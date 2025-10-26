Ναταλία Γερμανού: Όταν ο Φρέντυ Γερμανός φλέρταρε την Ελίζαμπεθ Τέιλορ!

«Κοιτάξτε πώς την κοιτάζει. Αλλά κι εκείνη με ένα ενδιαφέρον...»

26.10.25 , 16:21 Ναταλία Γερμανού: Όταν ο Φρέντυ Γερμανός φλέρταρε την Ελίζαμπεθ Τέιλορ!
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια απίθανη ιστορία από το παρελθόν μοιράστηκε η Ναταλία Γερμανού το μεσημέρι της Κυριακής στο Καλύτερα Δε Γίνεται

Ναταλία Γερμανού: «Προσπαθώ να ισορροπήσω τη χαρά με τη λύπη»

Η παρουσιάστρια του Alpha αναφέρθηκε στη συνάντηση του πατέρα της, Φρέντυ Γερμανού με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, αποκαλύπτοντας μια άγνωστη λεπτομέρεια. 

Ναταλία Γερμανού: Όταν ο Φρέντυ Γερμανός φλέρταρε την Ελίζαμπεθ Τέιλορ!

«Δε θυμάμαι τι χρονιά. Είναι αυτό που βλέπετε. Βεβαίως μου έχει διηγηθεί ο πατέρας μου την ιστορία για αυτή τη φωτογραφία. Συνέντευξη εδόθη, συνάντηση έγινε. Εννοείται ότι την φλέρταρε ο Φρέντυ, αδιανόητα. Αυτά είναι τα ευκόλως εννοούμενα, παραλείπονται» είπε γελώντας, δείχνοντας μια φωτογραφία από τη γνωριμία του με τη σταρ του Χόλιγουντ. 

Nαταλία Γερμανού: «Ήμουν το "βύσμα" του Φρέντυ Γερμανού, ακόμα το γράφουν»

Ναταλία Γερμανού: Όταν ο Φρέντυ Γερμανός φλέρταρε την Ελίζαμπεθ Τέιλορ!

Η ίδια περιέγραψε με χιούμορ τη σκηνή: «Κοιτάξτε πώς την κοιτάζει. Αλλά κι εκείνη με ένα ενδιαφέρον, δεν είναι αδιάφορη... Της είπε ότι "Τα μάτια σας έχουν ένα χρώμα που δεν το έχω ξαναδεί, ποτέ. Βιολετί. Τα μάτια σας έχουν το χρώμα της λεβάντας. Είναι τα ομορφότερα μάτια που έχω δει ποτέ σε γυναίκα" κι εκείνη κολακεύτηκε. Αυτή η φωτογραφία είναι στο οικογενειακό μου αρχείο και να πω την αλήθεια την έχω στο καμαρίνι μου. Μπήκε τις προάλλες ο αρχισυντάκτης μας στο καμαρίνι και του είπα ότι δεν είναι φωτομοντάζ ούτε AI. Αυτό είναι πραγματικότητα!».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
