Το ΓΕΣ καλεί γυναίκες 20 – 26 ετών για εθελοντική θητεία

«Η ευθύνη για την πατρίδα αφορά και μένα»: Το βίντεο – πρόσκληση του ΓΕΣ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.03.26 , 16:49 Το ΓΕΣ καλεί γυναίκες 20 – 26 ετών για εθελοντική θητεία
11.03.26 , 16:43 Τα 61 προϊόντα σούπερ μάρκετ στα οποία μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους
11.03.26 , 16:39 Mercedes Benz VLE: Αλλάζει τα δεδομένα στην κατηγορία
11.03.26 , 16:08 Κηδεία Χρήστου Βαλαβανίδη: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Ασπασία Κράλλη
11.03.26 , 15:51 Χρυσή Αυγή: 13 χρόνια σε Μιχαλολιάκο & Κασιδιάρη - Ισόβια σε Ρουπακιά
11.03.26 , 15:48 Η μαρτυρική ζωή του Άγγελου: Τον έδερναν, τον νάρκωναν & τραβούσαν βίντεο
11.03.26 , 15:40 MasterChef: Από την ηττημένη μπριγάδα θα είναι όλοι υποψήφιοι για αποχώρηση
11.03.26 , 15:33 MasterChef: «Είναι η τελευταία ομαδική πριν την ένωση, πριν συγκατοικήσετε»
11.03.26 , 15:33 Πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα έως 30 Ιουνίου: Τα μέτρα κατά της ακρίβειας
11.03.26 , 14:10 Γιώργος Μαρίνoς: «Tον είδα την Καθαρά Δευτέρα. Δεν επικοινωνούσε καθόλου»
11.03.26 , 13:49 Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ
11.03.26 , 13:37 Στυλ των σταρ που μπορείς εύκολα να ενσωματώσεις στην γκαρνταρόμπα σου
11.03.26 , 13:31 Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ του χρόνου»
11.03.26 , 13:27 Ρόδος: Εξανάγκασαν μαθητή δημοτικού να πιει νερό από την τουαλέτα
11.03.26 , 13:13 Χατζίδου: «Με έχουν κλειδώσει σε γραφείο επιχειρηματία για να με στριμώξει»
Αμαλία Κωστοπούλου: Της επέτρεψαν να «βγει» εκτός ΗΠΑ! Ταξίδι στην Ελλάδα
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Γιώργος Μαρίνoς: «Tον είδα την Καθαρά Δευτέρα. Δεν επικοινωνούσε καθόλου»
Έβελυν Ασουάντ: Η συριακή καταγωγή, η ζωή στη Θεσσαλονίκη & το Εθνικό
Χατζίδου: «Με έχουν κλειδώσει σε γραφείο επιχειρηματία για να με στριμώξει»
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: βίντεο ΓΕΣ
Βίντεο - πρόσκληση του ΓΕΣ στις γυναίκες για την εθελοντική θητεία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το ΓΕΣ καλεί γυναίκες ηλικίας 20-26 ετών για εθελοντική θητεία.
  • Οι δηλώσεις συμμετοχής είναι ανοιχτές μέχρι 31 Μαρτίου 2026.
  • Αρχικά θα καταταχθούν 100 γυναίκες τον Ιούνιο στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία.
  • Προβλέπονται κίνητρα όπως πρόσβαση σε παροχές των Ενόπλων Δυνάμεων και αναγνώριση χρόνου θητείας.
  • Η θητεία θα μοριοδοτείται για προσλήψεις ως ΕΠΟΠ και προτεραιότητα σε πτυχιούχους.

«Η ευθύνη για την πατρίδα αφορά και μένα» αναφέρει το Γενικό Επιτελείο Στρατού στο  βίντεο – πρόσκληση προς τις γυναίκες για την εθελοντική στράτευση 

Δένδιας: Έρχεται η εθελοντική στράτευση γυναικών με την «Ατζέντα 2030»   

Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν ως τις 31 Μαρτίου 2026 στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ.

Η εθελοντική στράτευση γυναικών αφορά σε πρώτη φάση 100 γυναίκες οι οποίες θα καταταχθούν τον Ιούνιο στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία. 

Τα κίνητρα για τις εθελόντριες περιλαμβάνουν πρόσβαση σε νοσοκομεία, λέσχες και λοιπές παροχές των Ενόπλων Δυνάμεων, αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση ΑΣΕΠ για πρόσληψη ως ΕΠΟΠ σε δεξιότητα θητείας και πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κ.α.).

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
 |
ΘΗΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
 |
ΘΗΤΕΙΑ
 |
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
ΓΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top