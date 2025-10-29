Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out

Η νέα θεατρική σεζόν δεν έχει καλά καλά ξεκινήσει — κι όμως, κάποιες παραγωγές έχουν ήδη σημειώσει sold out πριν καν ανέβουν στη σκηνή!

Είτε πρόκειται για πολυαναμενόμενες επαναλήψεις είτε για πρεμιέρες που έχουν δημιουργήσει buzz, το κοινό δείχνει να επιστρέφει με ενθουσιασμό στις αίθουσες.

Δες ποιες παραστάσεις είναι σχεδόν sold out πριν καν ακουστεί το πρώτο κουδούνι.

Η ΔΙΚΗ - Φ.Κάφκα σε σκηνοθεσία Αρη Μπινιάρη

Το Θέατρο ARK υποδέχεται ξανά το κοινό του, πλήρως ανακαινισμένο και έτοιμο να εγκαινιάσει μια νέα δημιουργική εποχή. Εκεί όπου ο Άρης Μπινιάρης παρουσίασε τον πολυσυζητημένο «Άνοδο του Αρτούρο Ούι» – μια παράσταση που παρέμεινε sold out για τρία συνεχόμενα χρόνια – ο σκηνοθέτης επιστρέφει φέτος με ένα από τα σημαντικότερα έργα του 20ού αιώνα: τη «Δίκη» του Φραντς Κάφκα.

Η ματιά του Άρη Μπινιάρη

Γνωστός για τη ρυθμικότητα, την ενέργεια και τη μουσικότητα των παραστάσεών του, ο Άρης Μπινιάρης μεταφέρει τη «Δίκη» στη σκηνή του ARK με τη δική του, εκρηκτική γλώσσα. Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος ενσαρκώνει τον Γιόζεφ Κ. σε μια ερμηνεία γεμάτη ένταση και ευαισθησία, πλαισιωμένος από ένα πολυμελές σύνολο ηθοποιών: Εβίτα Αγαΐτση, Αλέξης Βιδαλάκης, Αγγελική Δεληθανάση, Θανάσης Ισιδώρου, Βασίλης Καζής, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Κλέαρχος Παπαγεωργίου, Σωτήρης Τσακομίδης και Νικόλας Χατζηβασιλειάδης.

💬 Γιατί να τη δεις

Η «Δίκη» δεν είναι απλώς ένα κλασικό έργο· είναι ένας καθρέφτης της εποχής μας. Σε μια κοινωνία όπου τα όρια της ελευθερίας γίνονται ολοένα και πιο θολά και οι θεσμοί λειτουργούν με αδιαφάνεια, η φωνή του Κάφκα ακούγεται πιο επίκαιρη από ποτέ. Και με τη σκηνοθετική υπογραφή του Μπινιάρη, μεταμορφώνεται σε μια εμπειρία που υπόσχεται να συγκλονίσει.

📍 Πληροφορίες

Τίτλος: Η Δίκη του Φραντς Κάφκα

Διασκευή - Σκηνοθεσία - Σχεδιασμός Σκηνικού: Άρης Μπινιάρης

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά):

Εβίτα Αγαΐτση, Αλέξης Βιδαλάκης, Αγγελική Δεληθανάση, Θανάσης Ισιδώρου, Βασίλης Καζής, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Κλέαρχος Παπαγεωργίου, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Σωτήρης Τσακομίδης, Νικόλας Χατζηβασιλειάδης

Θέατρο: ARK

Έναρξη παραστάσεων: 5 Noεμβρίου

Τέλος του Παιχνιδιού στο Θέατρο Ιλίσια – Ο Μάκης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί Beckett με Γιώργο Χρυσοστόμου

Μια κωμωδία-καθρέφτης της ύπαρξής μας έρχεται να ταράξει τη φετινή θεατρική σεζόν. Από τις 13 Οκτωβρίου, το αριστούργημα του Samuel Beckett, «Τέλος του Παιχνιδιού (Endgame)», ανεβαίνει στο Θέατρο Ιλίσια, σε σκηνοθεσία του Μάκη Παπαδημητρίου.

Ο Παπαδημητρίου συναντά ξανά τον Γιώργο Χρυσοστόμου, οκτώ χρόνια μετά την τελευταία τους εκρηκτική συνεργασία, για να ερμηνεύσουν μαζί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ντουέτα του παγκόσμιου θεάτρου. Μια συνάντηση που ήδη προκαλεί ανυπομονησία.

