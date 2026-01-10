DS N°8: Με προεδρικό εξοπλισμό

Η έκδοση PALLAS, διαθέσιμη στις εκδόσεις FWD και FWD Long Range, προσφέρει πλούσιο βασικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει DS IRIS SYSTEM με 3D συνδεδεμένη πλοήγηση, ασύρματο Android AutoTM και Apple CarplayTM, ασύρματη φόρτιση smartphone, τέσσερις θύρες USB, είσοδο και εκκίνηση χωρίς κλειδί, αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω και κάμερα οπισθοπορείας.
Υπάρχει ναγεννητική πέδηση με 3 επίπεδα μέσω paddles στο τιμόνι, σύστημα One-pedal, ηχοαπορροφητικά κρύσταλλα, φιμέ κρύσταλλα στο πίσω μέρος, αντλία θερμότητας, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, πανοραμική θερμομονωτική γυάλινη οροφή, εσωτερικό διάκοσμο σε vegan δέρμα, θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, ατμοσφαιρικό εσωτερικό φωτισμό, προστατευτικά μαρσπιέ θυρών από ανοξείδωτο χάλυβα, εφεδρικό τροχό έκτακτης ανάγκης και πολλά άλλα.
Η έκδοση ÉTOILE, διαθέσιμη σε FWD, FWD Long Range και AWD Long Range, ξεχωρίζει με τη μάσκα DS LUMINASCREEN και προσθέτει, μεταξύ άλλων, ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών, συναγερμό, ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες, DS DRIVE ASSIST 2.0, DS PIXEL LED VISION, ψηφιακό εσωτερικό καθρέπτη, σύστημα καμερών 360 Vision, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με hands free λειτουργία, DS Extended Head Up Display και DS Neck warmer (σύστημα θέρμανσης αυχένα).
Οι τιμές χωρις την κρατική επιδότηση
· DS N°8 PALLAS από 56.900 €
· DS N°8 PALLAS Long Range από 60.100 €
· DS N°8 ÉTOILE από 61.600 €
· DS N°8 ÉTOILE Long Range από 69.500 €
· DS N°8 ÉTOILE AWD Long Range από 74.300 €