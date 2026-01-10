Τραγωδία στο Περιστέρι: Ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα

Νεκρή μια 87χρονη γυναίκα

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο

Τραγωδία σήμερα Σάββατο (10/1) στο Περιστέρι, όπου μία ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν ξέσπασε φωτιά στο διαμέρισμά της.

Κραν Μοντανά: Ο Ήρωας Της Ελβετίας Που Έσωσε 10 Ανθρώπους - Video

Περιστέρι: Ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα

Σύμφωνα με όσα είπε ο Βαγγέλης Γκούμας στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, σήμερα λίγο μετά τις 9 το πρωί, γείτονες είδαν να βγαίνουν καπνοί από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου και άμεσα ειδοποίησαν την Πυροσβεστική.

Φθάνοντας στο σημείο, οι πυροσβέστες μπήκαν μέσα στο διαμέρισμα όπου εντόπισαν μια 87χρονη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο γιος της 87χρονης προσπάθησε να μπει στο διαμέρισμα για να σώσει τη μητέρα του, ωστόσο, οι καπνοί ήταν πολύ πυκνοί και δεν τα κατάφερε. 

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής διεξάγει έρευνα σχετικά με τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε στο διαμέρισμα. 

 

Δείτε ολόκληρο το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star


 

