Χαλάνδρι: Καθηγητής έπιασε με κόφτη τα δάχτυλα μαθητή σε κατάληψη

Ούρλιαζε από τον πόνο - «Μου έχεις πιάσει το χέρι!»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.12.25 , 00:15 Η Φάρμα επιστρέφει για 4η σεζόν - Δήλωσε συμμετοχή
17.12.25 , 00:07 Φάρμα Τελικός: Δημήτρης ή Λευτέρης; Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής!
16.12.25 , 23:55 Και ένας νησιώτης πρώην παίκτης reality θα καταγγείλει τον τραγουδιστή
16.12.25 , 23:54 Χανιά: Θρασύτατη Διάρρηξη Σε Ενεχυροδανειστήριο
16.12.25 , 23:26 Χαλάνδρι: Καθηγητής έπιασε με κόφτη τα δάχτυλα μαθητή σε κατάληψη
16.12.25 , 23:09 Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
16.12.25 , 22:55 Σκληρή μάχη στη Φάρμα: Ο νικητής της δεύτερης δοκιμασίας του τελικού!
16.12.25 , 22:35 Φάρμα Τελικός: Δημήτρης vs Λευτέρης: Ο νικητής της πρώτης δοκιμασίας
16.12.25 , 22:32 Κυψέλη: Μητέρα ανήλικης στο Star - «Έχει μετανιώσει, να τη δει ψυχολόγος»
16.12.25 , 22:23 Κλέλια Ανδριολάτου: Ο ξέφρενος χορός με τη Βάσια Κωσταρά
16.12.25 , 22:12 Κλήρωση Τζόκερ 16/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.800.000 ευρώ
16.12.25 , 21:55 Φάρμα: Έτσι θα προκύψει ο μεγάλος νικητής!
16.12.25 , 21:53 Yπερσύγχρονο προσομοιωτή ναυτιλίας αποκτά η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
16.12.25 , 21:52 Κλήρωση Eurojackpot 16/12: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 22.000.000 ευρώ
16.12.25 , 21:36 Χαλκιδική: Στη φυλακή αστυνομικός που έσβηνε κλήσεις με το... αζημίωτο
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
Cash or Trash: Πόσο πουλήθηκαν το ιδιαίτερα κοσμήματα της Τζούλι Μασσίνο;
Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση
Αυτά είναι τα ζώδια που θα έχουν απαιτητικές εξελίξεις
Ανθή Βούλγαρη - Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή: «Δε σας βλέπω καλά»
Αλλαγή στα κληρονομικά: Αποκτούν δικαιώματα και οι σύντροφοι εκτός γάμου
Γιάννης Αϊβάζης: «Θα σου πω γιατί χώρισα; Θα το αντέξεις;»
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (16/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα εξοργιστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε σε ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι. Ένας καθηγητής, παρουσία της διευθύντριας, έπιασε με κόφτη τα δάχτυλα ενός μαθητή στην προσπάθειά τους, να βάλουν «τέλος» στην κατάληψη. Το ρεπορτάζ είναι του Μάνου Σωτηρόπουλου, ο οποίος εξασφάλισε και βίντεο - ντοκουμέντο. 

«Το χέρι μου ρε! Άστο! Το χέρι μου... Έλα βγάλ' το, βγάλ' το! Με πονάει!», είναι η στιγμή που ο καθηγητής πιάνει με τον κόφτη τα δάχτυλα του 17χρονου μαθητή. 

«Πήγα στο ΚΑΤ και μου είπε ότι έχω πάθει κάκωση και στα δύο μου δάχτυλα», λέει ο μαθητής. 

Και οι δύο τους με μένος, προσπαθούσαν να κάνουν τα πάντα για να λήξει η κατάληψη, την στιγμή που οι μαθητές είχαν «αγκαλιάσει» την πόρτα.

Χαλάνδρι: Συνελήφθη 16χρονος γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ μετά από καταδίωξη

«Ο καθηγητής αρχίσει να τραβάει το χέρι μου μαζί με την διευθύντρια και χρησιμοποιεί τον κόφτη και μου τραβάει το δάχτυλο».

Χαλάνδρι: Μαθητής ουρλιάζει από τον πόνο - «Μου έχεις πιάσει το χέρι!»

Χαλάνδρι: Μαθητής ουρλιάζει από τον πόνο - «Μου έχεις πιάσει το χέρι!»

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ο καθηγητής βλέπει ότι έχει πιάσει τα δάχτυλά του. Αφού ακουμπάει το χέρι του μαθητή, στη συνέχεια σφίγγει τον κόφτη. Αυτές είναι οι φωτογραφίες αμέσως μετά το περιστατικό...

«Φωνάζω, υποφέρω του φωνάζω σε παρακαλώ άφησε το το δάχτυλό μου πονάω και συνέχισε φυσικά». 

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά.... «Με χλεύασε στο τέλος είπε: ''Αχ καλέ πονάνε τα δαχτυλάκια σου;''».

«Με ένα παγερό βλέμμα και ένα σαρδόνιο χαμόγελο να πιάνει το δάχτυλο του γιου μου», τονίζει ο πατέρας του 17χρονου. 

Οι λόγοι της κατάληψης αφορούσαν ζητήματα των υποδομών αλλά και της καθαριότητα του σχολείου.

Εξαφανίστηκε στο Χαλάνδρι και βρέθηκε νεκρός στο Βάραθρο του Χάρου

Χαλάνδρι: Σχηματίστηκε δικογραφία για τη διευθύντρια, τον καθηγητή και τον μαθητή

Χαλάνδρι: Σχηματίστηκε δικογραφία για τη διευθύντρια, τον καθηγητή και τον μαθητή

Ο 17χρονος συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος του για απλή σωματική βλάβη.

Σε βάρος της διευθύντριας και του καθηγητή σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, ενώ σήμερα οδηγήθηκαν και στον εισαγγελέα. Το STAR προσπάθησε να επικοινωνήσει με το σχολείο και να πάρει την επίσημη αντίδρασή του, ωστόσο στο αίτημα δεν απάντησε ποτέ κανείς.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΚΟΦΤΗΣ
 |
ΔΑΧΤΥΛΑ
 |
ΜΑΘΗΤΗΣ
 |
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top