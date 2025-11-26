Κώστας Τσουρός: «Έχω ξεχάσει ότι η Ναταλία Γερμανού είναι κόρη του Φρέντυ»

Με αφορμή την εξομολόγηση της Ναταλίας Γερμανού για τα σχόλια που έχει ακούσει ως «η κόρη του Φρέντυ Γερμανού», ο Κώστας Τσουρός τοποθετήθηκε μέσα από την εκπομπή του τονίζοντας πως κατά την άποψή του η παρουσιάστρια, πλέον δεν ταυτίζεται με τον πατέρα της.

«Εγώ μιλώντας εν τιμή, έχω ξεχάσει ότι η Ναταλία είναι κόρη του Φρέντυ Γερμανού. Όταν έχεις στο μυαλό σου τη Ναταλία, δε σκέφτεσαι τον Φρέντυ. Όλοι αυτοί που προσπαθούν να την πικάρουν ή να την κακολογίσουν ή που γράφουν ότι αν δεν ήταν ο Φρέντυ θα ήσουν πωλήτρια σε super market, είτε έχουν μείνει στην εποχή του Φρέντυ κι έχουν ξεχάσει ποια είναι η Ναταλία είτε θέλουν να στάξουν τη χολή τους», είπε αρχικά.

«Δεν το λέω επειδή ήμασταν συνεργάτες και την αγαπώ πολύ, αλλά όντως δεν το έχω στο μυαλό μου ότι είναι κόρη του. Φυσικά κι είναι κόρη του και δεν το έχει αποτάξει από πάνω της και μιλά με τα καλύτερα λόγια και τον έχει πολύ ψηλά, αλλά δεν σημαίνει ότι για τα επόμενα 500 χρόνια θα είναι η κόρη του Φρέντυ», συνέχισε ο Κώστας Τσουρός.

Την Κυριακή 2 Νοεμβερίο, πέντε χρόνια μετά την αποχώρησή του από το Καλύτερα Δε Γίνεται, η Ναταλία Γερμανού υποδέχτηκε στο πλατό με μεγάλη χαρά τον πρώην συνεργάτη της, εκφράζοντας την εκτίμηση και την αγάπη που τρέφει προς το πρόσωπό του.

«Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Εμείς με τον Κώστα Τσουρό δεν έχουμε χάσει ποτέ την επαφή μας. Θα έχω πάντα να λέω για την εντιμότητά του, πέρα από τα επαγγελματικά του ταλέντα τα οποία γνωρίζετε. Εγώ θέλω να πω για την επαγγελματική του εντιμότητα, που πέντε μήνες πριν λήξει η σεζόν είχε έρθει στο γραφείο και μου είχε πει ότι θέλει να είμαι η πρώτη που θα το μάθει, πως έχει δεχτεί μια πρόταση και θα ήθελε χωρίς μεταξύ μας κακία να τον αφήσω να ακολουθήσει την καρδιά του», είπε αρχικά η παρουσιάστρια απευθυνόμενη στον δημοσιογράφο.

Θυμίζουμε ότι η Ναταλία Γερμανού είναι η κόρη του αείμνηστου δημοσιογράφου, συγγραφέα και παρουσιαστή, Φρέντυ Γερμανού, από τον γάμο του με την Εριέττα Μαυρουδή. Η παρουσιάστρια είχε μεγάλη αδυναμία στον πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1999 στα 64 του χρόνια.