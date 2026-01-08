Ελένη Μενεγάκη: Σε ποιον πρώην συνεργάτη της έκανε unfollow;

Συμμετείχε για πολλά χρόνια στις εκπομπές της παρουσιάστριας

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του OPEN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα unfollow στο Instagram ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει τις φήμες γύρω από τη σχέση της Ελένης Μενεγάκη και του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου, που επί χρόνια ήταν στο πλευρό της ως συνεργάτης αλλά κι ως φίλος.

Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος βρισκόταν για χρόνια στο πλευρό της Ελένης Μενεγάκη

Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος βρισκόταν για χρόνια στο πλευρό της Ελένης Μενεγάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η αποκάλυψη έγινε από την Άννα Ζηρδέλη στην εκπομπή Ώρα για ψυχαγωγία, με τη δημοσιογράφο να  δεν ακολουθεί πλέον τον γνωστό κριτικό κινηματογράφου στο Instagram.

Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος: Το σχόλιο του για την Ελένη Μενεγάκη

Πρόκειται για μια λεπτομέρεια που δεν περνάρι απαρατήρητη, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι η η «βασίλισσα» της TV, ακολουθεί ούτως ή άλλως ελάχιστους λογαριασμούς, με τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο να είναι μέχρι πρόσφατα, ανάμεσά τους.

Ελένη Μενεγάκη: Σε ποιον πρώην συνεργάτη της έκανε unfollow;

Από εκεί και πέρα, το ερώτημα που προκύπτει είναι αν κάτι που είπε ή έκανε ο κριτικός κινηματογράφου, ενόχλησαν την παρουσιάστρια. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κάποια δημόσια τοποθέτηση, με αποτέλεσμα το unfollow να τροφοδοτεί διάφορα σενάρια.

Ελένη Μενεγάκη - Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος: 30 χρόνια φιλίας

Η επαγγελματική και φιλική σχέση τους «μετράει» τρεις δεκαετίες. Ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου ήταν «κληρονομιά» της εκπομπής Πρωινός Καφές του ΑΝΤ1, που πέρασε από τη Ρούλα Κορομηλά, στη διάδοχό της Πόπη Χατζηδημητρίου και το 1995 στην Ελένη Μενεγάκη που ανέλαβε την παρουσίασή της. 

Κουτσογιαννόπουλος: Κάνει διακοπές στο ξενοδοχείο Μενεγάκη - Παντζόπουλου

Ελένη Μενεγάκη: Σε ποιον πρώην συνεργάτη της έκανε unfollow;

Το 2005 την ακολούθησε στον Alpha και την πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή Καφές με την Ελένη. Από το 2011 μέχρι το 2020, συμμετείχε και στη μεσημεριανή ψυχαγωγική εκπομπή Ελένη. Μάλιστα, ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος επέστρεψε μαζί της τηλεοπτικά και μέσα από τη συχνότητα του Mega, για τρεις τηλεοπτικές σεζόν.