⚙️ Ένα παιχνίδι μετά το τέλος του κόσμου

Το έργο μάς μεταφέρει σε ένα εσωστρεφές, σχεδόν απομονωμένο καταφύγιο, κάπου μετά το τέλος του κόσμου.

Εκεί, τέσσερις χαρακτήρες προσπαθούν να επικοινωνήσουν — με λέξεις, βλέμματα, σιωπές. Ένα παιχνίδι που μοιάζει να τελειώνει, αλλά ίσως να είναι απλώς το τελευταίο κομμάτι μιας παρτίδας που ξαναρχίζει.

Ο Μάκης Παπαδημητρίου προσεγγίζει το έργο με ευαισθησία και τόλμη, φωτίζοντας τον βαθιά ανθρώπινο πυρήνα του: την αέναη ανάγκη των ανθρώπων να μιλήσουν, ακόμη κι όταν όλα γύρω τους – και μέσα τους – μοιάζουν κατεστραμμένα.

💬 Το χιούμορ του Beckett

Παρά το σκοτάδι του κόσμου του Beckett, το έργο είναι γεμάτο χιούμορ. Όπως σημειώνει ο σκηνοθέτης:

«Και ναι, υπάρχει και χιούμορ. Πολλές φορές σκοτεινό, άλλες υπόγειο, πάντα αιχμηρό. Ο Beckett δεν γελάει για να ξεχάσει — γελάει για να αντέξει. Κι εμείς προσπαθούμε να τιμήσουμε αυτό το χιούμορ με ειλικρίνεια και μέτρο, χωρίς να προδώσουμε τη σιωπή του».

📍 Πληροφορίες

Τίτλος: Τέλος του Παιχνιδιού (Endgame)

Συγγραφέας: Samuel Beckett

Σκηνοθεσία: Μάκης Παπαδημητρίου

Παίζουν:

Χαμ: Μάκης Παπαδημητρίου

Κλοβ: Γιώργος Χρυσοστόμου

Ναγκ: Δημήτρης Ντάσκας

Νελ: Φραγκίσκη Μουστάκη

Θέατρο: Ιλίσια

Έναρξη παραστάσεων: 13 Οκτωβρίου

«Το πάρτι της ζωής μου» – 4ος χρόνος επιτυχίας και 400 συνεχόμενα sold out!

Η παράσταση-φαινόμενο του Ανέστη Αζά, σε κείμενο της Ελένης Ράντου, επιστρέφει για 4η συνεχόμενη χρονιά, από τις 18 Οκτωβρίου 2025, αποφασισμένη να συνεχίσει… μέχρι τελικής πτώσεως!

«Το πάρτι της ζωής μου» δεν είναι απλώς μια παράσταση·είναι μια εμπειρία που σε παρασύρει από το πρώτο λεπτό.

Ένας μονόλογος-καθρέφτης όπου ο θεατής βλέπει τον εαυτό του στη σκηνή, την ελληνική καθημερινότητα, τη μικρή μας ιστορία μέσα από ένα άλλο, πιο αληθινό βλέμμα.

Η Ελένη Ράντου παραδίδει έναν υποκριτικό άθλο, μεταβαίνοντας με μαεστρία από την κωμωδία στην τραγικότητα, από το γέλιο στη συγκίνηση. Ένα συνεχές roller coaster συναισθημάτων που αφήνει το κοινό κάθε βράδυ να αναρωτιέται: πώς αντέχει;

Ζωντανή μουσική επί σκηνής

Η Μιρέλλα Πάχου, με το γνωστό αέρινο ταμπεραμέντο της, συνοδεύει τη Ράντου τραγουδώντας και παίζοντας ακορντεόν, ενώ στο βιολί βρίσκεται ο Αλέξανδρος Ιακώβου. Η μουσική δεν είναι απλώς συνοδεία — είναι παλμός, είναι κομμάτι της ψυχής του έργου.

