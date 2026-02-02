Eurovision 2026: Οι καλλιτέχνες που θα δούμε σε Ημιτελικούς & Τελικό!

Αυτά είναι τα φαβορί του Εθνικού Τελικού της Eurovision, σύμφωνα με το Breakfast@Star

Τρεις καλλιτέχνες θα δώσουν μια ξεχωριστή νότα στις τρεις βραδιές στο Sing for Greece 2026, την Τετάρτη 11, την Παρασκευή 13 και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00.

Στον Α’ Ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, η Klavdia θα ανέβει στη σκηνή για να μας βάλει σε ρυθμούς Eurovision. Η εκπρόσωπος της Ελλάδας στον περσινό διαγωνισμό, θα ταξιδέψει το κοινό με τη μοναδική φωνή της, που μας χάρισε την 6η θέση στον περσινό διαγωνισμό.

Στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, θα απολαύσουμε την Τάμτα, την πιο ανατρεπτική καλλιτέχνιδα της ελληνικής pop σκηνής, η οποία θα παρουσιάσει μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα, με μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις και αέρα Εurovision.

Επίσης, στον Β’ Ημιτελικό, η Antigoni θα παρουσιάσει, για πρώτη φορά ζωντανά, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Στον Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ο Χρήστος Μάστορας θα χαρίσει μοναδικές στιγμές με τις ξεχωριστές ερμηνείες του και την αστείρευτη ενέργειά του.

Οι τρεις βραδιές με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας, καθώς και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, σε ειδική εκπομπή που θα παρουσιάσουν η Μικαέλα Θεοφίλου και ο Δημήτρης Μεϊδάνης, από τη Φωνή της Ελλάδας και από το ERT εcho.