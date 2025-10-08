Βαγγέλης Περρής: «Δε ζητάω συγνώμη, δεν αλλάζω γνώμη»

Ο Βαγγέλης Περρής απάντησε στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Πάνο Παπαδόπουλο, για όλα όσα έχουν ακουστεί τον τελευταίο καιρό για εκείνον, κυρίως από την Ιωάννα Μαλέσκου και τον Κώστα Τσουρό.

Μιλώντας για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού, είχε πει χαρακτηριστικά: «Είναι μία επανάληψη της ίδιας εκπομπής. Κάποιοι κάθονται, βλέπουν εκπομπές άλλων, λένε τη γνώμη τους, οι άλλοι θα πάρουν τη γνώμη αυτών και θα τη σχολιάσουν… ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ βαρετό. Γίνεται ακόμα χειρότερο στον ΣΚΑΪ, γιατί ο ΣΚΑΪ ως περιβάλλον δεν ευνοεί την ανάπτυξη κανενός προγράμματος!». Τα λόγια αυτά προκάλεσαν διάφορες αντιδράσεις, με τον δημοσιογράφο να ξεκαθαρίζει σήμερα την κατάσταση.

Εδώ και καιρό ο Βαγγέλης Περρής τα έχει βάλει με την Ιωάννα Μαλέσκου

Βαγγέλης Περρής: Η απάντηση σε Ιωάννα Μαλέσκου και Κώστα Τσουρό

Αρχικά, απάντησε στα όσα είπε η Ιωάννα Μαλέσκου πριν από λίγες ημέρες στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ με αφορμή τον σχολιασμό του Βαγγέλη Περρή για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ξεφεύγουμε από τη συζήτηση μαζί σου και λέμε κάτι γενικώς, αν κάτι αφορά εσένα και νομίζεις ότι αφορά όλους τους ανθρώπους, κάτι δεν πάει καλά. Η ταύτιση ενός ανθρώπου με το σύμπαν, είναι ένα πράγμα που χρειάζεται εξέταση. Δεν έχω ασχοληθεί με κανέναν άνθρωπο, ασχολούμαι με την τηλεόραση αν με ρωτήσουν. Πολλές φορές άμα με ρωτούν το ίδιο πράγμα, απαντώ το ίδιο πράγμα γιατί έχω την ίδια άποψη δεν μπορώ να την αλλάξω».

Όσο για την απάντηση του Κώστα Τσουρού σχετικά με την εκπομπή του, σχολίασε: «Για το συγκεκριμένο το σχόλιο, αν πρέπει να δεις μια εκπομπή για να τη σχολιάσεις, εγώ ποτέ δεν είπα ότι την εκπομπή αυτή την έχω δει 5 λεπτά. Ειπώθηκε από μόνο του κατέβηκε. Υπάρχουν είδη τέχνης που δε σου αρέσουν».

Ο Βαγγέλης Περρής συχνά πυκνά σχολιάζει τα τηλεοπτικά πρόσωπα με τον δικό του τρόπο

«Γενικά οι άνθρωποι στην τηλεόραση και το βλέπεις και πιο καθαρά όταν είσαι απέξω με τους κανονικούς ανθρώπους, ασχολούνται πάρα πολύ με τον εαυτό τους. θίγονται με πράγματα τα οποία… εκείνοι λένε πολύ χειρότερα. Κάθε φορά που θέλουν να προκαλέσουν την αντίδραση του κοινού ανεβάζουν την πίστα του χειρότερου και γίνονται αντιπαθής και δεν τους βλέπει κανείς. Δε ζητάω συγγνώμη, δεν αλλάζω γνώμη», κατέληξε ο Βαγγέλης Περρής.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star