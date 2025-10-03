Μελέτης Ηλίας - Θέμις Βουτσινά: Σπάνια βραδινή έξοδος για το ζευγάρι

Σε νυχτερινό κέντρο με τη σύζυγό του ο ηθοποιός

Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε πρόσφατες δηλώσεις του Μελέτη Ηλία στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια σπάνια βραδινή έξοδο με τη σύζυγό του Θέμιδα Βουτσινά, απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τον ηθοποιό Μελέτη Ηλία.

Μελέτης Ηλίας: «Έγραψα τον γιο μου μπαλέτο. Σαφώς και υπάρχει ταμπού»

Το ζευγάρι μετράει 20 χρόνια κοινής πορείας κι έχει αποκτήσει μαζί δύο παιδιά την 15χρονη Κοραλένια και τον 9χρονο Δημήτρη. 

Μελέτης Ηλίας - Θέμις Βουτσινά: Σπάνια βραδινή έξοδος για το ζευγάρι

Ο «Σάββας» από τη σειρά Το σόι σου που σύντομα επιστρέφει στη μικρή οθόνη, επέλεξε μαύρο κοστούμι και μπλουζάκι. Η σύζυγός του πάλι, «απογείωσε» το black & white look φορώντας μαύρο παντελόνι και τοπ, αλλά από πάνω ένα ολόλευκο σακάκι.

Το σόι σου: Βάσω Λασκαράκη και Μελέτης Ηλίας ξεκίνησαν τα γυρίσματα!

«Στη δικιά μας οικογένεια το έξυπνο άτομο είναι η γυναίκα μου. Εγώ είμαι λίγο πιο παρορμητικός και πιο “μπούφος” και τρώω τα μούτρα μου. Η γυναίκα μου έχει την εξυπνάδα να διαχειριστεί τα παιδιά στο σπίτι», είχε πει ο Μελέτης Ηλίας για τη σύζυγό του στην εκπομπή Μαμά-δες της ΕΡΤ.

Μελέτης Ηλίας - Θέμις Βουτσινά: Σπάνια βραδινή έξοδος για το ζευγάρι

Παράλληλα είχε αναφερθεί και στο γεγονός ότι πήγε με τη σύζυγό του σε σύμβουλο γάμου όταν αυτό χρειάστηκε. «Αυτό που έξυπνα κάναμε από μεριάς μας ήταν να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον ειδικό, που ξέρεις ναι μεν ότι είναι λίγο ταμπού ακόμα δυστυχώς, αλλά αν τολμήσεις και κάνεις το βήμα και αψηφήσεις το είναι ταμπού, θα βγεις τρομερά κερδισμένος», είχε δηλώσει.

