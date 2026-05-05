Ο Μελέτης Ηλίας ευχήθηκε δημόσια στη σύζυγό του Θέμιδα Βουτσινά για τα γενέθλιά της μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram σε χιουμοριστικό ύφος και τρυφερή διάθεση.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο ηθοποιός, το ζευγάρι εμφανίζεται σε βραδινή έξοδο. Ο «Σάββας» από το Σόι σου συνόδευσε την ανάρτηση με τη φράση «Στο κορίτσι το όμορφο που έχει τα γενέθλια του εύχομαι να βρίσκει τη δύναμη να μας αντέχει, γιατί έχουμε γίνει πολλοί κι είμαστε κι αγριεμένοι! Χαρούμενα γενέθλια». Σε άλλη ανάρτηση που παρουσιάστηκε σε διαφορετική πηγή, ο ηθοποιός σημείωσε: «Στο κορίτσι το όμορφο που έχει τα γενέθλια του εύχομαι να βρίσκει τη δύναμη να μας αντέχει γιατί έχουμε γίνει πολλοί κι είμαστε κι αγριεμένοι! Happy birthday Θέμιδα Βουτσινά».

Η ανάρτηση του Μελέτη Ηλία

Σε παλιότερη συνέντευξή του, ο Μελέτης Ηλίας είχε πει στο Happy Day: «Εννοείται ότι τσακωνόμαστε με τη σύζυγό μου, συνέχεια. Είναι νομίζω αυτός ο μεγαλύτερος αγώνας της καθημερινότητας. Κανένας δεν κάνει πίσω και γι’ αυτό έρχεται και ο τσακωμός, γιατί κανένας δεν κάνει πίσω. Πρέπει κάποιος να το χειριστεί πιο έξυπνα. Εγώ επειδή είμαι ο πιο μπούφος, την έξυπνη κίνηση την κάνει πάντα η γυναίκα μου και με σώζει».

Το ζευγάρι που έχει αποκτήσει δύο παιδιά. διατηρεί χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή, ενώ οι δημόσιες ευχές του ηθοποιού για τα γενέθλια της Θέμιδας Βουτσινά συγκέντρωσαν θετικά σχόλια από το κοινό.