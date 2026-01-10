Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της

Το χαλαρό πρωινό της μακριά από το τηλεοπτικό πλατό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.01.26 , 11:39 Μητσοτάκης: Το βίντεο ΑΙ για τα 10 χρόνια του στην ηγεσία της ΝΔ
10.01.26 , 11:37 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του, Πάρη
10.01.26 , 11:20 Ιράν: Χάος από τις μαζικές διαδηλώσεις για 13η νύχτα- Τουλάχιστον 51 νεκροί
10.01.26 , 10:48 Νίκος Μάνεσης για κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: «Έχυναν “κροκοδείλια” δάκρυα»
10.01.26 , 10:33 Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
10.01.26 , 10:25 Δεμένα τα πλοία στον Πειραιά - Ακυρώσεις δρομολογίων και ταλαιπωρία
10.01.26 , 10:05 Συγκλονίζει ο αδερφός των κοριτσιών στην Κρήτη: «Η μητέρα μου τα ήξερε όλα»
10.01.26 , 09:03 Coco Chanel: Αξέχαστες φράσεις για το στιλ της ανυπέρβλητης γυναίκας
10.01.26 , 09:00 Η FIAT Platinum στο Athens Fashion Week 2025
10.01.26 , 08:55 Καιρός: Ψυχρή εισβολή με χιόνια ως και σε χαμηλά υψόμετρα
10.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Ιανουαρίου
09.01.26 , 23:53 Δημήτρης Αποστολόπουλος: Η ηλικία, οι σειρές και το ασυνήθιστο Instagram
09.01.26 , 23:32 Nicole Kidman: Η σπάνια τρυφερή στιγμή με την αδερφή της, Antonia!
09.01.26 , 23:15 Τούνη: Το δώρο του συντρόφου της - «Να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει»
09.01.26 , 23:00 Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τέλος της εκπομπής της Τσολάκη
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πάρτι-υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του μικρού Πάρη
Λάζαρος Ρότα: Ποιου διάσημου την κόρη έχει παντρευτεί
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τέλος της εκπομπής της Τσολάκη
Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Αττική - Τι λέει ο Θοδωρής Κολυδάς
Αναστασοπούλου για Παπαδάκη: «Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ένωσε την Ελλάδα»
Κλέων Γρηγοριάδης: «Νομίζω είμαι σε μαύρη λίστα για τηλεοπτικές προτάσεις»
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
Τούνη: Το δώρο του συντρόφου της - «Να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει»
Οικονομάκου: «Η μητέρα του Μπρούνο είναι μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
«Άδειασαν την Τσολάκη» - Το παρασκήνιο, η Καραβάτου και η απόφαση του Αντ1/ Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία ανάρτηση από το σπίτι της έκανε το πρωί του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου η Ελένη Τσολάκη, η οποία δε βγήκε σήμερα στον τηλεοπτικό αέρα του ANT1 με το «Πρωινό Σαββατοκύριακο», καθώς η εκπομπή της κόπηκε αιφνιδιαστικά.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο στα social media, δείχνοντας τον καφέ της και το χαλαρό -πλέον- πρωινό της μακριά από το τηλεοπτικό πλατό.

Στη φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό, κρατά μια κόκκινη κούπα καφέ με μία λευκή καρδιά, γράφοντας «My mornings». Η Ελένη Τσολάκη πέρασε το πρωινό της στο σπίτι, αφιερώνοντας χρόνο στην μονάκριβη κόρη της, στην οποία έχει τεράστια αδυναμία.

Η ανάρτησή της:

τσολακη

Την αποκάλυψη για το πρόωρο τέλος της εκπομπής της «Πρωινό Σαββατοκύριακο» είχε κάνει μέσα από το ρεπορτάζ του ο Γιώργος Σκρομπόλας, λέγοντας ότι: «Είχαμε πει ότι ο ANT1 θα αξιολογήσει συνολικά το ψυχαγωγικό πρόγραμμά του στα τέλη του Δεκέμβρη. Για τη συγκεκριμένη εκπομπή πήρε αυτή την απόφαση και η Ελένη Τσολάκη συναντήθηκε με στέλεχος του σταθμού και συζήτησαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους στο συγκεκριμένο πρότζεκτ, αλλά όχι την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους, γενικά. Δηλαδή, η Ελένη Τσολάκη παραμένει στο σταθμό και υπάρχει το ενδεχόμενο να τη δούμε κάπου αλλού. Ανάμεσα στα όσα συζητήθηκαν, ήταν και η πρόταση να παρουσιάσει το "Κάτι ψήνεται", αλλά εκείνη το αρνήθηκε». 

Ο ΑΝΤ1 θα αξιολογούσε έως τέλη Δεκεμβρίου συνολικά το πρόγραμμά του στον σταθμό, σε ό,τι αφορά τα νούμερα τηλεθεάσης, συγκριτικά με άλλες χρονιές και οι πληροφορίες αναφέρου, ότι δεν ήταν ευχαριστημένοι από το συνολικό αποτέλεσμα της εκπομπής, παρόλες τις αλλαγές που έγιναν στο ενδιάμεσο, με αποτέλεσμα να πάρουν την απόφαση για το πρόωρο τέλος της.

«Άδειασαν την Τσολάκη» - Το παρασκήνιο, η Καραβάτου και η απόφαση του Αντ1

Η Τζώρτζια Συρίχα έδωσε συνέντευξη στην κάμερα του Breakfast@Star και μίλησε για όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα με την Ελένη Τσολάκη, την εκπομπή της και τον ANT1. 

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο, η άρνηση του σταθμού να ικανοποιήσει τα αιτήματα της Ελένης Τσολάκη έδειχνε μια προειλημμένη απόφαση, καθώς υποστήριξε πως «με έναν τρόπο σιγά σιγά ήταν σαν να την αποδέσμευαν από αυτό το οποίο παρουσίαζε». Κατέληξε μάλιστα στο συμπέρασμα πως η ευθύνη για την κατάληξη αυτή βαραίνει αποκλειστικά τον σταθμό και όχι τα πρόσωπα, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως  πρόκειται για «λάθος του Αντένα. Δε φταίει καμία Τσολάκη, δε φταίει καμία Καραβάτου, δε φταίει κανένας».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top