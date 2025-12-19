Χήρα Ν. Ξυλούρη: «Ευχαριστώ όλον τον κόσμο που τον έχει ζωντανό 45 χρόνια»

«Νίκος Ξυλούρης- Ο Αρχάγγελος της Κρήτης»: Τα λόγια της συζύγου του μετά την επίσημη πρεμιέρα/ Happy Day

Επίσημη πρεμιέρα έκανε στο θέατρο Ήβη η παράσταση για τη ζωή και το έργο του Νίκου Ξυλούρη, σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη και σε κείμενο της φιλολόγου και συγγραφέως Ζαχαρένιας Πετράκη.

Επίσημη πρεμιέρα «Νίκος Ξυλούρης-Ο Αρχάγγελος της Κρήτης»/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Ήταν πάρα πάρα πολύ καλή παράσταση. Εξαιρετική. Από ό,τι περίμενα, να μην πω δέκα φορές παραπάνω… πολλές φορές παραπάνω. Ευχαριστώ όλον τον κόσμο που τον έχει ζωντανό 45 χρόνια», είπε συγκινημένη η σύζυγος του μοναδικού καλλιτέχνη, Ουρανία Ξυλούρη, η οποία παρακολούθησε την επίσημη πρεμιέρα μαζί με την κόρη της, Ρηνιώ Ξυλούρη.

Ρηνιώ Ξυλούρη-Ουρανία Μελαμπιανάκη Ξυλούρη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Στην παράσταση «Νίκος Ξυλούρης- Ο Αρχάγγελος της Κρήτης», ρόλο αφηγήτριας έχει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, ενώ το έργο συνδυάζει ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες και ηχητικά ντοκουμέντα από τη ζωή του αείμνηστου Κρητικού τραγουδιστή και λυράρη.

Επίσημη πρεμιέρα «Νίκος Ξυλούρης- Ο Αρχάγγελος της Κρήτης»/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Με τον Νίκο Ξυλούρη μας συνδέουν υπέροχες στιγμές. Είχαμε συνεργαστεί 3- χρόνια σε συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν ένας άνθρωπος ευθύς, χαρούμενος, τα μάτια του ήταν πεντακάθαρα και η ψυχή του το ίδιο», είπε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

Τον Νίκο Ξυλούρη υποδύεται στην παράσταση ο Αιμιλιανός Σταματάκης. «Δεν προσπαθώ να μιμηθώ τον Νίκο Ξυλούρη. Αν προσπαθώ κάτι είναι να εκφράσω την ιδέα του τι ήταν αυτός ο άνθρωπος», είπε ο πρωταγωνιστής.

Αιμιλιανός Σταματάκης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Στην παράσταση παίζουν αλφαβητικά οι ηθοποιοί: Μιχάλης Αεράκης, Γιάννης Ασκάρογλου, Ξανθή Γεωργίου, Νίκος Γκέλια, Γιάννης Καλαντζόπουλος, Μέμος Μπεγνής, Λίζυ Ξανθοπούλου, Ελευθερία Πάλλα, Γιάννης Πέτρου, Αναστασία Τσιλιμπίου, Γιώργος Φλωράτος.

Επίσημη πρεμιέρα «Νίκος Ξυλούρης- Ο Αρχάγγελος της Κρήτης»/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Την επίσημη πρεμιέρα παρακολούθησε πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους πολλά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της πολιτικής, της μουσικής και της υποκριτικής. Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Όλγα Κεφαλογιάννη, τον Μανώλη Κονταρό, τον Λευτέρη Σουλτάτο, τη Βάσω Λασκαράκη, τον Κώστα Λαλιώτη, τον Νίκο Βερλέκη και τον Στέφανο Κασσελάκη.

Όλγα Κεφαλογιάννη- Μανώλης Κονταρός/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Λευτέρης Σουλτάτος- Βάσω Λασκαράκη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Κώστας Λαλιώτης- Μαρίνα Οικονόμου Λαλιώτη- Διονύσης Παναγιωτάκης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Νίκος Βερλέκης-Ουρανία Μελαμπιανάκη Ξυλούρη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Στέφανος Κασσελάκης- Ουρανία Μελαμπιανάκη Ξυλούρη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Επίσης, εκεί ήταν ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης, με καταγωγή από την Κρήτη, Χρήστος Λεοντής αλλά και ο Ιρλανδός μουσικός Ross Daly, ο οποίος εξειδικεύεται στην κρητική λύρα και ζει πάνω από 35 χρόνια στην Κρήτη.

Ουρανία Μπασλή-Χρήστος Λεοντής-Ross Daly/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