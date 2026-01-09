Κουτσογιαννόπουλος: Η απάντηση για το unfollow της Ελένης Μενεγάκη

Μετά από 30 χρόνια συνεργασίας και φιλίας η Ελένη Μενεγάκη σταμάτησε να ακολουθεί στο Instagram τον κριτικό κινηματογράφου Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο.

Φυσικά αυτό προκάλεσε αίσθηση. Η αποκάλυψη έγινε από την Άννα Ζηρδέλη στην εκπομπή Ώρα για ψυχαγωγία, με τη δημοσιογράφο να αποκαλύπτει ότι η Ελένη Μενεγάκη δεν ακολουθεί πια τον γνωστό κριτικό κινηματογράφου στο Instagram.

Η Ελένη Μενεγάκη είναι γνωστό ότι δεν κάνει τυχαία σε τέτοιες κινήσεις.

Μέχρι πρότινος ακολουθούσε τον κριτικό κινηματογράφου, με τον οποίο είχαν ξεκινήσει μαζί στον "Πρωινό Καφέ". Θεωρείται βέβαιο ότι κάτι ενόχλησε την παρουσιάστρια και με το unfollow της θέλησε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της, αν δεν το έχει κάνει ήδη σε προσωπικό επίπεδο.

Ωστόσο, ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος συνεχίζει να την ακολουθεί.

Η πρώτη αντίδραση μετά το unfollow

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος ρωτήθηκε για το unfollow της Ελένης Μενεγάκη. Ο κριτικός κινηματογράφου απάντησε χαρακτηριστικά στη ρεπόρτερ Ελένη Παπαδόγια:

«Δεν έχω ιδέα γι’ αυτό, εγώ την αγαπώ πάντα και μου λείπει η συνεργασία της. Η καθημερινή της παρουσία ήταν καταπληκτική όλα αυτά τα χρόνια και την έχω μέσα στην καρδιά μου και όλα αυτά δε σημαίνουν απολύτως τίποτα».

Όταν ρωτήθηκε για το αν ο ίδιος κάνει unfollow, ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος απάντησε ευγενικά: «Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά» και αποχώρησε από τις κάμερες.

Μετά την προβολή της δήλωσης του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε: «Τα άλλαξε, όμως τώρα. Γιατί είπε “εμένα μου λείπει η καθημερινή της παρουσία” κι εμμέσως κάνει μία ημί-κ@λοτούμπα. Γιατί άλλο το “ουδείς αναντικατάστατος” κι άλλο “μου λείπει η καθημερινή της παρουσία”. Εδώ το μαλακώνει το πράγμα».