώρα μεταπολεμικός κύκλος διαπραγματεύσεων των δυο πλευρών στο Ισλαμαμπάντ την 11η Απριλίου ήταν άκαρπος. Tα χάσματα ανάμεσά τους παραμένουν μεγάλα, από το στενό του Χορμούζ ως την πτυχή του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας.

«Θα μελετήσω σύντομα σχέδιο που μόλις μας έστειλε το Ιράν, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν αποδεκτό, διότι δεν έχουν πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα, και στον κόσμο, τα τελευταία 47 χρόνια», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Εξάλλου, ερωτηθείς από δημοσιογράφους στη Φλόριντα αν θα διατάξει να ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν, ο Τραμπ απάντησε «δεν θέλω να το πω αυτό. Εννοώ, δεν μπορώ να το πω σ’ έναν δημοσιογράφο. Αν (οι Ιρανοί) φερθούν ανάρμοστα, αν κάνουν κάτι κακό (...) θα δούμε. Είναι μια πιθανότητα, θα μπορούσε να συμβεί».

Σχέδιο 14 σημείων

Σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, η Τεχεράνη διαβίβασε στην Ουάσιγκτον, μέσω Πακιστάν, σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος μέσα σε 30 ημέρες.

Σύμφωνα με το Tasnim, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από τομείς κοντά στο έδαφός του, να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει «μηχανισμός» για το στενό του Χορμούζ και να κηρυχθεί «το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Το πρακτορείο δεν αναφέρθηκε στον φάκελο του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της Τεχεράνης. Αυτό όμως είναι κεντρικό ζήτημα για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που κατηγορούν το Ιράν πως επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο - κάτι που η ιρανική ηγεσία διαψεύδει επί δεκαετίες.

Η ιρανική διπλωματία είχε ήδη διαβιβάσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα νέο κείμενο στο Πακιστάν, χωρίς να διαρρεύσει καμιά λεπτομέρεια.

«Είναι πιθανή η επανέναρξη της σύρραξης ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ και τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι ΗΠΑ δεν τηρούν καμιά υπόσχεση ή συμφωνία», σχολίασε χθες ο Μοχαμάντ Τζαφάρ Ασαντί, στέλεχος της διοίκησης Χατάμ αλ Ανμπιγιά των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των ΗΠΑ»

Είτε ο πόλεμος ξαναρχίσει, είτε επιλεγεί η οδός της διπλωματίας, η Τεχεράνη είναι «έτοιμη» για οποιοδήποτε σενάριο και «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των ΗΠΑ», έκρινε ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε, στη θεωρία, προθεσμία ως την Παρασκευή για να ζητήσει έγκριση του Κογκρέσου για να συνεχίσει την πόλεμο. Αντ’ αυτού, προτίμησε να απευθύνει επιστολή στους κοινοβουλευτικούς για να τους ειδοποιήσει πως οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν έχουν «τερματιστεί», μολονότι πολλοί δημοκρατικοί σημείωσαν πως η συνεχιζόμενη παρουσία - και η συνεχιζόμενη ενίσχυση κι ο ανεφοδιασμός - δυνάμεων στην περιοχή υποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο.

Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί, συμπεριλαμβανομένων ρεπουμπλικάνων, επέκριναν επίσης την ανακοίνωση του Πενταγώνου ότι θα αποσύρει  5.000 στρατιωτικούς των ΗΠΑ από τη Γερμανία μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Όμως ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, απείλησε χθες να αποσύρει «πολλούς περισσότερους», καθώς συνεχίζει να μην κρύβει την αγανάκτησή του για την έλλειψη υποστήριξης από τους Ευρωπαίους στον πόλεμο αυτό.

Ο πόλεμος στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, κι έχει επιπτώσεις που συνεχίζουν να κλυδωνίζουν την παγκόσμια οικονομία, με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν απογειωθεί, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022. 


 

 

