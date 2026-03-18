Ελένη Μενεγάκη: «Δε βλέπω να επιστρέφει. Δύσκολο να βρεθεί σημείο επαφής»

Ο Βαγγέλης Περρής μίλησε με ειλικρίνεια για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, την ψυχαγωγία στον ΣΚΑΪ και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παρουσιαστές.

Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα επιστροφής της Ελένης Μενεγάκη, δεν έκρυψε την απαισιοδοξία του: «Δεν το βλέπω από την άποψη ότι είναι οικονομικά τα δεδομένα. Η τηλεόραση μαζεύεται, η αμοιβή της Ελένης Μενεγάκη δικαιολογημένα δε χωράει σε αυτό το μάζεμα, επομένως δύσκολο να βρεθεί σημείο επαφής», είπε αρχικά στο Breakfast@Star.

Σχολιάζοντας συνολικά το ψυχαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού, ο δημοσιογράφος μίλησε για την αστάθεια που συχνά αντιμετωπίζουν οι παρουσιαστές: «Η ψυχαγωγία του ΣΚΑΪ είναι αποτέλεσμα μιας βαθύτατης ψυχαγωγίας να μην κάνουμε ψυχαγωγία. Στον ΣΚΑΪ με το ζόρι αποφασίζουν να κάνουν ψυχαγωγία, καλούν ανθρώπους που τους υπόσχονται τον ουρανό με τ’ άστρα και μετά από λίγο σβήνουν τ’ άστρα, τους παίρνουν και τον ουρανό, ενώ δεν τους έχουν δώσει καθόλου το περιθώριο αυτό».

Ο σχολιασμός του για τον Κώστα Τσουρό ήταν άκρως χαρακτηριστικός: «Άλλα του τάξανε, άλλα του δείξανε και άλλα τους έταξε και άλλα τους έδειξε», αναδεικνύοντας με χιούμορ και σαρκασμό τις αντιφάσεις της τηλεοπτικής παραγωγής.

Τέλος, ο Περρής αναφέρθηκε στον Σάκης Ρουβάς και τον ρόλο του στην παρουσίαση του YFSF, σχολίασε: «Θα διαβάζει το auto cue».

