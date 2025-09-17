Το σόι σου: Βάσω Λασκαράκη και Μελέτης Ηλίας ξεκίνησαν τα γυρίσματα!

Δείτε το βιντεο που πόσταρε η Βάσω Λασκαράκη από τα γυρίσματα

Η επιστροφή της αγαπημένης κωμικής σειράς του Alpha, Το σόι σου, είναι γεγονός, μιας κι οι συντελεστές της ξεκίνησαν τα γυρίσματα.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μάλιστα, η Βάσω Λασκαράκη θέλησε να δώσει μια πρώτη… γεύση στους χιλιάδες followers από το πρώτο της γύρισμα που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης.

Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφικά στιγμιότυπα στα οποία και ποζάρει μαζί με τον καλό της φίλο και συνάδελφο, Μελέτη Ηλία στα παρασκήνια των γυρισμάτων. Ως γνωστόν ο ηθοποιός υποδύεται τον σύζυγό της, «Σάββα Τριανταφύλλου».

«Δικό σας, Το Σόι Σου σεζόν 6, πρώτο γύρισμα» έγραψε χαρακτηριστικά η Βάσω Λασκαράκη στη λεζάντα των χιουμοριστικών τους φωτογραφιών.

Η ανάρτηση της Βάσως Λασκαράκη

Η τηλεοπτική σειρά Το σόι σου επιστρέφει με νέο κύκλο, έξι χρόνια μετά το τελευταίο επεισόδιο. Ο νέος κύκλος διαδραματίζεται έξι χρόνια μετά το τέλος της προηγούμενης σεζόν, ενώ θα συμμετέχουν όλοι οι βασικοί ηθοποιοί του αρχικού καστ.

Όπως ακουγόταν σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιροού, οι συντελεστές της σειράς ήθελαν η ομάδα να παραμείνει η ίδια, χωρίς να αλλάξει κάποιος από τους βασικούς πρωταγωνιστές ούτε να απουσιάζει άλλος. Άλλωστε, μετά το τέλος της σειράς βλέπουμε ότι οι ηθοποιοί διατηρούν άψογες σχέσεις μεταξύ τους ενώ έχουν δημιουργηθεί από εκεί φιλίες πολύ δυνατές στον χρόνο.

Το σόι σου σε -παλιότερη- πλήρη απαρτία!