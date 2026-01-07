ΣΥΡΙΖΑ: Διέγραψαν τον Φαραντούρη - Του ζητούν να παραδώσει την έδρα

Μετά τις δηλώσεις για το κόμμα Καρυστιανού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.01.26 , 15:41 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
07.01.26 , 15:21 Φαραντούρης: Δεν παραδίδω την έδρα - Λογοδοτώ μόνο στους συμπολίτες μου
07.01.26 , 15:15 ΠΑΟ: Ο Τετέ αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του
07.01.26 , 15:08 Δένδιας: Πιο σημαντικό από την πολιτική επιβίωση το συμφέρον της χώρας
07.01.26 , 15:04 Τουμασάτου: «Δε βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις, δε θέλω να πληγωθώ»
07.01.26 , 14:50 Δασκουλίδης για γιο ΑμεΑ: «Μένει στην Αγγλία - Είναι μπροστά εκεί»
07.01.26 , 14:45 Η Ορχήστρα δωματίου Festival Strings Lucerne στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης
07.01.26 , 14:42 Σταύρος Ζαλμάς: «Δε Θέλω Να Πεθάνω Πάνω Στο Σανίδι»
07.01.26 , 14:37 Ελένη Χατζίδου: «Είναι μια δύσκολη ημέρα για εμένα»
07.01.26 , 14:34 ΣΥΡΙΖΑ: Διέγραψαν τον Φαραντούρη - Του ζητούν να παραδώσει την έδρα
07.01.26 , 14:28 Άρειος Πάγος: Νέα παρέμβαση για τα μπλόκα των αγροτών
07.01.26 , 14:19 Τα μέτρα για τους αγρότες: Στα 8,5 λεπτά/kWh το ρεύμα
07.01.26 , 13:58 TracioN: Eικόνες από την παρουσίαση του Ημερολογίου της Pirelli 2026!
07.01.26 , 13:56 Εύκολη συνταγή για κεμπάπ γιαουρτλού
07.01.26 , 13:42 Τσιμτσιλή: «Δε το λέω με διάθεση απολογίας – Έτυχε ο θάνατος του Παπαδάκη»
Εκτός Πρωινού ο Γιώργος Λιάγκας: «Έχει συμβεί κάτι, ένα μικρό θέμα υγείας»
Τσιμτσιλή: «Δε το λέω με διάθεση απολογίας – Έτυχε ο θάνατος του Παπαδάκη»
Αναστασοπούλου για Παπαδάκη: «Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ένωσε την Ελλάδα»
Φοίβος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του
Έλενα Τοπαλίδου: Η ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ & η ζωή μετά τον χωρισμό της
Άση Μπήλιου: Ποια ζώδια θα αντιμετωπίσουν απρόοπτα σήμερα
Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»
Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια και τον γιο τους στον αγιασμό των υδάτων
Μπέττυ Μαγγίρα για επεμβάσεις: «Έχω κάνει, όπου πάω με κοιτάζουν έκπληκτοι»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βόμβα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση να διαγραφεί από το κόμα ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, μετά τις δηλώσεις του, με τις οποίες δήλωσε δημόσια ότι «ενώνει» τη φωνή του με την Πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμπόρευσης μαζί της στο υπό διαμόρφωση κόμμα της.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Δείτε την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τον διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη:

«️Με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, ο Νικόλαος Φαραντούρης τίθεται εκτός της ευρωομάδας του κόμματος. Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο».

Το κλίμα στην Κουμουνδούρου βάρυνε περαιτέρω από το γεγονός ότι, παρά την επικοινωνία που είχε μαζί του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, το βράδυ της προηγούμενης ημέρας ζητώντας εξηγήσεις, ο κ. Φαραντούρης δεν προχώρησε σε καμία σαφή επανατοποθέτηση υπέρ του κόμματος. Αντιθέτως, στις πρωινές του δηλώσεις όχι μόνο «δεν δήλωσε ΣΥΡΙΖΑ», όπως φέρεται να είχε δεσμευθεί κατ’ ιδίαν προς την ηγεσία, αλλά διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί στον υπό διαμόρφωση πολιτικό φορέα που προαναγγέλλει η κ. Καρυστιανού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η στάση αυτή προκάλεσε έντονη ενόχληση και οργή σε στελέχη του κόμματος, τα οποία έκριναν ότι ο Ευρωβουλευτής κινείται πλέον εκτός κομματικής γραμμής. Στην Κουμουνδούρου επισημαίνουν ότι η δημόσια ταύτισή του με πρωτοβουλίες εκτός ΣΥΡΙΖΑ, σε μια περίοδο μάλιστα που οι πολιτικές προθέσεις της Μαρίας Καρυστιανού έχουν αρχίσει να αποσαφηνίζονται, δεν μπορούσε να μείνει αναπάντητη.

Δείτε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΛΑΣ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ
 |
ΣΥΡΙΖΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top