TractioN: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Σπύρο Λάμπρου

Τον Σπύρο Λάμπρου, τον παρουσιαστή του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star τα Σαββατοκύριακα, υποδέχεται ο Κώστας Στεφανής στο νέο επεισόδιο του TractioN. Τον αγαπημένο και πιστό φίλο της εκπομπής περιμένει πανέτοιμο και… φορτισμένο ένα ολοκαίνουργιο και δυναμικό FORD PUMA «GEN E»!

Πάντα διαβασμένος και άριστα προετοιμασμένος, ο Σπύρος Λάμπρου συμμετέχει πρόθυμα σε μια... κόντρα γνώσεων με τον Κώστα Στεφανή γύρω από το B-SUV της FORD και ειδικότερα στην «GEN E» εκδοχή του, δηλαδή την αμιγώς ηλεκτρική.

Βασιζόμενη στην ήδη τεράστια δημοφιλία του PUMA, η FORD προχώρησε στον εξηλεκτρισμό του μοντέλου, δημιουργώντας μια πρόταση που εντυπωσιάζει και σε αυτό συμφωνούν απόλυτα καλεσμένος και οικοδεσπότης. Ο Σπύρος Λάμπρου και ο Κώστας Στεφανής... ξεψαχνίζουν το PUMA «GEN E», αποκωδικοποιώντας τα μυστικά και τα πλεονεκτήματά του. Η συναρπαστική και απρόβλεπτη συνέχεια μόνο στο TractioN!

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής

➢ AUDI Q3: Το εμβληματικό SUV της AUDI, το μέτρο σύγκρισης στην κατηγορία του για το πώς η πολυτέλεια, η υψηλή τεχνολογία και η άνεση μπορούν να συνδυαστούν σε ένα αρμονικό σύνολο, κάνει το ντεμπούτο του στο TractioN. Ο Θωμάς Ευθυμίου, κάτοχος... διδακτορικού σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του μοντέλου, συζητά με τον Μάνο Στεφανή για τις δεκάδες εντυπωσιακές καινοτομίες της τελευταίας και συναρπαστικής γενιάς του AUDI Q3. Τα πάντα στο νέο Q3 δικαιολογούν τον τίτλο του πιο έξυπνου premium μεσαίου SUV, που παρήγαγε ποτέ η AUDI!

➢ SMART #5 BRABUS: Το... υπερόπλο της SMART, στην κορυφαία και πιο ισχυρή έκδοσή του με 646 ηλεκτροκίνητους ίππους, το #5 BRABUS παρουσιάζουν οι Ινώ Στεφανή και ο Θωμάς Ευθυμίου. Μολονότι πολύπειροι και έτοιμοι για όλα, οι δύο συνεργάτες του TractioN φτάνουν στα όριά τους, επιχειρώντας να συμπυκνώσουν όλα όσα έχουν να πουν για αυτό το αμιγώς ηλεκτρικό... μεγαλομεσαίο SUV, με την καθηλωτική εμφάνιση και τις εκρηκτικές επιδόσεις!

➢ SUZUKI DR-Z4S & DR-Z4SΜ: Ο Θανάσης Χούντρας παρουσιάζει την πιο hot νέα επιλογή, για όσους αναζητούν μια μοτοσικλέτα που μπορεί να τα κάνει όλα και μάλιστα σε δύο εκδόσεις, ως on-off και super moto. Ελαφριά, ευέλικτη, με 38 ίππους από τον μονοκύλινδρο κινητήρα της, με υπερσύγχρονο πλαίσιο και αναρτήσεις, η SUZUKI DR-Z4, σε οποιαδήποτε από τις δύο εκδόσεις της, είναι σκέτος... πειρασμός! Το TractioN υποκύπτει πρόθυμα στην ακαταμάχητη γοητεία του παιχνιδιού για μεγάλα παιδιά!

➢ ICONIC INTER CARS EXPO 2025: Η INTER CARS GREECE, μια εταιρεία με ηγετικό ρόλο στην αγορά των after market ανταλλακτικών αυτοκινήτων, γιορτάζει τα έβδομα γενέθλιά της με μια γιγαντιαία έκθεση στο στάδιο Τάε Κβον Ντο του Φαλήρου. Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν πάνω από 100 προμηθευτές εξαρτημάτων και περισσότεροι από 10.000 πελάτες, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη θεαματική ανάπτυξη της εταιρείας!