Διάσημες Ελληνίδες που μίλησαν για την κακοποίηση από τους συντρόφους τους

Η κακοποίηση είναι μία «μάστιγα», η οποία δε κάνει διακρίσεις. Τα περιστατικά βίας έχουν αυξηθεί και απασχολούν έντονα την κοινωνία. Στον χώρο της ελληνικής showbiz υπάρχουν επώνυμες γυναίκες που εξομολογήθηκαν δημόσια ότι υπήρξαν σε κακοποιητικές σχέσεις στο παρελθόν, συγκλονίζοντας με τις προσωπικές ιστορίες τους.

Τόλμησαν και μίλησαν με θάρρος δημόσια για όσα βίωσαν μέσα σε τοξικές σχέσεις, στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα αλληλεγγύης προς όλες τις γυναίκες που ζουν ή έζησαν κάτι αντίστοιχο.

Η Αγγελική Ηλιάδη πριν από λίγες ημέρες εξομολογήθηκε στο podcast «Unblock» με την Ελίνα Παπίλα όσα βίωσε στη σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, αποκαλύπτοντας ότι: «Φαινόταν έτσι. (οτι ήμουν προστατευμένη). Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήτανε μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους, αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ξέρεις, ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω... Σιγά-σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.

Ενώ συνέχισε λέγοντας ότι: «Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή, είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρόνων να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουνα και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου».

Δείτε το story της Αγγελικής Ηλιάδη στο Instagram:

Θέλοντας να περάσει ένα ηχηρό μήνυμα συμπαράστασης προς όλες τις γυναίκες, η Αγγελική Ηλιάδη δημοσίευσε ένα instagram story, που έγραφε: «Σας αγαπώ πολύ, πολύ. Γυναίκες μου αγαπημένες, γυναίκες μου ηρωίδες, μιλάμε χωρίς φόβο, χωρίς ντροπή, χωρίς ενοχές».

Η απόλυτη σταρ Άννα Βίσση, έχει αποκαλύψει ότι υπήρξε στο παρελθόν σε κακοποιητική σχέση, λέγοντας ότι: «Έχω βιώσει, ναι, ζήτησα βοήθεια και με βοήθησαν. Και ξέκοψα, βέβαια».

Ενώ μπαίνοντας σε περισσότερες λεπτομέρειες, εξομολογήθηκε ότι: «Σε μία από τις σχέσεις ένιωσα τον τρόμο. Κατέληξε να είναι επικίνδυνη για τη σωματική και την ψυχική μου ακεραιότητα. Από ένα σημείο και μετά παρέμενα καταστρώνοντας το σχέδιο απόδρασης, πώς θα καταφέρω να αποδιώξω τον φόβο και να φύγω. Είχα φτάσει σ’ εκείνο το σημείο που δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου. Ούτως ή άλλως η "αλλοτρίωση" αυτή συμβαίνει και όταν σε μια σχέση το "θέλω να είμαι εδώ" το αντικαθιστά το "δεν μπορώ να φύγω". Μου έχει συμβεί δύο με τρεις φορές»...

Η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι είχε υπάρξει σε κακοποιητική σχέση, λέγοντας ότι: «Είχα πέσει στο παρελθόν θύμα ψυχολογικής βίας μέσα στη σχέση μου. Έχω νιώσει τον φόβο να θέλω να ξεφύγω από μια κατάσταση και να μην μπορώ».

«Καταλάβαινα ότι αυτή η σχέση δε μου ταίριαζε, ότι ήταν λάθος, αλλά επειδή ήμουν αρκετά μικρή χρειάστηκε να περάσει χρόνος ώστε να τα βρω με τον εαυτό μου και να συνειδητοποιήσω τι μου συνέβαινε. Μόλις το κατάλαβα, πάτησα γερά στα πόδια μου και πήρα τα μέτρα που χρειαζόταν να πάρω», είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της η Τάμτα.

Καλεσμένη στην εκπομπή The 2night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τον Μάιο του 2019, η Ζέτα Δούκα είχε ερωτηθεί εάν έχει υποστεί βία σε σχέση της. Εκείνη αποκάλυψε ότι: «Μία φορά η οποία ήταν πολύ άσχημη… τον άνθρωπο αυτόν τον έστειλα σε ψυχολόγο να μιλήσει και, βέβαια, χώρισα μαζί του. Τώρα αν με ρωτάς, θα του ‘χα κάνει και καταγγελία! Η βία σε οποιαδήποτε μορφή της πρέπει να καταγγέλλεται!».

«Η αλήθεια δεν έχει χρώματα. Έχει μόνο φως. Η βία δεν έχει χρώματα. Έχει μόνο σκοτάδι. Τα θύματα δεν έχουν χρώματα, ούτε κόμματα, ούτε αποσιωπητικά, ούτε ερωτηματικά. Μόνο θαυμαστικά! Και χρειάζονται τη λογική, τη στήριξη, την αγάπη και την αγκαλιά μας. Μόνο», είχε γράψει σε ανάρτησή της το 2021 η γνωστή ηθοποιός.

Η Άννα Μαρία Βέλλη το 2022 είχε περιγράψει δημόσια τη σωματική και ψυχολογική κακοποίηση που υπέστη από πρώην σύντροφό της. Η YouTuber είχε αναφερθεί στη σταδιακή μετατροπή της σχέσης της σε έναν κύκλο βίας και ψυχολογικής πίεσης, αποκαλύπτοντας ότι: «Η πραγματικότητα άρχισε να μου ρίχνει αρχικά μικρές σφαλιάρες -πριν από αυτόν- και μετά μεγαλύτερες. Αφού μείναμε μαζί άρχισε να ψάχνει το κινητό μου και να βλέπει μηνύματα από παλιά μου σχέση. Όταν του απάντησα “το παρελθόν μου δε σε αφορά”, εκεί έφαγα το πρώτο μου χαστούκι».

