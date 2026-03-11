Το ΓΕΣ καλεί γυναίκες 20 – 26 ετών για εθελοντική θητεία

«Η ευθύνη για την πατρίδα αφορά και μένα» αναφέρει το Γενικό Επιτελείο Στρατού στο βίντεο – πρόσκληση προς τις γυναίκες για την εθελοντική στράτευση
Δένδιας: Έρχεται η εθελοντική στράτευση γυναικών με την «Ατζέντα 2030»
Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν ως τις 31 Μαρτίου 2026 στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ.
Η εθελοντική στράτευση γυναικών αφορά σε πρώτη φάση 100 γυναίκες οι οποίες θα καταταχθούν τον Ιούνιο στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία.
Τα κίνητρα για τις εθελόντριες περιλαμβάνουν πρόσβαση σε νοσοκομεία, λέσχες και λοιπές παροχές των Ενόπλων Δυνάμεων, αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση ΑΣΕΠ για πρόσληψη ως ΕΠΟΠ σε δεξιότητα θητείας και πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κ.α.).
Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ.