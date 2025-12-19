Μαζωνάκης: «Η οικογένειά του προσπάθησε να επικοινωνήσει μετά τη μήνυση»

Την πρώτη αντίδραση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τη μήνυση εις βάρος του από 21χρονο τραγουδιστή για ασελγείς πράξεις δημοσιοποίησε η εκπομπή του ANT1, «Το Πρωινό».

Υπενθυμίζεται ότι οι σχέσεις μεταξύ του δημοφιλούς τραγουδιστή και της οικογένειάς του παραμένουν τεταμένες, μετά τις οικονομικές διαφορές που προέκυψαν αλλά και την εισαγγελική παραγγελία να οδηγηθεί για εξέταση στο Δρομοκαΐτειο, τον περασμένο Αύγουστο.

Το οικογενειακό περιβάλλον του τραγουδιστή εξέδωσε μια ανακοίνωση, η οποία αναφερόταν κυρίως στην επιτυχημένη του πρεμιέρα.

Πρεμιέρα Γιώργου Μαζωνάκη λίγες ώρες μετά τη μήνυση εις βάρος του από 21χρονο τραγουδιστή/ NDP

«Παρακολουθήσαμε μέσω αναρτήσεων στα social media την τεράστια επιτυχία και την απίστευτη προσέλευση κόσμου στο νυχτερινό κέντρο, όπου έκανε χθες βράδυ πρεμιέρα ο Γιώργος. Για μία ακόμη φορά, οι άνθρωποι που τον αγαπούν έδειξαν ότι είναι δίπλα του, στέκονται στο πλευρό του και έδωσαν δυναμικά το “παρών” σε μία στιγμή τόσο ιδιαίτερη για εκείνον. Η αγάπη αυτή είναι κάτι που μας ευχαριστεί και γνωρίζουμε ότι από τους ανθρώπους ο Γιώργος παίρνει δύναμη για να συνεχίσει», αναφέρει η οικογένεια στην ανακοίνωση.

Λιάγκας: «Η οικογένεια αποπειράθηκε να μιλήσει με τον Γιώργο. Έμειναν αναπάντητα τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα»

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας είπε στον αέρα της εκπομπής ότι η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη επικοινώνησε επανειλημένα μαζί του, μετά τα δημοσιεύματα για τη μήνυση, όμως εκείνος δεν απάντησε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του παρουσιαστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τις αδελφές του, Βάσω και Μαρία, το 2014/ NDP

«Η σχέση του Μαζωνάκη με την οικογένειά του έχει πληγωθεί ανεπανάληπτα. Δηλαδή, να το πω έτσι όπως είναι, είναι μηδενική, δεν υπάρχει σχέση […]. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, λόγω του Γιώργου Μαζωνάκη, δούλευε κι αυτή στη νύχτα. Όσο ξέρει ο Γιώργος τη νύχτα, άλλο τόσο την ξέρει και η οικογένεια. Τον καταγγέλλοντα, τον μηνυτή, τον ξέρει πολύ καλά η οικογένεια του Γιώργου. Αυτόν που είναι ο άνθρωπος που λέγεται ότι θα κάνει την πιο βαριά μήνυση, τον ξέρει πολύ καλά η οικογένεια του Γιώργου. Η οικογένεια λοιπόν του Γιώργου προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Γιώργο αυτές τις ημέρες και με μηνύματα που έμειναν αναπάντητα και με τηλέφωνα που δεν απαντήθηκαν, που δε σηκώθηκε ποτέ η κλήση. Άρα, αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω σαν πληροφορία είναι ότι η οικογένεια αποπειράθηκε να μιλήσει με τον Γιώργο για να δει κατά πόσο έχουν βάση οι καταγγελίες και για να δει αν είναι καλά ή όχι ο άνθρωπος αυτός», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

«Ο Γιώργος είναι βαθιά πληγωμένος από την οικογένειά του. Θεωρεί ότι αδίκως τον εξέθεσε με τον εγκλεισμό, έστω για κάποιες ώρες, γιατί τελικά μάθαμε ότι δεν έμενε μέσα το βράδυ, έμπαινε και έβγαινε. Αλλά είναι ένας ολιγόωρος εγκλεισμός καθημερινός. Δεν το έχει ξεπεράσει. Θεωρεί ότι τώρα είναι προσχηματικό το ενδιαφέρον της οικογένειας. Θεωρεί ότι τραβάει ένα ζόρι με όλο αυτό που του κάνει η οικογένεια».

«Από την άλλη βέβαια θέλω να σας πω, γιατί έχω πληροφορίες και από την οικογένεια, ότι η οικογένεια ακόμα εκτιμά, εγώ θα το μεταφέρω γιατί κάνω ρεπορτάζ, ότι ακόμα και αυτό που έγινε το καλοκαίρι και ακόμα και αυτό που τώρα κάνει και ενδιαφέρεται, το κάνει για το καλό του Γιώργου. Η οικογένεια λέει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την υγεία και για τη φήμη του Γιώργου και γι' αυτό ακριβώς προέβη σε αυτό που προέβη το καλοκαίρι και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και το ενδιαφέρον για το τι πραγματικά συμβαίνει τώρα», κατέληξε.