Υπόθεση Πελικό και στη Γερμανία: 61χρονος νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του

Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη στη Γερμανία, καθώς αποκαλύφθηκε υπόθεση αντίστοιχη με εκείνη του ζεύγους Πελικό στη Γαλλία. Ένας 61χρονος καταδικάστηκε την Παρασκευή, γιατί επί χρόνια νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του, χωρίς εκείνη να γνωρίζει τίποτα, όπως είχε συμβεί και στη Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία.

Σύμφωνα με το CNN, ο 61χρονος επιστάτης σχολείου, κρίθηκε ένοχος για την κακοποίηση της συζύγου του μέσα στο σπίτι τους. Ο άνδρας όχι μόνο νάρκωνε και βίαζε τη γυναίκα, αλλά βιντεοσκοπούσε την κακοποίηση και διέρρεε τα βίντεο στο διαδίκτυο.

Δικαστήριο του Άαχεν τον καταδίκασε σε οχτώ χρόνια κι έξι μήνες κάθειρξη, με τον καταδικασθέντα να μπορεί να ασκήσει έφεση εντός μιας εβδομάδας.

Η υπόθεση κατονομάζεται από τα γερμανικά μέσα ως «Γερμανός Πελικό», καθώς μοιάζει πάρα πολύ με την πολύκροτη υπόθεση του Ντομινίκ Πελικό στη Γαλλία, ο οποίος για σχεδόν 10 χρόνια νάρκωνε τη σύζυγό του και καλούσε δεκάδες αγνώστους μέσω διαδικτύου να τη βιάσουν μέσα στο σπίτι τους.

Η Υπόθεση Πελικό

Ο Γάλλος σύζυγος μαζί με 50 ακόμα άτομα καταδικάστηκαν για την υπόθεση, που είχε συνταράξει όχι μόνο τη Γαλλία, αλλά και όλον τον πλανήτη.

Στις 19 Δεκεμβρίου 2024, το δικαστήριο της Αβινιόν έκρινε τον Ντομινίκ Πελικό ένοχο για όλες τις κατηγορίες, επιβάλλοντάς του τη μέγιστη προβλεπόμενη ποινή των 20 ετών κάθειρξης. Οι συγκατηγορούμενοί του κρίθηκαν επίσης ένοχοι για βιασμό ή σεξουαλική επίθεση, με ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από 3 έως 15 έτη.

Τον Οκτώβριο του 2025, γαλλικό εφετείο αύξησε την ποινή ενός εκ των καταδικασθέντων σε 10 έτη ως απάντηση στην έφεσή του κατά της αρχικής του καταδίκης.

Ιστορική Αλλαγή του Γαλλικού Δικαίου και Παράσημο για τη Ζιζέλ Πελικό

Η υπόθεση οδήγησε σε ιστορική αλλαγή του γαλλικού δικαίου. Τον Οκτώβριο του 2025, το γαλλικό κοινοβούλιο ψήφισε την αναθεώρηση του νόμου περί βιασμού, ώστε να περιλαμβάνει ρητά την έννοια της συναίνεσης.

Η Ζιζέλ Πελικό τιμήθηκε τον Ιούλιο του 2025 με το παράσημο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής για το σθένος της να ζητήσει δημόσια δίκη, μετατρέποντας την προσωπική της τραγωδία σε σύμβολο κατά της σεξουαλικής βίας.