📍 Πληροφορίες

Κείμενο: Ελένη Ράντου

Εμπνευσμένο από το θεατρικό καμβά Every Brilliant Thing, των Ντανκαν Μακμιλαν και Τζονυ Ντοναχιου

Σκηνοθεσία: Ανέστης Αζάς

Έναρξη παραστάσεων: 18 Οκτωβρίου

Θέατρο: Διάνα

«Η ΦΑΛΑΙΝΑ» – 2ος Χρόνος

Μια ιστορία κάθαρσης, αυτογνωσίας και συγχώρεσης, που άγγιξε βαθιά το κοινό, επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η πολυσυζητημένη παράσταση «Η Φάλαινα» (The Whale) του Σάμιουελ Ντι Χάντερ, σε σκηνοθεσία Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, συνεχίζει το ταξίδι της από τις 15 Οκτωβρίου 2025 στο Θέατρο Νέος Ακάδημος, μετά από 155 συνεχόμενα sold out.

Η «Φάλαινα» δεν είναι απλώς μια συγκινητική ιστορία· είναι μια θεατρική εμπειρία λύτρωσης.

Στο κέντρο της, ο Τσάρλι, ένας παχύσαρκος, απομονωμένος καθηγητής αγγλικών που έχει χάσει κάθε ελπίδα, κάθε διάθεση για ζωή.

Καθώς προσπαθεί να επανασυνδεθεί με την αποξενωμένη κόρη του και να συμφιλιωθεί με το παρελθόν του, το κοινό παρακολουθεί έναν άνθρωπο να παλεύει να βγει στην επιφάνεια – από το σκοτάδι της ενοχής στο φως της αποδοχής.

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, στον πρωταγωνιστικό ρόλο, παραδίδει μια ερμηνεία που συγκλονίζει με την αλήθεια και την ευαισθησία της, οδηγώντας την παράσταση σε μια σπάνια θεατρική καθαρότητα.

📍 Πληροφορίες

Θέατρο: Νέος Ακάδημος

Έναρξη παραστάσεων: 15 Οκτωβρίου

Διανομή

Τσάρλι: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης

Έλι: Γεωργία Μεσαρίτη

Τόμας: Βασίλης Ντάρμας

Μέρι: Τζωρτζίνα Παλαιοθόδωρου

Λιζ: Ειρήνη Σταματίου

Συγγραφέας: Σάμιουελ Ντ. Χάντερ

Σκηνοθεσία: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης

Την μεταμόρφωση του Πυγμαλίων Δαδακαρίδη σε Τσάρλι, καθώς και όλα τα εφέ της παράστασης επιμελήθηκαν οι Αδελφοί Αλαχούζοι

Οι γριες που μαζεύουν την τσουκνίδα - 3ος χρόνος

Μετά τη συμμετοχή τους στο grape (Greek Agora of Performance) του Φεστιβάλ Αθηνών και την επιτυχημένη περιοδεία τους σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας, «Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα» επιστρέφουν για τρίτη θεατρική χρονιά στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός, με έναν νέο κύκλο παραστάσεων.

Η sold-out παράσταση του Κωνσταντίνου Ντέλλα, που ξεκίνησε από την Πειραματική Σκηνή του Θεσσαλικού Θεάτρου, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό, προσεγγίζοντας με πρωτοτυπία τη σύνδεση της μαγειρικής με τη μαγεία — έναν άρρητο, γυναικείο κώδικα της θεσσαλικής παράδοσης.

Στη σκιά μιας κοινωνίας που για αιώνες όριζε τους άνδρες ως φορείς εξουσίας, οι γυναίκες βρήκαν τον δικό τους τρόπο να κρατήσουν ζωντανή τη δύναμή τους.

Στη Θεσσαλία, η παράδοση θέλει τις γυναίκες αυτές να έχουν κληρονομήσει τις δυνάμεις τους από τη Μήδεια και να γνωρίζουν την τέχνη του «κατεβάσματος του φεγγαριού».

Τρεις νεαροί ηθοποιοί μεταφέρουν στη σκηνή τη μνήμη του γυναικείου σώματος, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί μέσα τους, μέσα από τις ιστορίες και τα βιώματα των δικών τους γιαγιάδων.

Με εργαλεία τη μάσκα, τον ρυθμό, και τον συντονισμό λόγου και σώματος, ακολουθούν τα στάδια μιας τελετουργικής διαδικασίας: την παρασκευή της πίτας.

