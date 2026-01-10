Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε εμπορικό κέντρο - Μία τραυματίας

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.01.26 , 21:49 Κολυδάς: Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει, τι περιμένουμε στην Αττική
10.01.26 , 20:54 Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε εμπορικό κέντρο - Μία τραυματίας
10.01.26 , 20:20 Αγρότες: Προτείνουν δύο αντιπροσωπείες για τη συνάντηση με Μητσοτάκη
10.01.26 , 19:26 DS Automobiles: Το... διαστημικό "Taylor made N°4 Concept"
10.01.26 , 18:58 DS N°8: Με προεδρικό εξοπλισμό
10.01.26 , 18:43 «Έτοιμος» να επιστρέψει στο Ιράν ο γιος του τελευταίου Σάχη της χώρας
10.01.26 , 18:00 Τραγωδία στο Περιστέρι: Ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα
10.01.26 , 17:55 Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
10.01.26 , 17:31 Σενάριο-έκπληξη που αλλάζει τα δεδομένα για φορ στον Ολυμπιακό!
10.01.26 , 16:59 Γιώργος Χρυσοστόμου: «Δεν έχω επίγνωση των δυνατοτήτων μου»
10.01.26 , 16:30 Tα ζώδια που το 2026 θα δοκιμαστούν ψυχολογικά
10.01.26 , 16:26 Aγρότες: «Ναι» στον διάλογο, «όχι» σε συλλαλητήριο στην Αθήνα
10.01.26 , 16:09 Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος Αναποδογύρισε Αυτοκίνητο
10.01.26 , 16:09 ΚΥΣΕΑ: Παραμένουν οι αρχηγοί ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ
10.01.26 , 15:54 Εξελίξεις στη Φοινικούντα: Οι αναζητήσεις στο ChatGPT «καίνε» τον ανιψιό
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Άση Μπήλιου: Ετήσιες προβλέψεις για το 2026 - Τύχη και έρωτες για τα ζώδια
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του, Πάρη
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τέλος της εκπομπής της Τσολάκη
Tα ζώδια που το 2026 θα δοκιμαστούν ψυχολογικά
Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση στα σχόλια για τα «καλέσματα» στη γιορτή της
Λάζαρος Ρότα: Ποιου διάσημου την κόρη έχει παντρευτεί
Νίκος Μάνεσης για κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: «Έχυναν “κροκοδείλια” δάκρυα»
Χριστίνα Πολίτη: Βραδινή έξοδος με τον κούκλο 18χρονο γιο της
Κουτσογιαννόπουλος: Η απάντηση για το unfollow της Ελένης Μενεγάκη
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε Τμήμα Οροφής Σε Εμπορικό Κέντρο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το βράδυ του Σαββάτου μια γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε όταν κατέρρευσε τμήμα της οροφής καταστήματος εστίασης σε εμπορικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε η κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος για το Flyover

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 19:00. Η γυναίκα που τραυματίστηκε, βρισκόταν εντός του καταστήματος εστίασης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε κι έπεσε πάνω της. Η 45χρονη γυναίκα φέρει κακώσεις στο κεφάλι και στον αυχένα.

Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και να τη μεταφέρουν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Κατά πληροφορίες, η τραυματίας νοσηλεύεται χωρίς η ζωή της να διατρέχει κίνδυνο.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την ΕΛΑΣ.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΑΤΥΧΗΜΑ
 |
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top