Το Σόι σου επιστρέφει με εκπλήξεις: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια;

Ο Μελέτης Ηλίας μιλά για τη νέα σεζόν και τις αλλαγές

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Δείτε τι είπε ο Μελέτης Ηλίας για το Σόι Σου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από χρόνια απουσίας από τη μικρή οθόνη Το Σόι σου επιστρέφει δυναμικά στους τηλεοπτικούς δέκτες. 

Οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει και, μετά την επίσημη φωτογράφιση του καστ, σήμερα 17 Σεπτεμβρίου ξεκινούν και τα πρώτα γυρίσματα της νέας σεζόν.

Ο κύβος ερρίφθη! «Το Σόι σου» επιστρέφει με νέα επεισόδια!

Ο Μελέτης Ηλίας, ο τηλεοπτικός Σάββας, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή στη σειρά που αποτέλεσε σταθμό στην καριέρα του.

«Τα γυρίσματα ξεκινάνε. Για μένα, δεν είναι απλώς δουλειά, είναι επιστροφή στο οικογενειακό σπίτι. Νιώθω πάρα πολύ τυχερός που συνεργάζομαι ξανά με ανθρώπους που αγαπάω. Έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά αυτό που έχουμε χτίσει, παραμένει ζωντανό. Θα βασιστούμε πια περισσότερο στην εμπειρία», ανέφερε στο Breakfast@star.

Το σόι σου: Λυδία, Σάββας και Μπέλα μίλησαν για την επιστροφή της σειράς

Τι φέρνει το σοι σου στα νεα επεισόδια;

Τι φέρνει το σοι σου στα νεα επεισόδια;

Ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης πως η ιστορία συνεχίζεται από εκεί που την αφήσαμε. Η οικογένεια επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη, όπου είχε μετακομίσει όπως είχαμε δει στο τελευταίο επεισόδιο.

«Το σπίτι θα είναι ίδιο, όπως το θυμάται το κοινό. Η ιστορία μας συνεχίζεται από τη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόκειται για reboot, αλλά για φυσική συνέχεια του "Σογιού"», πρόσθεσε.

Μιλώντας για τις αλλαγές που θα δούμε στη σειρά, ο Μελέτης Ηλίας αναφέρθηκε στους νέους σεναριογράφους σημειώνοντας: «Οι νέοι σεναριογράφοι έπιασαν ακριβώς αυτό που έπρεπε. Την οικογενειακή θαλπωρή και το πνεύμα της σειράς. Έχουμε, βέβαια, και κάποιες φρέσκες προσθήκες. Οι κόρες του Σάββα και της Λυδίας έχουν πλέον αγόρια, και όπως καταλαβαίνετε, το πράγμα αρχίζει να… στενεύει για τους γονείς!»


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
 |
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
