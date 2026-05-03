Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών μεταξύ κρατουμένων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο κρατουμένων.
Ενώ αρχικά υπήρχε η πληροφορία για έναν νεκρό κρατούμενο, τελικά τα θύματα της άγριας συμπλοκής είναι δύο.
Ένας από τους εμπλεκόμενος έχασε τη ζωή του στη φυλακή, ενώ ένας δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.
Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών.
