Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε εμπορικό κέντρο - Μία τραυματίας

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το βράδυ του Σαββάτου μια γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε όταν κατέρρευσε τμήμα της οροφής καταστήματος εστίασης σε εμπορικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 19:00. Η γυναίκα που τραυματίστηκε, βρισκόταν εντός του καταστήματος εστίασης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε κι έπεσε πάνω της. Η 45χρονη γυναίκα φέρει κακώσεις στο κεφάλι και στον αυχένα.
Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και να τη μεταφέρουν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Κατά πληροφορίες, η τραυματίας νοσηλεύεται χωρίς η ζωή της να διατρέχει κίνδυνο.
Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την ΕΛΑΣ.
