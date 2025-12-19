Εξώδικο στον Μαζωνάκη: Τι απαντούν οι επιχειρηματίες για τον εκβιασμό

Τι ισχυρίζονται για τις οικονομικές οφειλές του γνωστού τραγουδιστή

Εξώδικο σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη απέστειλε ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρο στο οποίο εργαζόταν την περασμένη σεζόν, το οποίο υπογράφουν και τα συγγενικά του πρόσωπα. Πρόκειται για τα τρία άτομα στα οποία αναφέρθηκε ο γνωστός τραγουδιστής όταν κατέφυγε στο Τμήμα Εκβιαστών προ μερικών ημερών. 

Στην αντεπίθεση ο Μαζωνάκης: Μηνύει τον 22χρονο και έναν επιχειρηματία

Πρόκειται για ιδιαίτερα γνωστά πρόσωπα στον επιχειρηματικό χώρο, τα οποία –μέχρι σήμερα– είχαν «φωτογραφηθεί» ως οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από όσα καταγγέλλει ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Γιάννη Μαλλιαρού στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, οι ίδιοι, μέσω του εξωδίκου τους, αρνούνται κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό περί εκβιασμού και δίνουν τη δική τους εκδοχή για όσα προηγήθηκαν.

Στο εξώδικο γίνεται εκτενής αναφορά στη συνεργασία που είχε συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές. Οι επιχειρηματίες υποστηρίζουν ότι υπήρξε συμφωνία για συγκεκριμένο αριθμό εμφανίσεων στο νυχτερινό κέντρο Fever, καθώς και πλήρως κλεισμένη συνεργασία για τη χειμερινή σεζόν 2025-2026, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να εμφανίζεται δύο φορές την εβδομάδα μαζί με ακόμη έναν τραγουδιστή κοινής αποδοχής, επιλογή που, όπως σημειώνεται, είχε γίνει από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Παράλληλα, τονίζεται ότι, κατόπιν αιτημάτων του τραγουδιστή, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης στον χώρο, με σημαντικό οικονομικό κόστος, ενώ καταβλήθηκε και υψηλή προκαταβολή για τη μελλοντική συνεργασία. Όπως αναφέρεται, το ποσό αυτό επιστράφηκε τελικά, ύστερα από επανειλημμένες οχλήσεις.

Το εξώδικο του επιχειρηματία στον Γιώργο Μαζωνάκη 

Γιώργος Μαζωνάκης: Η προστασία, η οικιακή βοηθός και τα έξοδα νοσηλείας

Στο εξώδικο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και σε μια σειρά παροχών που –σύμφωνα πάντα με το εξώδικο– κάλυπταν αποκλειστικά οι επιχειρηματίες.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται 24ωρη φύλαξη με 3 έως 4 άτομα ασφαλείας, οικιακή βοηθός σε καθημερινή βάση για μήνες, κάλυψη προσωπικών εξόδων, διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία, αγορές κοσμημάτων κατόπιν επιλογής του τραγουδιστή, ακόμη και τα έξοδα ιατρικής επέμβασης στα μάτια του. Επιπλέον, γίνεται λόγος για οικονομική, ψυχολογική και νομική στήριξη που του παρείχαν κατά τη διάρκεια νοσηλείας του το καλοκαίρι.

Στο ίδιο έγγραφο, οι επιχειρηματίες ισχυρίζονται ότι, αντί ο Γιώργος Μαζωνάκης να τηρήσει τη συμφωνία και να ξεκινήσει τη συνεργασία που είχε προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2025, άρχισε να διαπραγματεύεται εμφανίσεις με άλλα νυχτερινά κέντρα, ενώ παράλληλα ανέβαλλε συστηματικά τη μεταξύ τους συνεργασία, προβάλλοντας διάφορες δικαιολογίες. Όπως υποστηρίζουν, η αλλαγή στάσης του τραγουδιστή και η άρνησή του να εμφανιστεί με δεύτερο καλλιτέχνη οδήγησαν τελικά στη διακοπή κάθε επαφής.

Κατόπιν αυτών, οι επιχειρηματίες αναφέρουν ότι ζήτησαν την επιστροφή χρημάτων που –όπως σημειώνουν– ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Υποστηρίζουν ότι η καταγγελία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Δίωξη Εκβιαστών έγινε με σκοπό να αποφευχθεί η οικονομική αυτή υποχρέωση και χαρακτηρίζουν τις κατηγορίες εις βάρος τους προσβλητικές, κάνοντας λόγο για αχαριστία, συκοφαντική δυσφήμιση, απάτη και υπεξαίρεση.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι ζητούν οι επιχειρηματίες από τον τραγουδιστή

Στο εξώδικο δηλώνουν ρητά ότι ουδέποτε προχώρησαν σε εκβιαστικές ενέργειες και επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους, προαναγγέλλοντας επόμενες κινήσεις στη Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, ζητούν από τον Γιώργο Μαζωνάκη να προβεί σε δημόσια δήλωση αποκατάστασης της τιμής και της επαγγελματικής τους υπόληψης, αντίστοιχης με τη δημοσιότητα που έλαβαν οι καταγγελίες εις βάρος τους.

Η υπόθεση πλέον αποκτά ξεκάθαρα δύο αντικρουόμενες αναγνώσεις: από τη μία, η πλευρά του τραγουδιστή μιλά για εκβιασμό και από την άλλη, οι επιχειρηματίες κάνουν λόγο για καθαρά οικονομική –αστικής φύσεως– διαφορά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

