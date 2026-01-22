Eurovision 2026: Τα 28 τραγούδια που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Τα 28 τραγούδια που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 και θα διαγωνιστούν στο «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», παρουσιάστηκαν στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR», με παρουσιαστές την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο.

Στον Α' Ημιτελικό, ο οποίος θα γίνει στις 11 Φεβρουαρίου θα διαγωνιστούν τα 14, ενώ τα υπόλοιπα θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό, στις 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε Ημιτελικό, θα προκριθούν 7 τραγούδια στο Μεγάλο Τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο που θα δώσει το κοινό.

Στον Μεγάλο Τελικό, στις 15 Φεβρουαρίου, όπου θα ψηφιστεί το τραγούδι, το οποίο και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision, νικητής θα είναι εκείνος/η ο/η ερμηνευτής/τρια που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία από το κοινό και τις δύο κριτικές επιτροπές (μία διεθνής και μία ελληνική) συνδυαστικά. Έτσι, ο μεγάλος νικητής θα πάρει το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

Τις τρεις ξεχωριστές βραδιές του μουσικού σόου της ΕΡΤ «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα παρουσιάσουν οι Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.



Ακούστε τα 28 τραγούδια που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας

«The other side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Ακύλας

«Parea», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

«AGAPI», RIKKI

«Back in the game», GARVIN

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«mad about it», D3lta

«Αστείο», ZAF

«No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

«You Are The Fire», Stella Kay

«Anatello», TIANORA

«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

«Set Everything On Fire», BASILICA

«Dark Side of the Moon», Good job Nicky

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers

