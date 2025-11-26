Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα βοήθησαν, αλλά οι λέξεις δε βγήκαν

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 26/11/2025 στο Star, ο Θοδωρής ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Τροχός της Τύχης: Αρκετά τα γράμματα δύσκολη η «Ίδια κατάληξη» - Για εσένα;

Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα βοήθησαν, αλλά οι λέξεις δε βγήκαν

Η κατηγορία ήταν «Κοινό Συνθετικό» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Μ, το Ν και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα βοήθησαν, αλλά οι λέξεις δε βγήκαν     

Τα γράμματα βοήθησαν, αλλά ο παίκτης δεν κατάφερε να βρει τις λέξεις.

Τροχός της Τύχης: Η Νάντια έλυσε τον γρίφο χωρίς να πει γράμματα!

Μπορείς εσύ να λύσεις τον γρίφο μέσα στον απαιτούμενο χρόνο;

