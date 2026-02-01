Τραγικές ώρες για τον ράπερ Snoop Dogg - Πέθανε η 10 μηνών εγγονή του

Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του

01.02.26 , 11:16 Τραγικές ώρες για τον ράπερ Snoop Dogg - Πέθανε η 10 μηνών εγγονή του
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Μία από τις τεράστιες επιτυχίες του Snoop Dogg είναι το Drop It Like It's Hot
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγικές ώρες για τον Snoop Dogg και την οικογένειά του, αφού έφυγε από τη ζωή η 10 μηνών εγγονή του 54χρονου Αμερικανού ράπερ, όπως ανακοίνωσε η μοναχοκόρη του, Cori Broadus.

Ο Snoop Dogg με την κόρη του Cori το 2014

Ο Snoop Dogg με την κόρη του Cori το 2014 /Φωτογραφία AP Images/Jordan Strauss

Η Cori ανακοίνωσε τα θλιβερά νέα το απόγευμα του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου, κοινοποιώντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία όπου χαμογελάει και κρατάει αγκαλιά την κόρη της. Στη λεζάντα έγραψε ότι «τη Δευτέρα έχασα την αγάπη της ζωής μου», προσθέτοντας και ένα emoji με φτερό αγγέλου.

Snoop Dogg: Η 24χρονη κόρη του υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο

Snoop Dogg: Η ανάρτηση της κόρης του, Cori

Snoop Dogg: Η ανάρτηση της κόρης του, Cori /Φωτογραφία Instagram

Η Codi γεννήθηκε τρεις μήνες πρόωρα, όπως είχε αποκαλύψει η μητέρα της τον Φεβρουάριο της περασμένης χρονιάς, και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των επόμενων 10 μηνών στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών.

Snoop Dogg: «Μήπως πρέπει να αναλάβω το Twitter;» - Η πρόταση προς τον Μασκ

Ωστόσο, μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, η κόρη του Snoop Dogg είχε μοιραστεί μια φωτογραφία όπου εκείνη και το μωράκι της χαλάρωναν μαζί στο κρεβάτι, λέγοντας στους ακόλουθούς της ότι ο Θεός άκουσε όλες τις προσευχές τους.

Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

O Snoop Dogg με τις τεράστιες επιτυχίες εδώ και δεκαετίες, έχει αποκτήσει συνολικά τέσσερα παιδιά, τρεις γιους και μία κόρη.

