Γιώργος Χρυσοστόμου & Ανθή Ευστρατιάδου μπαίνουν στο Maestro!

Oι δύο ηθοποιοί που προστίθενται στο cast για την 4η σεζόν της σειράς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.25 , 17:06 Γιατί λύκοι, αρκούδες και αγριογούρουνα εμφανίζονται στον αστικό ιστό;
16.09.25 , 16:42 Η Τζένιφερ Λόπεζ έγινε ξανθιά και είναι αγνώριστη!
16.09.25 , 16:36 Eurovision 2026: Απειλεί με υποχώρηση κι η Ισπανία αν συμμετάσχει το Ισραήλ
16.09.25 , 16:09 Citroёn C3 van: Ο νέος πρωταγωνιστής στην κατηγορία του -Τιμή
16.09.25 , 16:07 Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Οι τραγικές απώλειες των δύο γιων του
16.09.25 , 15:54 «Είμαι ο προπονητής πολεμικών τεχνών Γιάννης Γεροντής & είμαι αθώος»
16.09.25 , 15:54 Αιγάλεω: Άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε δύο ανήλικες και μια 58χρονη
16.09.25 , 15:28 Γιώργος Χρυσοστόμου & Ανθή Ευστρατιάδου μπαίνουν στο Maestro!
16.09.25 , 15:19 Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ
16.09.25 , 15:18 Ενοχλημένη η Κατερίνα Καινούργιου: «Είναι κάτι βαλτά ανθρωπάκια»
16.09.25 , 15:12 Σαλπάρουν τα πλοία της ελληνικής αποστολής για τη Γάζα - Δείτε βίντεο
16.09.25 , 15:06 Η Φάρμα on demand στο Star – Δείτε όλα τα επεισόδια online!
16.09.25 , 15:06 Ιμάν: Δείτε πώς είναι στα 70 του το θρυλικό super model
16.09.25 , 14:58 Παράσταση- θρύλος για την ζωή του κορυφαίου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά
16.09.25 , 14:50 Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Άση Μπήλιου: Εξάγωνο Αφροδίτης - Άρη: Πώς επηρεάζει τα 12 ζώδια;
Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ
«Έφαγα ξύλο και δεν ξέρω τον λόγο», λέει η σύζυγος του Στάθη Αγγελόπουλου
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Οι τραγικές απώλειες των δύο γιων του
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Αλεξάνδρου για Τούνη: «Έχει προχωρήσει τη ζωή της και δε με ενοχλεί»
Η Τζένιφερ Λόπεζ έγινε ξανθιά και είναι αγνώριστη!
Μικρή Μαντλίν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία κυκλώματος παιδεραστίας»
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Maestro: Τα δύο νέα πρόσωπα που μπαίνουν στη σειρά, αποκάλυψε η Φαίη Σκορδά/ Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δεν έχει περάσει μια εβδομάδα από τότε που η πρωταγωνίστρια της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, Κλέλια Ανδριολάτου, ανακοίνωσε στο instagram πως η σειρά θα συνεχιστεί για 4η σεζόν!

Η μούσα του Παπακαλιάτη αποκάλυψε, μάλιστα, με μια φωτογραφία του εξωφύλλου του σεναρίου πως ο τίτλος του πρώτου επεισοδίου θα είναι: «H εποχή των τεράτων».

Γιώργος Χρυσοστόμου & Ανθή Ευστρατιάδου μπαίνουν στο Maestro!

Στο cast των ηθοποιών που συμμετέχουν στη σειρά προστίθενται την 4η σεζόν δύο νέα πρόσωπα. Πρόκειται για τους δημοφιλείς ηθοποιούς Γιώργο Χρυσοστόμου και Ανθή Ευστρατιάδου, όπως ανέφερε η Φαίη Σκορδά στην εκπομπή Buongiorno.

Γιώργος Χρυσοστόμου στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού All4fun 2023/ NDP Θωμάς Δασκαλάκης

Γιώργος Χρυσοστόμου στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού All4fun 2023/ NDP Θωμάς Δασκαλάκης

«Tα γυρίσματα, νομίζω, θα ξεκινήσουν στις 22 Σεπτεμβρίου εδώ στην Αθήνα και μετά όλο το group θα πάει στους Παξούς. Σε αυτήν την 4η σεζόν, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σκέφτηκε ότι καλό θα ήταν να υπάρχουν δύο νέες προσθήκες. Δύο ρόλοι που θα φέρουν ανατροπές και θα αλλάξουν τις ισορροπίες στους υπάρχοντες ρόλους», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια. 

Γιώργος Χρυσοστόμου & Ανθή Ευστρατιάδου μπαίνουν στο Maestro!

H Ανθή Ευστρατιάδου υποδύεται τη Στέλλα- κολλητή φίλη της Σάρας (Ευγενία Σαμαρά) στη σειρά "Έχω παιδιά"

Ανθή Ευστρατιάδου: Η ηλικία, ο σύντροφος και η τρίχρονη κόρη της

Στο βασικό cast της σειράς είναι: o Χριστόφορος Παπακαλιάτης (Ορέστης), η Κλέλια Ανδριολάτου (Κλέλια), η Μαρία Καβογιάννη (Μαρία), η Χάρις Αλεξίου (Χάρις), ο Φάνης Μουρατίδης (Φάνης), η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου (Σοφία), ο Αντίνοος Αλμπάνης (Μιχάλης), ο Γιάννης Τσορτέκης (Χαράλαμπος), η Στεφανία Γουλιώτη (Αλεξάνδρα), ο Ορέστης Χαλκιάς (Αντώνης) και ο Γιώργος Μπένος (Σπύρος).

Το cast της σειράς Maestro στην παρουσίαση της σειράς, το 2022/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Το cast της σειράς Maestro στην παρουσίαση της σειράς, το 2022/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο Mega, τον Οκτώβριο του 2022 και τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, έγινε η πρώτη ελληνική τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε στην παγκόσμια συνδρομητική πλατφόρμα Netflix.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 |
ΑΝΘΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ
 |
MAESTRO
 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ
 |
ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top