Μέσα από αυτή τη φαινομενικά απλή πράξη, ξεδιπλώνονται αφηγήσεις από τις Μεταμορφώσεις του Οβίδιου, τα Φαρσάλια του Λουκανού, τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, τα παραδοσιακά τραγούδια, τις μαρτυρίες γυναικών και τους ιατροσοφικούς κώδικες του 19ου αιώνα.

Μια παράσταση-ύμνος στη γυναικεία σοφία.

📍 Πληροφορίες

Δραματουργία - σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ντέλλας

Ερμηνεύουν: Μιχάλης Αναγνώστου, Μανούσος Γεωργόπουλος, Πλάτωνας Γιώργος Περλέρος

Έναρξη παραστάσεων: 13 Οκτωβρίου

Θέατρο: Σταθμός

Ανεξάρτητα Κράτη των Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη | 2ος Χρόνος

Ένα δημοσιογραφικό δράμα βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. Το «Ανεξάρτητα Κράτη», η παράσταση που υπογράφουν ο Γιώργος Παλούμπης και ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, επιστρέφει μετά την επιτυχία της πρώτης της παρουσίασης, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο μια ιστορία αλήθειας, σύγκρουσης και εξουσίας.

Εμπνευσμένο από τη συγκλονιστική πραγματική υπόθεση του γιατρού Βασίλη Τσιρώνη, ενός ανθρώπου που αρνήθηκε να υποταχθεί στο σύστημα της πρώτης μεταπολίτευσης, το έργο ξεδιπλώνει με καταιγιστικό ρυθμό τα γεγονότα που συγκλόνισαν την Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του ’70.

Ένα θέατρο που γίνεται καθρέφτης της εξουσίας

Με ωμό ρεαλισμό, ένταση και καθηλωτικές ερμηνείες, το «Ανεξάρτητα Κράτη» φωτίζει τη σκοτεινή διαπλοκή ΜΜΕ και κρατικής εξουσίας, σχολιάζοντας με οξύτητα μια εποχή που, αν και ανήκει στο παρελθόν, μοιάζει επικίνδυνα επίκαιρη.

Η παράσταση έχει ήδη αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές και αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο αιχμηρά έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας.

Η υπόθεση

Δεκέμβριος 1977. Ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης, ύστερα από καταδίωξη της αστυνομίας, οχυρώνεται στο διαμέρισμά του στο Φάληρο μαζί με την οικογένειά του. Αρνείται να παραδοθεί και, μέσα στην απόγνωσή του, το κηρύσσει «Ανεξάρτητο Κράτος».

Τέσσερις μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 1978, η πολιορκία τελειώνει βίαια — με τον θάνατό του.

Λίγες ώρες μετά, στα γραφεία μιας μεγάλης εφημερίδας, η είδηση φτάνει.

Εκεί, μέσα στον καπνό, το θόρυβο και τις εντάσεις του δημοσιογραφικού κόσμου, ξεκινά μια άλλη ιστορία: αυτή της Μαρίας Θεοφίλου, μιας νεαρής δημοσιογράφου που αποφασίζει να ερευνήσει την υπόθεση εις βάθος.

Ήταν πράγματι αυτοκτονία, όπως δήλωσε η αστυνομία — ή μια κρατική δολοφονία που έπρεπε να θαφτεί;

Μια ιστορία για την αλήθεια και την ελευθερία

Η αναζήτηση της Μαρίας δεν είναι μόνο δημοσιογραφική. Είναι μια διαδρομή αυτογνωσίας και ηθικής αντοχής, μέσα σε ένα περιβάλλον ανδροκρατούμενο, βίαιο και βαθιά πολιτικοποιημένο.

Στην πορεία της, έρχεται αντιμέτωπη με το ίδιο το ερώτημα που διατρέχει όλο το έργο:

Τι αξίζει περισσότερο — η αλήθεια ή η ασφάλεια;

Το «Ανεξάρτητα Κράτη» είναι ένα πολιτικό θρίλερ επί σκηνής, ένα έργο που κοιτά κατάματα το παρελθόν για να μας αναγκάσει να αναρωτηθούμε για το παρόν.

