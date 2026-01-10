Τραγωδία στο Περιστέρι: Ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα

Τραγωδία σήμερα Σάββατο (10/1) στο Περιστέρι, όπου μία ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν ξέσπασε φωτιά στο διαμέρισμά της.
Σύμφωνα με όσα είπε ο Βαγγέλης Γκούμας στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, σήμερα λίγο μετά τις 9 το πρωί, γείτονες είδαν να βγαίνουν καπνοί από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου και άμεσα ειδοποίησαν την Πυροσβεστική.
Φθάνοντας στο σημείο, οι πυροσβέστες μπήκαν μέσα στο διαμέρισμα όπου εντόπισαν μια 87χρονη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο γιος της 87χρονης προσπάθησε να μπει στο διαμέρισμα για να σώσει τη μητέρα του, ωστόσο, οι καπνοί ήταν πολύ πυκνοί και δεν τα κατάφερε.
Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής διεξάγει έρευνα σχετικά με τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε στο διαμέρισμα.
