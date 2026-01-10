Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της

Μία ανάρτηση από το σπίτι της έκανε το πρωί του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου η Ελένη Τσολάκη, η οποία δε βγήκε σήμερα στον τηλεοπτικό αέρα του ANT1 με το «Πρωινό Σαββατοκύριακο», καθώς η εκπομπή της κόπηκε αιφνιδιαστικά.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο στα social media, δείχνοντας τον καφέ της και το χαλαρό -πλέον- πρωινό της μακριά από το τηλεοπτικό πλατό.

Στη φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό, κρατά μια κόκκινη κούπα καφέ με μία λευκή καρδιά, γράφοντας «My mornings». Η Ελένη Τσολάκη πέρασε το πρωινό της στο σπίτι, αφιερώνοντας χρόνο στην μονάκριβη κόρη της, στην οποία έχει τεράστια αδυναμία.

Η ανάρτησή της:

Την αποκάλυψη για το πρόωρο τέλος της εκπομπής της «Πρωινό Σαββατοκύριακο» είχε κάνει μέσα από το ρεπορτάζ του ο Γιώργος Σκρομπόλας, λέγοντας ότι: «Είχαμε πει ότι ο ANT1 θα αξιολογήσει συνολικά το ψυχαγωγικό πρόγραμμά του στα τέλη του Δεκέμβρη. Για τη συγκεκριμένη εκπομπή πήρε αυτή την απόφαση και η Ελένη Τσολάκη συναντήθηκε με στέλεχος του σταθμού και συζήτησαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους στο συγκεκριμένο πρότζεκτ, αλλά όχι την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους, γενικά. Δηλαδή, η Ελένη Τσολάκη παραμένει στο σταθμό και υπάρχει το ενδεχόμενο να τη δούμε κάπου αλλού. Ανάμεσα στα όσα συζητήθηκαν, ήταν και η πρόταση να παρουσιάσει το "Κάτι ψήνεται", αλλά εκείνη το αρνήθηκε».

Ο ΑΝΤ1 θα αξιολογούσε έως τέλη Δεκεμβρίου συνολικά το πρόγραμμά του στον σταθμό, σε ό,τι αφορά τα νούμερα τηλεθεάσης, συγκριτικά με άλλες χρονιές και οι πληροφορίες αναφέρου, ότι δεν ήταν ευχαριστημένοι από το συνολικό αποτέλεσμα της εκπομπής, παρόλες τις αλλαγές που έγιναν στο ενδιάμεσο, με αποτέλεσμα να πάρουν την απόφαση για το πρόωρο τέλος της.

«Άδειασαν την Τσολάκη» - Το παρασκήνιο, η Καραβάτου και η απόφαση του Αντ1

Η Τζώρτζια Συρίχα έδωσε συνέντευξη στην κάμερα του Breakfast@Star και μίλησε για όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα με την Ελένη Τσολάκη, την εκπομπή της και τον ANT1.

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο, η άρνηση του σταθμού να ικανοποιήσει τα αιτήματα της Ελένης Τσολάκη έδειχνε μια προειλημμένη απόφαση, καθώς υποστήριξε πως «με έναν τρόπο σιγά σιγά ήταν σαν να την αποδέσμευαν από αυτό το οποίο παρουσίαζε». Κατέληξε μάλιστα στο συμπέρασμα πως η ευθύνη για την κατάληξη αυτή βαραίνει αποκλειστικά τον σταθμό και όχι τα πρόσωπα, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως πρόκειται για «λάθος του Αντένα. Δε φταίει καμία Τσολάκη, δε φταίει καμία Καραβάτου, δε φταίει κανένας».