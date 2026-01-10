Γιώργος Χρυσοστόμου: «Δεν έχω επίγνωση των δυνατοτήτων μου»

Στην εκπομπή «Καλύτερα Δεν Γίνεται», καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού βρέθηκε ο Γιώργος Χρυσοστόμου, με αφορμή την παράσταση «Τέλος του Παιχνιδιού» που πρωταγωνιστεί στο θέατρο Ιλίσια.

«Θα πρέπει να μην έχω επίγνωση του ταλέντου και των δυνατοτήτων μου. Θα πρέπει να μην έχω. Αφήνω ένα 10-15% της εμπειρίας των ωρών πτήσης και της αυτοπεποίθησης, αλλά τα έχω σε καταστολή. Γιατί νομίζω μετά ότι φαίνεται στη σκηνή όταν όταν εκπέμπεις ένα «το ‘χω».

Και πολλές φορές το βλέπω και εγώ ας πούμε… θέλει λίγο να μην το ξέρεις. Καλύτερα να το λένε οι άλλοι ας πούμε. Δεν θα ‘ταν ωραίο από ‘μένα να πω «ναι, ναι, εντάξει, okay, ναι, το ξέρω» ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Χρυσοστόμου.

«Ήταν βουνό για να ανέβω έως εδώ. Ευτυχώς ήταν βουνό. Όσο ήταν βουνό έλεγα “πω πω είναι πολύ βουνό, γιατί να είναι έτσι βουνό, γιατί να μην έρχεται λίγο πιο εύκολα, γιατί, γιατί, γιατί”. Και νομίζω ότι, έτσι όπως με θυμάμαι, με τα μυαλά που είχα τότε και την ανωριμότητα, ότι αν ερχόταν πιο ομαλά, δεν θα ήμουν αρκετά γειωμένος. Αυτό το βουνό νομίζω με γείωσε. πρόσθεσε ο γνωστός ηθοποιός.

«Γιατί ξεκίνησα και μετά πήγα πίσω και ξαναξεκίνησα και μετά πήγα πίσω και μετά ξαναξεκίνησα, αλλά αυτό τώρα καμιά φορά που έρχονται έτσι πιο νέοι συνάδελφοι και μου λένε πώς και τι, καταλαβαίνω ότι το λοκάρισμα του μυαλού ότι θα γίνει και η επιμονή, για να έχει διάρκεια, γιατί αυτό είναι το ευτυχώς που υπήρχε βουνό, διότι όταν πάνε ομαλά τα πράγματα και πολύ γρήγορα, είναι λίγο διάττοντας ο αστέρας. Όλη η ευθύνη δική μου ότι πήγαινα πίσω, δεν κατηγορώ τη ζωή γι’ αυτό, αλλά τα πάντα είναι επιλογές μας, θεωρώ εγώ» συμπλήρωσε ο Γιώργος Χρυσοστόμου.

Εκνευρισμένος ο Γιώργος Χρυσοστόμου: «Δεν πληρώνομαι για το TikTok»

Έξαλλος είχε γίνει πριν από λίγο καιρό ο Γιώργος Χρυσοστόμου με τα βίντεο που κυκλοφορούσαν στα social media, χωρίς την άδειά του, με τον ίδιο, ημίγυμνο σε παραστάσεις του.

«Είχα μπει στον κόσμο των social media. Είχα Facebook από το 2007, είχα και Instagram. Βαρέθηκα και έπληξα αφόρητα. Δεν μου αρέσει και δεν μου πάει. Δεν είχα ποτέ Facebook και έχω ανοίξει και ένα Instagram. Διαπιστώνω ένα μέτριο επίπεδο παιδείας και όχι μόρφωσης απαραίτητα. Πέρασα μια φάση που ήθελα να το κλείσω τελείως το Instagram. Το σύστημά μας δεν είναι φτιαγμένο στο να έχει τη δυνατότητα να μεταβολίσει τόση πολλή πληροφορία τόσο γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή ''Buongiorno''.

«Με τραβούσαν βίντεο στις "Όρνιθες" να είμαι ημίγυμνος. Πέραν των υποκλίσεων. Δεν με ρώτησαν αν μου αρέσει το τραγούδι. Δεν έχει να κάνει με το είδος της μουσικής. Εμένα δεν με ρωτάει κάνεις αν θέλω εκείνη την ώρα να μπει η περσόνα μου με ένα τραγούδι που δεν έχω επιλέξει εγώ. Κάποιος θα πει "έτσι είναι τα social". Αν είναι έτσι, θα τα κλείσω. Δεν μου αρέσει» είπε ο ηθοποιός για το θέμα που τον εκνευρίζει.

Ακόμα, αποκάλυψε ότι δεν έχει λογαριασμό στο TikTok και ούτε θα ήθελε να αποκτήσει. «Δεν πληρώνομαι για να παίζω στο TikTok. Αν μου έδιναν ένα 100άρικο θα το συζητούσαμε, αλλά δεν είναι έτσι. Απαγορεύεται να με βγάλεις βίντεο και να το δημοσιεύσεις χωρίς την άδειά μου», τόνισε.