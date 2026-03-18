AUTOHELLAS: Ρεκόρ σε οικονομικά αποτελέσματα

AUTOHELLAS: Ρεκόρ σε οικονομικά αποτελέσματα
Ο Όμιλος AUTOHELLAS ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό Κύκλου Εργασιών, €1.034,1 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 4,9%.Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €294,7 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 5,9%, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) στα €97,8 εκατ., ενώ τα Κέρδη μετά από Φόρους (ΕΑΤ) διαμορφώθηκαν σε €84 εκατ. (μείωση 6%).

Συνολικά, η δραστηριότητα των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα, και στις 8 ακόμη χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, απασχολεί στόλο μεγαλύτερο των 65.000 αυτοκινήτων με επενδύσεις (ανανέωσης και επέκτασης) σε περίπου 20.000 νέα αυτοκίνητα εντός του 2025.

Η κερδοφορία του Ομίλου υποστηρίχθηκε, αντίστοιχα με το 2024, με 10,6 εκατ. από μερίσματα των συμμετοχών στην AEGEAN και την Trade Estates.Παράλληλα, τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου στις 31/12/2025 διαμορφώθηκαν στα €584 εκατ., σημαντικά αυξημένα από τα αντίστοιχα €490 εκατ. στις 31/12/2024.Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην ετήσια Γενική Συνέλευση μέρισμα 0,85 ευρώ / μετοχή για την χρήση του 2025.

