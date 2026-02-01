Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 2/2/2026 - 8/2/2025

Η εβδομάδα αυτή φέρνει απρόβλεπτες εξελίξεις, κορυφώσεις καταστάσεων και στιγμές που αλλάζουν αιφνιδιαστικά τη δυναμική των σχέσεων. Ωστόσο, παρά την ένταση, ανοίγει και ένας δρόμος επούλωσης, όπου ειλικρίνεια και συναίσθημα μπορούν να οδηγήσουν σε βαθύτερες συνδέσεις.

Στις 02/02/2026 πραγματοποιείται η Πανσέληνος του «Χιονιού» στον Λέοντα, σε αντιθέσεις με τους πλανήτες στον Υδροχόο, φέρνοντας έντονη ερωτική φόρτιση, πάθος και ανάγκη για έκφραση συναισθημάτων χωρίς φίλτρα. Το στοιχείο του Λέοντα ενισχύει τη φλόγα, τη ζωντάνια και την επιθυμία για επιβεβαίωση, κάνοντας τον έρωτα πιο θεατρικό και γενναιόδωρο. Σχέσεις κορυφώνονται και ζητούν να ακουστούν ξεκάθαρα οι επιθυμίες, αλλά και να βρεθεί ισορροπία με τον/τη σύντροφο. Πρόκειται για το τελευταίο φεγγάρι πριν την περίοδο των εκλείψεων, λειτουργώντας σαν συναισθηματικός απολογισμός και σημείο καμπής. Ό,τι βιώνεται τώρα αποκαλύπτει τι αξίζει να συνεχίσει με πάθος και τι χρειάζεται να ολοκληρωθεί για να ανοίξει ο δρόμος προς το νέο. Θα επηρεαστούν κυρίως οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι του 2ου δεκαημέρου. Εκτός από τις γενικές προβλέψεις για το ζώδιο σας καθημερινά μπορείτε να διαβάζετε σε συνδυασμό και τις προσωπικές σας προβλέψεις πάνω στον δικό σας χάρτη πατώντας εδώ.

Στις 03/02/2026 και στις 05/02/2026, τα ευνοϊκά εξάγωνα του Χείρωνα με τον Ερμή και την Αφροδίτη φέρνουν ευκαιρίες για συναισθηματική επούλωση και πιο ουσιαστική επικοινωνία στα ερωτικά. Ιδιαίτερα ευνοημένοι είναι οι Κριοί, οι Λέοντες και οι Τοξότες, αλλά και οι Δίδυμοι, οι Ζυγοί και οι Υδροχόοι του 3ου δεκαημέρου. Λόγια που λέγονται με ειλικρίνεια μπορούν να γεφυρώσουν αποστάσεις και να απαλύνουν παλιές πληγές. Το φλερτ γίνεται πιο θερμό και ανθρώπινο, με έμφαση στην κατανόηση και την ουσιαστική σύνδεση. Είναι ιδανικές ημέρες για επαναπροσέγγιση, εξομολογήσεις και μικρά βήματα που χτίζουν εμπιστοσύνη.

Από τις 04/02/2026, ο Ουρανός επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Ταύρο, για τελευταία φορά πριν περάσει οριστικά στους Διδύμους τον Απρίλιο, φέρνοντας ξεκάθαρες εξελίξεις στα ερωτικά. Σχέσεις που είχαν μπει σε αναμονή ή αβεβαιότητα αρχίζουν να κινούνται ξανά, με ανάγκη για περισσότερη αλήθεια και σταθερότητα. Ξαφνικές αποφάσεις ή αλλαγές στάσης βοηθούν να απελευθερωθείτε από μοτίβα που δεν σας εξέφραζαν πλέον. Ο έρωτας ζητά να βασιστεί σε πραγματικές ανάγκες και όχι σε συμβιβασμούς από φόβο. Είναι περίοδος αφύπνισης που δείχνει καθαρά τι αξίζει να συνεχίσει με νέους όρους από εδώ και στο εξής.

Στις 05/02/2026, το τετράγωνο Ουρανού-Ερμή φέρνει απρόβλεπτες συζητήσεις, ξαφνικά νέα ή λόγια που λέγονται απότομα και αλλάζουν τα δεδομένα στα ερωτικά. Η επικοινωνία γίνεται νευρική και χρειάζεται προσοχή σε παρεξηγήσεις ή βιαστικά συμπεράσματα. Στις 08/02/2026, το τετράγωνο Ουρανού-Αφροδίτης εκτοξεύει την ένταση μέσα στις σχέσεις, φέρνοντας κεραυνοβόλες έλξεις αλλά και ξαφνικές αποστάσεις. Η ανάγκη για ελευθερία συγκρούεται με τη σταθερότητα, ζητώντας χώρο και ειλικρίνεια. Είναι ημέρες που ο έρωτας θέλει ειλικρίνεια και όχι περιορισμούς, αλλιώς μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι με απότομες ή αλλοπρόσαλλες αντιδράσεις. Οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι του 3ου δεκαημέρου, είναι εκείνοι που θα επηρεαστούν περισσότερο από αυτές τις ανατρεπτικές όψεις.

Από τις 07/02/2026, με τον Ερμή να εισέρχεται στους Ιχθύς, η επικοινωνία στα ερωτικά γίνεται πιο συναισθηματική, διαισθητική και λιγότερο λογική. Λόγια, βλέμματα και σιωπές αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, ευνοώντας εξομολογήσεις και πιο τρυφερές προσεγγίσεις. Παράλληλα, αυξάνεται η τάση για εξιδανικεύσεις ή μπερδεμένα μηνύματα, γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή σε παρεξηγήσεις. Προς το τέλος του μήνα, με την προετοιμασία της ανάδρομης πορείας του, επανέρχονται συζητήσεις ή πρόσωπα από το παρελθόν που ζητούν ξεκαθάρισμα. Είναι περίοδος για να ακούσετε περισσότερο το συναίσθημα, αλλά και να φιλτράρετε τι είναι πραγματικό και τι όχι.