Τέλος, η Άννα Μαρία Βέλλη, περιέγραψε ένα από τα πιο σκληρά περιστατικά που βίωσε: «Ένα βράδυ καθόμασταν και βλέπαμε ταινία όταν χωρίς προφανή λόγο άρχισε να με κατηγορεί ότι φλερτάρω με έναν συνάδελφό μου. Όταν του είπα ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει με κλείδωσε στο δωμάτιο, άρπαξε το κινητό μου και άρχισε να ψάχνει τα “πειστήρια” της παράλληλης σχέσης μου. Όταν δε βρήκε κάτι, με ξεκλείδωσε από το δωμάτιο, συνέχισε να μου φωνάζει και να με βρίζει κι εν τέλει πήρε το κεφάλι μου και το κοπάνησε στο πάτωμα».

Η Δέσποινα Μοιραράκη είχε αποκαλύψει δημόσια στο παρελθόν ότι είχε κακοποιηθεί από τον πρώην σύζυγό της. Όπως είπε: «Κακοποιήθηκα από τον πρώτο μου άντρα, όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχολογικά. Ήθελε συνεχώς να με ταπεινώνει», είχε εξομολογηθεί.

Στη συνέχεια τόνισε ότι όταν αποφάσισε να ζητήσει διαζύγιο: «Όταν αποφάσισα εγώ κάποια στιγμή να χωρίσουμε, εκείνος δεν μπορούσε να το δεχτεί. Και έπρεπε να απευθυνθώ και στη δικαιοσύνη. Υπήρχε ξύλο, βωμολοχία. Για να φτάσω σε αυτό το σημείο, με απαξίωνε, με υποτιμούσε, ήταν άπιστος στη σχέση του γάμου. Ό,τι άσχημο μπορεί να συμβεί, μου συνέβη εμένα εκείνη την εποχή».

Η μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού, είχε αποκαλύψει δημόσια ότι υπήρξε στο παρελθόν σύντροφός της που την κακοποίησε, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Υπήρξε άντρας που με κακοποίησε, αλλά το μετάνιωσε πολύ πικρά! Τον "χτύπησα" με τα λόγια μου και νομίζω ότι τον πόνεσα πολύ!»

Και εννοείται ότι δεν έμεινα εκεί! Πήγα στην αστυνομία, υπέβαλα μήνυση, άσχετα αν μετά την απέσυρα. Δεν με είδε ποτέ ξανά από τότε». Ο άντρας που σηκώνει χέρι σε μία γυναίκα δεν είναι άντρας», είπε η Άντζελα Δημητρίου.

Η Μάρω Λύτρα έχει αναφέρει δημόσια στο παρελθόν ότι είχε βιώσει λεκτική και σωματική βία από πρώην σύντροφό της. Όπως αποκάλυψε: «Όλα τα έχω περάσει. Και από σχέση που είχε ξύλο και από σχέση που είχε άσχημο λεξιλόγιο. Είναι δύσκολο, το ξέρω».

«Απλώς πιστεύω ότι όλες αυτές οι γυναίκες που το βιώνουν, δεν πρέπει να μείνουν έτσι», είχε δηλώσει η Μάρω Λύτρα, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Κατερίνα Στανίση είχε σοκάρει με δηλώσεις της, όταν εξομολογήθηκε ότι είχε υποστεί σωματική βία από σχέση της στο παρελθόν. Όπως αποκάλυψε: «Έχω φάει πάρα πολύ ξύλο. Τόσο πολύ που να έρχομαι σε αφασία και να μου ρίχνουν ορό για να συνέλθω», είχε δηλώσει.

Και συνέχισε λέγοντας: «Φοβόμουν. Οι άλλοι γύρω μου, μου είχαν δημιουργήσει τον φόβο ότι θα με μαχαιρώσει. Είχα σημάδια όταν τραγουδούσα. Ήξερε όλη η νύχτα τι ζωή περνούσα, αφού πήγαινα σημαδεμένη και πρησμένη. Προσπαθούσα να κάνω κάποια… καμουφλάζ για να μη φαίνεται ότι έχω δεχτεί βία. Σκέψου ότι μου λείπουν και μαλλιά, γιατί μου τα έχουν ξεριζώσει. Φοβόμουν να το πω και στους πιο κοντινούς μου ανθρώπους, αλλά ούτε και στους συναδέλφους μου, διότι δεν ήθελα να χαλάσει αυτό που είχα χτίσει, την καριέρα μου. Δεν ήθελα να ξέρει κανείς τι περνώ και να δίνω δικαιώματα. Ο κύριος λόγος ήταν ο φόβος για όλο αυτό», είχε πει χαρακτηριστικά.

Η Μαίρη Λίντα είχε παραδεχτεί δημόσια ότι έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης από πρώην σύζυγό της.

Η Μαίρη Λίντα / Φωτογραφία: NDP

«Όπως όλες οι γυναίκες που τις χτυπά ο σύντροφός τους τι μπορούσα να κάνω; Ειδικά ο δεύτερος σύζυγός μου, ήταν σκληρός μαζί μου. Έφυγα. Είχα τη δύναμη, όμως, γιατί είχα ένα ‘χρυσό βραχιόλι’ στο χέρι μου, τη δουλειά μου. Είπα: "Δεν έχω ανάγκη. Γιατί να κάθομαι να δέχομαι αυτό τον εξευτελισμό;" Δεν γίνεται να τρως ξύλο για το τίποτα. Δεν είμαστε ζώα. Με κακοποιούσε κάθε τρεις και λίγο. Έφυγα και μεγάλωσα το παιδί μου με αξιοπρέπεια», είχε αναφέρει.