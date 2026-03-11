Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει γιατί δεν έμεινε τίποτα στο Ιράν!

O Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι «δεν έχει απομείνει πρακτικά τίποτα να πλήξουμε» στο Ιράν και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «σύντομα», σε μια τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον ιστότοπο Axios.

«Όποτε θα θελήσω αυτό να τελειώσει, θα τελειώσει», δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο αφότου ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, δηλώσει πως η επιχείρηση που διεξάγεται από κοινού από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν από την 28η Ιανουαρίου θα συνεχιστεί «χωρίς χρονικό περιορισμό».

Ισραηλινός στρατός: Νέο κύμα πληγμάτων σε Ιράν και Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε το πρωί νέο κύμα πληγμάτων σε μεγάλη κλίμακα στο Ιράν και στη λιβανική πρωτεύουσα Βηρυτό.

Στο Ιράν τα πλήγματα αυτά έχουν στο στόχαστρο "τις υποδομές του καθεστώτος σε όλη τη χώρα.

Νωρίς σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός στοχοθέτησε πυκνοκατοικημένη συνοικία στην καρδιά της Βηρυτού, για δεύτερη φορά από την Κυριακή, συνεχίζοντας τους βομβαρδισμούς προπυργίων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, από τους οποίους, σύμφωνα με νέο απολογισμό των λιβανικών αρχών, έχουν χάσει τη ζωή τους 570 άνθρωποι και εκατοντάδες χιλιάδες έχουν εκτοπιστεί.

Ο Λίβανος σύρθηκε στις 2 Μαρτίου στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν όταν το λιβανικό σιιτικό, φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Την αυγή πλήγμα του ισραηλινού στρατού είχε στόχο κτίριο στη συνοικία Άισα Μπάκαρ στη Βηρυτό, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων Ani.

Σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό του λιβανικού υπουργείου Υγείας, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το κτίριο που επλήγη βρίσκεται κοντά στην έδρα της υψηλότερης αρχής της σουνιτικής κοινότητας Νταρ Αλ Φάτουα.

"Μόλις είχα κλείσει το καφέ μου και είχα ανέβει στο σπίτι", δήλωσε στο AFP ο Φάουζι Άσμαρ, καθώς τον μήνα του Ραμαζανιού παρατείνεται το νυχτερινό ωράριο.

"Σημειώθηκε ένα πρώτο πλήγμα, έτρεξα και είπα στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου ότι πρέπει να προστατευθούν πίσω από έναν τοίχο, και σημειώθηκε το δεύτερο πλήγμα", συνέχισε.

Την Κυριακή ήδη είχε στοχοθετηθεί από πλήγμα η καρδιά της Βηρυτού, όπου έχουν συρρεύσει οι εκτοπισμένοι από τα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας και το νότιο τμήμα της χώρας.

Νέα προειδοποίηση Ισραήλ

Σήμερα το πρωί, ο στρατός του Ισραήλ βομβάρδισε ξανά τα νότια προάστια της Βηρυτού, σύμφωνα με το Ani, αφού εξέδωσε νέα προειδοποίηση κατά του προπυργίου αυτού της Χεζμπολάχ, που έχει εγκαταλειφθεί ήδη από το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων του.

Πλάνα του AFPTV έδειχναν μαύρο πυκνό καπνό να υψώνεται από τρεις τοποθεσίες που στοχοθετήθηκαν.

Ήδη στη διάρκεια της νύχτας η περιοχή είχε βομβαρδιστεί σφοδρά. Ανταποκριτής του AFP είδε κτίρια κατεστραμμένα, εκ των οποίων ορισμένα εξακολουθούσαν να καίγονται, και γειτονικά κτίρια που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από τα πλήγματα.

Σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, 570 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 86 παιδιά και 45 γυναίκες, έχουν χάσει τη ζωή τους στις ισραηλινές επιχειρήσεις από τις 2 Μαρτίου και 780.000 έχουν εκτοπιστεί, από τους οποίους πάνω από 120.000 στεγάζονται σε κέντρα υποδοχής.