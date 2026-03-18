Μαρίνα Ασλάνογλου: «Μετά τον χωρισμό, είμαι στα καλύτερά μου!»

Για τις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν μετά το διαζύγιό της και τον 8χρονο γιο της, Κωνσταντίνο, μίλησε η Μαρίνα Ασλάνογλου.

«Έχω περάσει δύσκολα. Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ ήρεμη, πολύ χαρούμενη. Πέρασα πολύ δύσκολα, γιατί ένας χωρισμός έχει και τις δυσκολίες του. Αλλάζει η συνθήκη που έχεις συνηθίσει, αλλάζουν τα πράγματα, προσπαθείς να προσαρμοστείς στα καινούργια δεδομένα. Οπότε τώρα είμαι καλά, στα καλύτερά μου!», ανέφερε η δημοφιλής ηθοποιός στην εκπομπή The 2night Show.

H ίδια παραδέχτηκε πως κατά κάποιον τρόπο ήταν προετοιμασμένη για τον χωρισμό, εξηγώντας πως «προσπαθώ να είμαι προετοιμασμένη πάντα στη ζωή μου για τα πάντα». «Στην άκρη του μυαλού μπορεί και να το ‘χα, αλλά όχι ότι ήταν σαν δεδομένο κι ότι τώρα θα γίνει, γιατί περνούσαμε μια χαρά, όλα καλά», συμπλήρωσε.

H Mαρίνα Ασλάνογλου μίλησε για τον γιο της και τις δύσκολες στιγμές μετά το διαζύγιό της/ εκπομπή The 2night Show

«Αυτό που με σόκαρε περισσότερο ήταν να μην πληγωθεί ο Κωνσταντίνος, το παιδί. Δηλαδή εγώ εκεί με όλη την ανατροπή και με όλα αυτά που γίνανε στεναχωρήθηκα, γιατί επηρεάζονται και τα παιδιά, καλώς ή κακώς. Κι εγώ είμαι πολύ ευαίσθητη σαν άνθρωπος και επειδή είχα ακούσει από διάφορους πώς έχουν αντιμετωπίσει τον χωρισμό των γονιών τους», εξομολογήθηκε.

«Όλα λύνονται και ο χρόνος περνάει και φεύγει όλο αυτό το μαύρο που έχεις μέσα σου και όσο προχωράς καλυτερεύουν τα πράγματα. Απλά είναι μια αναστάτωση γενικά για όλους», κατέληξε.

Ασλάνογλου: «Η τελευταία μου σκέψη πριν κοιμηθώ και η πρώτη όταν ξυπνήσω είναι ο γιος μου»

Ο γιος που απέκτησε με τον επί χρόνια σύζυγό της, Δημοσθένη Πέππα, είναι η απόλυτη προτεραιότητα της ηθοποιού. «Θέλω να είναι ευτυχισμένος και να επιλέξει κάτι που το αγαπάει. Αυτό που του λέω είναι ότι όπως και η μαμά έχει επιλέξει ένα επάγγελμα που το αγαπάει και την κάνει ευτυχισμένη και ποτέ δεν σκέφτεται ότι τώρα πάω στη δουλειά. Όση κούραση και αν έχω, πάντα κάτι βρίσκω να μου δίνει χαρά σε αυτό που κάνω».

Ο 8χρονος Κωνσταντίνος είναι μαθητής Β' Δημοτικού και παίζει ποδόσφαιρο. «Θέλει να γίνει ο καινούργιος Ρονάλντο. Εντάξει, ας γίνει ό,τι θέλει. Πηγαίνουμε συνέχεια σε αγώνες και το Σαββατοκύριακο είχε δύο αγώνες. Παίζει αμυντικός και επίθεση», περιέγραψε.

Μαρίνα Ασλάνογλου: Όσα είπε για τον γιο της, Κωνσταντίνο/ βίντεο The 2night Show

Τέλος, για το πώς βιώνει τη μητρότητα, είπε: «Ξυπνάς μία μέρα και λες ότι τώρα δε σκέφτομαι για μένα μόνο, σκέφτομαι για έναν ακόμα. Η σκέψη μου η τελευταία όταν κοιμηθώ και η πρώτη όταν ξυπνήσω είναι ο Κωνσταντίνος. Από τα πρακτικά θέματα μέχρι τα συναισθηματικά θέματα μέχρι όλα. Πάντα πίστευα ότι θα είμαι μια καλή μαμά. Νομίζω ότι είμαι μια καλή μαμά όσο μπορώ. Δεν το λέω επειδή είναι παιδί μου, αλλά ο Κωνσταντίνος είναι ένα παιδί με τρομερή ενσυναίσθση».

H Mαρίνα Ασλάνογλου παντρεύτηκε τον ποινικολόγο το 2016 και χώρισαν μετά από 8 χρόνια γάμου. Ο χωρισμός τους έγινε γνωστός τον Φεβρουάριο του 2024.