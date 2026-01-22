Eurovision 2026: Τα 28 τραγούδια που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Ακούστε τα 28 τραγούδια του εθνικού τελικού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.01.26 , 15:54 Κακοκαιρία Βάρη: Από θαύμα σώθηκε παιδί - Χείμαρρος μπήκε στο δωμάτιό του
22.01.26 , 15:50 Άση Μπήλιου: Κορυφώνονται οι πλανητικές συναντήσεις τις επόμενες μέρες
22.01.26 , 15:47 MasterChef - Κοντιζάς: Είναι το καλύτερο πιάτο που έχουμε δοκιμάσει φέτος!
22.01.26 , 15:42 «Τσουνάμι» Καταγγελιών Από Πολίτες Κατά Του ΔΕΔΔΗΕ
22.01.26 , 15:19 Master plan Τραμπ για τη «νέα Γάζα»: Χλιδάτα διαμερίσματα & τουρισμός
22.01.26 , 15:05 Οσομπούκο αλά Μιλανέζ με κοφτό μακαρονάκι
22.01.26 , 15:04 Η Μαρία Κρούσου φέρνει στο Cash or Trash ένα φόρεμα Armani
22.01.26 , 14:45 Χατζίδου για το Τέλεια του Ιακωβίδη: «Είχα ζητήσει να το κάνω εγώ διασκευή»
22.01.26 , 14:45 Σέρρες: Τι Λέει Η Μητέρα Του 16χρονου Που Ξυλοκοπήθηκε Στις Φυλακές
22.01.26 , 14:40 VW Taigo και T-Cross: Γιατί είναι τόσο ξεχωριστά
22.01.26 , 14:39 Σκοτώθηκε δύο μέρες πριν τον γάμο της: Στη φυλακή ο οδηγός που την παρέσυρε
22.01.26 , 14:33 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βραδινή έξοδος με την αδελφή της, Κατερίνα
22.01.26 , 14:30 Γιάννης Μπέζος: «Τα Φαντάσματα ήταν μια εξαιρετική σειρά»
22.01.26 , 14:14 Καινούργιου: «Δεν είμαι απεγνωσμένη» - Πόσα θα λείψει από την εκπομπή της;
22.01.26 , 13:27 Eurovision 2026: Τα 28 τραγούδια που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Παύλου για την εκπομπή της Καραβάτου: «Μιλάμε για έναν κλεμμένο τίτλο»
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Τέλος η Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα» - Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου
Η 14χρονη Μαρία από τον Βόλο κατέκτησε την κορυφή του Κιλιμάντζαρο!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
O Λάκης Γαβαλάς σχολιάζει τα τραγούδια των 28 υποψηφίων για τη Eurovision / Βίντεο: Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα 28 τραγούδια που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 και θα διαγωνιστούν στο «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», παρουσιάστηκαν στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR», με παρουσιαστές την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο.

Eurovision: Τα φαβορί του Εθνικού τελικού - Ποιο τραγούδι έχει προβάδισμα;

Στον Α' Ημιτελικό, ο οποίος θα γίνει στις 11 Φεβρουαρίου θα διαγωνιστούν τα 14, ενώ τα υπόλοιπα θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό, στις 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε Ημιτελικό, θα προκριθούν 7 τραγούδια στο Μεγάλο Τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο που θα δώσει το κοινό.

Sing for Greece: Καπουτζίδης, Μαγγίρα & Βρανά στην παρουσίαση του Τελικού

 

 

Στον Μεγάλο Τελικό, στις 15 Φεβρουαρίου, όπου θα ψηφιστεί το τραγούδι, το οποίο και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision, νικητής θα είναι εκείνος/η ο/η ερμηνευτής/τρια που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία από το κοινό και τις δύο κριτικές επιτροπές (μία διεθνής και μία ελληνική) συνδυαστικά. Έτσι, ο μεγάλος νικητής θα πάρει το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

Τις τρεις ξεχωριστές βραδιές του μουσικού σόου της ΕΡΤ «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα παρουσιάσουν οι Γιώργος ΚαπουτζίδηςΜπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.
 

Eurovision 2026: «Ζαλίζει» το κόστος του εθνικού τελικού Sing for Greece

Ακούστε τα 28 τραγούδια που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Δείτε και ακούστε τα 28 τραγούδια του εθνικού τελικού, τα οποία διεκδικούν την εκπροσώπηση της χώρας μας στον 70ό Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

«The other side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Ακύλας

«Parea», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

 «Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

«AGAPI», RIKKI

«Back in the game», GARVIN

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«mad about it», D3lta

«Αστείο», ZAF

«No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

«You Are The Fire», Stella Kay

«Anatello», TIANORA

«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

 «Set Everything On Fire», BASILICA

«Dark Side of the Moon», Good job Nicky

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers

To κοινό θε είναι εκείνο που με την ψήφο του θα δώσει στο αγαπημένο του τραγούδι την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του εθνικού διαγωνισμού, ενώ ο τελικός νικητής και εκείνος που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου των δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνή και μία ελληνική) και του κοινού.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROVISION
 |
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
 |
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
 |
EUROVISION 2026
 |
SING FOR GREECE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top