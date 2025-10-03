Μελέτης Ηλίας - Θέμις Βουτσινά: Σπάνια βραδινή έξοδος για το ζευγάρι

Σε μια σπάνια βραδινή έξοδο με τη σύζυγό του Θέμιδα Βουτσινά, απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τον ηθοποιό Μελέτη Ηλία.

Το ζευγάρι μετράει 20 χρόνια κοινής πορείας κι έχει αποκτήσει μαζί δύο παιδιά την 15χρονη Κοραλένια και τον 9χρονο Δημήτρη.

Ο «Σάββας» από τη σειρά Το σόι σου που σύντομα επιστρέφει στη μικρή οθόνη, επέλεξε μαύρο κοστούμι και μπλουζάκι. Η σύζυγός του πάλι, «απογείωσε» το black & white look φορώντας μαύρο παντελόνι και τοπ, αλλά από πάνω ένα ολόλευκο σακάκι.

«Στη δικιά μας οικογένεια το έξυπνο άτομο είναι η γυναίκα μου. Εγώ είμαι λίγο πιο παρορμητικός και πιο “μπούφος” και τρώω τα μούτρα μου. Η γυναίκα μου έχει την εξυπνάδα να διαχειριστεί τα παιδιά στο σπίτι», είχε πει ο Μελέτης Ηλίας για τη σύζυγό του στην εκπομπή Μαμά-δες της ΕΡΤ.

Παράλληλα είχε αναφερθεί και στο γεγονός ότι πήγε με τη σύζυγό του σε σύμβουλο γάμου όταν αυτό χρειάστηκε. «Αυτό που έξυπνα κάναμε από μεριάς μας ήταν να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον ειδικό, που ξέρεις ναι μεν ότι είναι λίγο ταμπού ακόμα δυστυχώς, αλλά αν τολμήσεις και κάνεις το βήμα και αψηφήσεις το είναι ταμπού, θα βγεις τρομερά κερδισμένος», είχε δηλώσει.