📍 Πληροφορίες

Θέατρο: Χώρα

Έναρξη παραστάσεων: 12 Οκτωβρίου

Κείμενο: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Γιώργος Παλούμπης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης

Παίζουν Θάνος Αλεξίου, Στέλιος Δημόπουλος, Βασιλική Διαλυνά, Άλκηστις Ζιρώ, Ελεάνα Καυκαλά, Μάκης Παπαδημητράτος, Στάθης Σταμουλακάτος, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Ακούγονται οι μουσικοί

Θάνος Καζαντζής τύμπανα

Νίκος Παπαϊωάννου μπάσο, analog synth

Κώστας Νικολόπουλος κιθάρες

Στο ραδιόφωνο ακούγεται η φωνή της Παναγιώτας Παπαδημητρίου

FESTEN - 2ος χρόνος

Το «FESTEN», η εμβληματική ταινία του Τόμας Βίντερμπεργκ που σηματοδότησε την αρχή του κινηματογραφικού κινήματος DOGMA 95, επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο ΑΛΜΑ.

Μετά από 30.000 θεατές και 120 συνεχόμενα sold out, το έργο συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, προσκαλώντας το κοινό σε μια θεατρική εμπειρία-εξομολόγηση, όπου τα όρια ανάμεσα στον θεατή και τον ηθοποιό παύουν να υπάρχουν.

Μια οικογενειακή γιορτή που μετατρέπεται σε τελετουργία αλήθειας

Μια οικογένεια, ένα τραπέζι, ένα μεγάλο μυστικό. Όλοι έχουν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν τα 60α γενέθλια του πατέρα — ενός άνδρα σεβαστού, επιτυχημένου, αγαπητού. Ή μήπως όχι;

Καθώς το δείπνο προχωρά, ο μεγαλύτερος γιος, Κρίστιαν, σηκώνεται για να κάνει έναν λόγο.

Αυτό που θα αποκαλύψει, όμως, θα διαλύσει τη βιτρίνα της τέλειας οικογένειας και θα φέρει στην επιφάνεια το ανείπωτο μυστικό που κρυβόταν για χρόνια πίσω από τις πόρτες του σπιτιού.

Ένα έργο-σοκ για την υποκρισία, τη σιωπή και την ανάγκη για κάθαρση

Το FESTEN δεν είναι απλώς ένα οικογενειακό δράμα· είναι μια τελετουργία αποκάλυψης, όπου η αλήθεια γίνεται όπλο και ο λόγος πληγή.

Με σκηνοθετική ματιά που ισορροπεί ανάμεσα στη σκληρότητα και τη συγκίνηση, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος μετατρέπει τη γιορτή σε σκηνή εξομολόγησης, εκεί όπου το κοινό καλείται να σταθεί μάρτυρας — και συνένοχος.

Μια ομάδα σπουδαίων ηθοποιών που συνθέτει μια έντονα συλλογική εμπειρία, αποτυπώνοντας επί σκηνής τον τρόπο με τον οποίο το φως και το σκοτάδι συνυπάρχουν μέσα στην ίδια οικογένεια.

📍 Πληροφορίες

Θέατρο: ΑΛΜΑ

Έναρξη παραστάσεων: 10 Οκτωβρίου

Σενάριο: Τόμας Βίντερμπεργκ

Θεατρική διασκευή: Μπο Χάνσεν & Μόργκενς Ρούκοφ

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Δραματουργική επεξεργασία & Σκηνοθεσία: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος

ΔΙΑΝΟΜΗ

Χέλγκε-Πατέρας: Γιώργος Ζιόβας

Έλσι-Μητέρα: Γιώτα Φέστα

Κρίστιαν-Γιος: Προμηθέας Αλειφερόπουλος

Ελένε-Κόρη: Ιωάννα Κολλιοπούλου

Μίκαελ-Γιος: Νίκος Μήλιας

Τελετάρχης: Γιάννης Καπελέρης

Πία: Ιωάννα Τζίκα

Γκμπατοκάι: Μιχάλης Αφολαγιάν

Μέττε: Σεμίραμις Αμπατζόγλου

Λαρς: Νικόλας Seymour Σταθόπουλος

Μισέλ: Κατερίνα Καούστου

ΜΙΑ ΖΩΗ - Ο Μονόλογος μιας Μοδίστρας

Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τη σεζόν 2025–2026. Μετά από συνεχόμενες sold out παραστάσεις στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης, η τρυφερή και βαθιά ανθρώπινη συνεργασία του Πέτρου Ζούλια με τη Νένα Μεντή επιστρέφει δυναμικά.

