Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει γιατί δεν έμεινε τίποτα στο Ιράν!

«Όποτε θα θελήσω αυτό να τελειώσει, θα τελειώσει»

Πηγή: ΑΜΠΕ, Photo AP Mark Schiefelbein, Βίντεο Alpha
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, καθώς δεν έχει απομείνει τίποτα να πλήξουν.
  • Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν και στη Βηρυτό, με στόχο υποδομές του καθεστώτος.
  • 570 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 780.000 έχουν εκτοπιστεί στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου λόγω των ισραηλινών επιθέσεων.
  • Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Ισραήλ ως αντίποινα για τον θάνατο του ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.
  • Συνεχείς βομβαρδισμοί στη Βηρυτό προκαλούν σοβαρές καταστροφές και εκκένωση περιοχών.

O Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι «δεν έχει απομείνει πρακτικά τίποτα να πλήξουμε» στο Ιράν και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «σύντομα», σε μια τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον ιστότοπο Axios.

Τραμπ: Απειλεί με δολοφονία και τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ

«Όποτε θα θελήσω αυτό να τελειώσει, θα τελειώσει», δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο αφότου ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, δηλώσει πως η επιχείρηση που διεξάγεται από κοινού από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν από την 28η Ιανουαρίου θα συνεχιστεί «χωρίς χρονικό περιορισμό».

Ισραηλινός στρατός: Νέο κύμα πληγμάτων σε Ιράν και Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε το πρωί νέο κύμα πληγμάτων σε μεγάλη κλίμακα στο Ιράν και στη λιβανική πρωτεύουσα Βηρυτό.

Στο Ιράν τα πλήγματα αυτά έχουν στο στόχαστρο "τις υποδομές του καθεστώτος σε όλη τη χώρα. 

Νωρίς σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός στοχοθέτησε πυκνοκατοικημένη συνοικία στην καρδιά της Βηρυτού, για δεύτερη φορά από την Κυριακή, συνεχίζοντας τους βομβαρδισμούς προπυργίων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, από τους οποίους, σύμφωνα με νέο απολογισμό των λιβανικών αρχών, έχουν χάσει τη ζωή τους 570 άνθρωποι και εκατοντάδες χιλιάδες έχουν εκτοπιστεί.

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο ξεκινώντας τον πόλεμο κατά του Ιράν

Ο Λίβανος σύρθηκε στις 2 Μαρτίου στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν όταν το λιβανικό σιιτικό, φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Την αυγή πλήγμα του ισραηλινού στρατού είχε στόχο κτίριο στη συνοικία Άισα Μπάκαρ στη Βηρυτό, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων Ani.

Σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό του λιβανικού υπουργείου Υγείας, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το κτίριο που επλήγη βρίσκεται κοντά στην έδρα της υψηλότερης αρχής της σουνιτικής κοινότητας Νταρ Αλ Φάτουα.

"Μόλις είχα κλείσει το καφέ μου και είχα ανέβει στο σπίτι", δήλωσε στο AFP ο Φάουζι Άσμαρ, καθώς τον μήνα του Ραμαζανιού παρατείνεται το νυχτερινό ωράριο.

"Σημειώθηκε ένα πρώτο πλήγμα, έτρεξα και είπα στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου ότι πρέπει να προστατευθούν πίσω από έναν τοίχο, και σημειώθηκε το δεύτερο πλήγμα", συνέχισε.

Την Κυριακή ήδη είχε στοχοθετηθεί από πλήγμα η καρδιά της Βηρυτού, όπου έχουν συρρεύσει οι εκτοπισμένοι από τα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας και το νότιο τμήμα της χώρας.

 

Νέα προειδοποίηση Ισραήλ 

 

Σήμερα το πρωί, ο στρατός του Ισραήλ βομβάρδισε ξανά τα νότια προάστια της Βηρυτού, σύμφωνα με το Ani, αφού εξέδωσε νέα προειδοποίηση κατά του προπυργίου αυτού της Χεζμπολάχ, που έχει εγκαταλειφθεί ήδη από το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων του.

Ισραήλ: Βομβάρδισε την τράπεζα της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Πλάνα του AFPTV έδειχναν μαύρο πυκνό καπνό να υψώνεται από τρεις τοποθεσίες που στοχοθετήθηκαν.

Ήδη στη διάρκεια της νύχτας η περιοχή είχε βομβαρδιστεί σφοδρά. Ανταποκριτής του AFP είδε κτίρια κατεστραμμένα, εκ των οποίων ορισμένα εξακολουθούσαν να καίγονται, και γειτονικά κτίρια που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από τα πλήγματα.

Σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, 570 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 86 παιδιά και 45 γυναίκες, έχουν χάσει τη ζωή τους στις ισραηλινές επιχειρήσεις από τις 2 Μαρτίου και 780.000 έχουν εκτοπιστεί, από τους οποίους πάνω από 120.000 στεγάζονται σε κέντρα υποδοχής.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
