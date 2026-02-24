MasterChef: Μάχη Τάσου - Κωνσταντίνου για την ηγεσία της κόκκινης μπριγάδας

«Νομίζω θα ’μαι ο πιο σύντομος αρχηγός στο MasterChef» - Sneak Preview

MasterChef: Μάχη Τάσου - Κωνσταντίνου για την ηγεσία της κόκκινης μπριγάδας
MasterChef: Δείτε sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτης 24/2
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τάσος ανέλαβε την αρχηγία της κόκκινης μπριγάδας μετά την παραίτηση του Πάνου.
  • Ο Τάσος πιστεύει ότι θα είναι ο πιο σύντομος αρχηγός στην ιστορία του MasterChef.
  • Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υπενθυμίζει ότι ο αρχηγός μπορεί να χάσει την θέση του είτε με παραίτηση είτε με πρόκληση από άλλο παίκτη.
  • Ο Κωνσταντίνος προκάλεσε τον Τάσο σε μαγειρική μονομαχία, δηλώνοντας ότι θέλει να διεκδικήσει τον τελικό.
  • Ο Τάσος εκφράζει την ανησυχία του για την απειλή από τον Κωνσταντίνο.

Μετά την παραίτηση του Πάνου από τη θέση του αρχηγού, οι «κόκκινοι» έχουν μπει σε νέα εποχή.

MasterChef: «Δεν έχουμε φάει κάτι αξιόλογο που να είναι και εντός θέματος»

Ο Τάσος ανέλαβε τα ηνία της κόκκινης μπριγάδας, αλλά έχει την αίσθηση πως θα είναι ο πιο σύντομος αρχηγός στην ιστορία του MasterChef.

Στο sneak preview που εξασφάλισε η εκπομπή Breakfast@Star από το αποψινό επεισόδιο, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υπενθυμίζει τους δύο τρόπους με τους οποίους μπορεί να παύσει η αρχηγία του Τάσου: «Ο αρχηγός με δύο τρόπους μόνο μπορεί να χάσει τον ρόλο του, την αρχηγία του. Είτε να παραιτηθεί, είτε να τον προκαλέσει κάποιος μαγειρικά», τόνισε.

MasterChef Μπλε μπριγάδα: Αυτοί είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση

«Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή να ακούσουμε αν κάποιος θέλει να προκαλέσει μαγειρικά τον Τάσο», είπε ο αγαπημένος chef και κριτής, με τον Κωνσταντίνο να σηκώνει το χέρι του και να προκαλεί έκπληξη.

MasterChef: Ο Κωνσταντίνος ξάφνιασε τον Τάσο

MasterChef: Ο Κωνσταντίνος ξάφνιασε τον Τάσο

«Στο παιχνίδι έχω έρθει για να διεκδικήσω τον τελικό», ξεκαθάρισε ο Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι έτοιμος να μονομαχήσει με τον Τάσο για να του πάρει το πιν.

Ο Τάσος αισθάνεται, από την άλλη, απειλή και δεν το κρύβει, δηλώνοντας on camera: «Νομίζω θα ’μαι ο πιο σύντομος αρχηγός στο MasterChef».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

 

