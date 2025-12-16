Χαλάνδρι: Καθηγητής έπιασε με κόφτη τα δάχτυλα μαθητή σε κατάληψη

Ένα εξοργιστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε σε ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι. Ένας καθηγητής, παρουσία της διευθύντριας, έπιασε με κόφτη τα δάχτυλα ενός μαθητή στην προσπάθειά τους, να βάλουν «τέλος» στην κατάληψη. Το ρεπορτάζ είναι του Μάνου Σωτηρόπουλου, ο οποίος εξασφάλισε και βίντεο - ντοκουμέντο.

«Το χέρι μου ρε! Άστο! Το χέρι μου... Έλα βγάλ' το, βγάλ' το! Με πονάει!», είναι η στιγμή που ο καθηγητής πιάνει με τον κόφτη τα δάχτυλα του 17χρονου μαθητή.

«Πήγα στο ΚΑΤ και μου είπε ότι έχω πάθει κάκωση και στα δύο μου δάχτυλα», λέει ο μαθητής.

Και οι δύο τους με μένος, προσπαθούσαν να κάνουν τα πάντα για να λήξει η κατάληψη, την στιγμή που οι μαθητές είχαν «αγκαλιάσει» την πόρτα.

«Ο καθηγητής αρχίσει να τραβάει το χέρι μου μαζί με την διευθύντρια και χρησιμοποιεί τον κόφτη και μου τραβάει το δάχτυλο».

Χαλάνδρι: Μαθητής ουρλιάζει από τον πόνο - «Μου έχεις πιάσει το χέρι!»

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ο καθηγητής βλέπει ότι έχει πιάσει τα δάχτυλά του. Αφού ακουμπάει το χέρι του μαθητή, στη συνέχεια σφίγγει τον κόφτη. Αυτές είναι οι φωτογραφίες αμέσως μετά το περιστατικό...

«Φωνάζω, υποφέρω του φωνάζω σε παρακαλώ άφησε το το δάχτυλό μου πονάω και συνέχισε φυσικά».

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά.... «Με χλεύασε στο τέλος είπε: ''Αχ καλέ πονάνε τα δαχτυλάκια σου;''».

«Με ένα παγερό βλέμμα και ένα σαρδόνιο χαμόγελο να πιάνει το δάχτυλο του γιου μου», τονίζει ο πατέρας του 17χρονου.

Οι λόγοι της κατάληψης αφορούσαν ζητήματα των υποδομών αλλά και της καθαριότητα του σχολείου.

Χαλάνδρι: Σχηματίστηκε δικογραφία για τη διευθύντρια, τον καθηγητή και τον μαθητή

Ο 17χρονος συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος του για απλή σωματική βλάβη.

Σε βάρος της διευθύντριας και του καθηγητή σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, ενώ σήμερα οδηγήθηκαν και στον εισαγγελέα. Το STAR προσπάθησε να επικοινωνήσει με το σχολείο και να πάρει την επίσημη αντίδρασή του, ωστόσο στο αίτημα δεν απάντησε ποτέ κανείς.



