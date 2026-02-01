Τραγικές ώρες για τον ράπερ Snoop Dogg - Πέθανε η 10 μηνών εγγονή του

Τραγικές ώρες για τον Snoop Dogg και την οικογένειά του, αφού έφυγε από τη ζωή η 10 μηνών εγγονή του 54χρονου Αμερικανού ράπερ, όπως ανακοίνωσε η μοναχοκόρη του, Cori Broadus.
Η Cori ανακοίνωσε τα θλιβερά νέα το απόγευμα του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου, κοινοποιώντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία όπου χαμογελάει και κρατάει αγκαλιά την κόρη της. Στη λεζάντα έγραψε ότι «τη Δευτέρα έχασα την αγάπη της ζωής μου», προσθέτοντας και ένα emoji με φτερό αγγέλου.
Η Codi γεννήθηκε τρεις μήνες πρόωρα, όπως είχε αποκαλύψει η μητέρα της τον Φεβρουάριο της περασμένης χρονιάς, και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των επόμενων 10 μηνών στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών.
Ωστόσο, μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, η κόρη του Snoop Dogg είχε μοιραστεί μια φωτογραφία όπου εκείνη και το μωράκι της χαλάρωναν μαζί στο κρεβάτι, λέγοντας στους ακόλουθούς της ότι ο Θεός άκουσε όλες τις προσευχές τους.
Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.
O Snoop Dogg με τις τεράστιες επιτυχίες εδώ και δεκαετίες, έχει αποκτήσει συνολικά τέσσερα παιδιά, τρεις γιους και μία κόρη.