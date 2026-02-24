MasterChef: Μάχη Τάσου - Κωνσταντίνου για την ηγεσία της κόκκινης μπριγάδας

Μετά την παραίτηση του Πάνου από τη θέση του αρχηγού, οι «κόκκινοι» έχουν μπει σε νέα εποχή.
MasterChef: «Δεν έχουμε φάει κάτι αξιόλογο που να είναι και εντός θέματος»
Ο Τάσος ανέλαβε τα ηνία της κόκκινης μπριγάδας, αλλά έχει την αίσθηση πως θα είναι ο πιο σύντομος αρχηγός στην ιστορία του MasterChef.
Στο sneak preview που εξασφάλισε η εκπομπή Breakfast@Star από το αποψινό επεισόδιο, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υπενθυμίζει τους δύο τρόπους με τους οποίους μπορεί να παύσει η αρχηγία του Τάσου: «Ο αρχηγός με δύο τρόπους μόνο μπορεί να χάσει τον ρόλο του, την αρχηγία του. Είτε να παραιτηθεί, είτε να τον προκαλέσει κάποιος μαγειρικά», τόνισε.
MasterChef Μπλε μπριγάδα: Αυτοί είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση
«Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή να ακούσουμε αν κάποιος θέλει να προκαλέσει μαγειρικά τον Τάσο», είπε ο αγαπημένος chef και κριτής, με τον Κωνσταντίνο να σηκώνει το χέρι του και να προκαλεί έκπληξη.
«Στο παιχνίδι έχω έρθει για να διεκδικήσω τον τελικό», ξεκαθάρισε ο Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι έτοιμος να μονομαχήσει με τον Τάσο για να του πάρει το πιν.
Ο Τάσος αισθάνεται, από την άλλη, απειλή και δεν το κρύβει, δηλώνοντας on camera: «Νομίζω θα ’μαι ο πιο σύντομος αρχηγός στο MasterChef».