Ο θεατρικός μονόλογος «ΜΙΑ ΖΩΗ», μια παράσταση που συγκίνησε κοινό και κριτικούς, επανέρχεται από τον Οκτώβριο στο Πτι Παλαί, στην Αθήνα.

Μια γυναίκα. Μια ζωή. Ένα ρούχο που ράβεται με μνήμες.

Με τη σκηνοθετική και συγγραφική υπογραφή του Πέτρου Ζούλια, η Νένα Μεντή δίνει σάρκα και φωνή σε μια γυναίκα που αφηγείται τη ζωή της μέσα από το επάγγελμά της — μια μοδίστρα που, ράβοντας ρούχα, «ξαναράβει» τις στιγμές, τις χαρές και τις απώλειες μιας ολόκληρης εποχής.

Μέσα από χιούμορ, νοσταλγία και συγκίνηση, η παράσταση γίνεται φόρος τιμής στις απλές, καθημερινές ιστορίες των ανθρώπων που, με πείσμα και ευαισθησία, προχωρούν παρά τις δυσκολίες.

📍 Πληροφορίες

Θέατρο: ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ

Έναρξη παραστάσεων: 22 Οκτωβρίου

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Πρωταγωνιστεί: Νένα Μεντή

ΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΗΝ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΓΟΥΛΦ

Το εμβληματικό έργο του Έντουαρντ Άλμπυ «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» ανεβαίνει από τον Οκτώβριο στο Θέατρο Ζίνα, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια.

Με το διεισδυτικό του βλέμμα, ο Τσαφούλιας μετατρέπει το κλασικό αυτό έργο σε μια ανελέητη ψυχολογική αναμέτρηση για την ταυτότητα, την εξουσία και την αλήθεια μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις.

Πρωταγωνιστούν οι Βλαδίμηρος Κυριακίδης και Έφη Μουρίκη, μαζί με τους Σπύρο Σταμούλη και Ελεάνα Στραβοδήμου, σε μια νύχτα γεμάτη συγκρούσεις, αποκαλύψεις και λεπτή ειρωνεία, όπου το παιχνίδι ανάμεσα στο πραγματικό και το ψευδαισθητικό κορυφώνεται.

📍 Πληροφορίες

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Θέατρο Ζίνα

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΕΣ

Η πολυσυζητημένη παράσταση «Σπυριδούλες» της Νεφέλης Μαϊστράλη επιστρέφει δυναμικά στο Νέο Θέατρο Βασιλάκου, μετά την επιτυχία της στο Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου και τη θριαμβευτική περσινή σεζόν.

Σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη και Χάρη Κρεμμύδα, η ομάδα 4Frontal αναδεικνύει τις φωνές των γυναικών που υπήρξαν ψυχοκόρες και οικιακές εργάτριες τη δεκαετία του ’50 και του ’60, φωτίζοντας τη μάχη τους για αυτοδιάθεση και αξιοπρέπεια.

Βασισμένο στην αληθινή ιστορία της 12χρονης Σπυριδούλας, που υπέστη φρικτή κακοποίηση στον Πειραιά αλλά τόλμησε να μιλήσει, το έργο συνδυάζει θέατρο ντοκουμέντου, σύγχρονη δραματουργία και ζωντανή μουσική των Θραξ Πανκc.

Με ένα σύνολο επτά εξαιρετικών ηθοποιών, οι «Σπυριδούλες» επιστρέφουν για να θυμίσουν πως κάποιες ιστορίες δεν πρέπει ποτέ να σιωπούν — όσο υπάρχουν θεατές πρόθυμοι να τις ακούσουν.

📍 Πληροφορίες

Θέατρο Βασιλάκου _ Μαριάννα Τόλη

Παίζουν (αλφαβητικά):

Ελένη Βλάχου

Σταύρος Γιαννουλάδης

Τάσος Δημητρόπουλος

Αργυρώ Θεοδωράκη

Κατερίνα Λάττα

Αριστέα Σταφυλαράκη

Ελένη Τσιμπρικίδου

Κείμενο - Στίχοι: Νεφέλη Μαϊστράλη

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης, Χάρης Κρεμμύδας