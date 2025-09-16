Εκνευρισμένος ο Γιώργος Χρυσοστόμου: «Δεν πληρώνομαι για το TikTok»

Έξαλλος είναι ο Γιώργος Χρυσοστόμου με τα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, χωρίς την άδειά του, με τον ίδιο να εμφανίζεται ημίγυμνος σε παραστάσεις του.

«Είχα μπει στον κόσμο των social media. Είχα Facebook από το 2007, είχα και Instagram. Βαρέθηκα και έπληξα αφόρητα. Δεν μου αρέσει και δεν μου πάει. Δεν είχα ποτέ Facebook και έχω ανοίξει και ένα Instagram. Διαπιστώνω ένα μέτριο επίπεδο παιδείας και όχι μόρφωσης απαραίτητα. Πέρασα μια φάση που ήθελα να το κλείσω τελείως το Instagram. Το σύστημά μας δεν είναι φτιαγμένο στο να έχει τη δυνατότητα να μεταβολίσει τόση πολλή πληροφορία τόσο γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή ''Buongiorno''.

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου σημείωσε ότι το διαρκές «σκρολάρισμα» τoυ δημιουργούσε έντονο στρες. «Όλοι με ρωτάνε αν φλερτάρω και λέω όχι. Με το Twitter δεν ασχολούμαι καν. Πολύ εύκολα και με δειλία μπορεί να γίνει επιθετικός κανείς εκεί και αυτό δε με αφορά. Γιατί αν ήταν δίπλα μου δεν θα το έλεγε αυτό», εξήγησε o Γιώργος Χρυσοστόμου και ανέφερε πως στο Instagram ακολουθούσε μόνο ζωγράφους και γλύπτες για να βλέπει έργα τέχνης, κάτι που τον ηρεμούσε.

«Δεν πληρώνομαι για το TikTok, με έβγαζαν βίντεο ημίγυμνο σε παράσταση χωρίς την άδειά μου»

«Με τραβούσαν βίντεο στις "Όρνιθες" να είμαι ημίγυμνος. Πέραν των υποκλίσεων. Δεν με ρώτησαν αν μου αρέσει το τραγούδι. Δεν έχει να κάνει με το είδος της μουσικής. Εμένα δεν με ρωτάει κάνεις αν θέλω εκείνη την ώρα να μπει η περσόνα μου με ένα τραγούδι που δεν έχω επιλέξει εγώ. Κάποιος θα πει "έτσι είναι τα social". Αν είναι έτσι, θα τα κλείσω. Δεν μου αρέσει» είπε ο ηθοποιός για το θέμα που τον εκνευρίζει.

Ακόμα, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει λογαριασμό στο TikTok και ούτε θα αποκτήσει. «Δεν πληρώνομαι για να παίζω στο TikTok. Αν μου έδιναν ένα 100άρικο θα το συζητούσαμε, αλλά δεν είναι έτσι. Απαγορεύεται να με βγάλεις βίντεο και να το δημοσιεύσεις χωρίς την άδειά μου», τόνισε.

Εξήγησε πόσο ψυχοφθόρα μπορεί να γίνει αυτή η έκθεση. «Σε κρίσεις πανικού σκέφτηκα να μην ξαναπαίξω σε παράσταση. Έχουμε σταματήσει παράσταση όταν αντιληφθήκαμε κινητό και βγάλαμε όλους τους θεατές έξω. Χάνεται η μαγεία» είπε.