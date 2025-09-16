Γιώργος Χρυσοστόμου & Ανθή Ευστρατιάδου μπαίνουν στο Maestro!

Maestro: Τα δύο νέα πρόσωπα που μπαίνουν στη σειρά, αποκάλυψε η Φαίη Σκορδά/ Buongiorno

Δεν έχει περάσει μια εβδομάδα από τότε που η πρωταγωνίστρια της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, Κλέλια Ανδριολάτου, ανακοίνωσε στο instagram πως η σειρά θα συνεχιστεί για 4η σεζόν!

Η μούσα του Παπακαλιάτη αποκάλυψε, μάλιστα, με μια φωτογραφία του εξωφύλλου του σεναρίου πως ο τίτλος του πρώτου επεισοδίου θα είναι: «H εποχή των τεράτων».

Στο cast των ηθοποιών που συμμετέχουν στη σειρά προστίθενται την 4η σεζόν δύο νέα πρόσωπα. Πρόκειται για τους δημοφιλείς ηθοποιούς Γιώργο Χρυσοστόμου και Ανθή Ευστρατιάδου, όπως ανέφερε η Φαίη Σκορδά στην εκπομπή Buongiorno.

Γιώργος Χρυσοστόμου στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού All4fun 2023/ NDP Θωμάς Δασκαλάκης

«Tα γυρίσματα, νομίζω, θα ξεκινήσουν στις 22 Σεπτεμβρίου εδώ στην Αθήνα και μετά όλο το group θα πάει στους Παξούς. Σε αυτήν την 4η σεζόν, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σκέφτηκε ότι καλό θα ήταν να υπάρχουν δύο νέες προσθήκες. Δύο ρόλοι που θα φέρουν ανατροπές και θα αλλάξουν τις ισορροπίες στους υπάρχοντες ρόλους», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

H Ανθή Ευστρατιάδου υποδύεται τη Στέλλα- κολλητή φίλη της Σάρας (Ευγενία Σαμαρά) στη σειρά "Έχω παιδιά"

Στο βασικό cast της σειράς είναι: o Χριστόφορος Παπακαλιάτης (Ορέστης), η Κλέλια Ανδριολάτου (Κλέλια), η Μαρία Καβογιάννη (Μαρία), η Χάρις Αλεξίου (Χάρις), ο Φάνης Μουρατίδης (Φάνης), η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου (Σοφία), ο Αντίνοος Αλμπάνης (Μιχάλης), ο Γιάννης Τσορτέκης (Χαράλαμπος), η Στεφανία Γουλιώτη (Αλεξάνδρα), ο Ορέστης Χαλκιάς (Αντώνης) και ο Γιώργος Μπένος (Σπύρος).

Το cast της σειράς Maestro στην παρουσίαση της σειράς, το 2022/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο Mega, τον Οκτώβριο του 2022 και τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, έγινε η πρώτη ελληνική τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε στην παγκόσμια συνδρομητική πλατφόρμα Netflix.