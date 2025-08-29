Εξαφανίστηκε στο Χαλάνδρι και βρέθηκε νεκρός στο Βάραθρο του Χάρου

Μυστήριο με τον θάνατο 37χρονου που αγνοούταν από την Τρίτη

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση ενός 37χρονου, τα ίχνη του οποίου είχαν εξαφανιστεί την Τρίτη 26 Αυγούστου από το Χαλάνδρι. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός χθες σε χαράδρα στην Καστοριά

Ιωάννινα: Συναγερμός για τουρίστρια που τραυματίστηκε στη χαράδρα του Βίκου

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του άτυχου άνδρα βρέθηκε στο Βάραθρο του Χάρου, μια δύσβατη περιοχή στον Γράμμο, όπου η πρόσβαση είναι εξαιρετικά δύσκολη. 

Ο 37χρονος που βρέθηκε νεκρός στο Βάραθρο του Χάρου στον Γράμμο

Ο 37χρονος που βρέθηκε νεκρός στο Βάραθρο του Χάρου στον Γράμμο

Σύμφωνα με το Silver Alert που είχε εκδοθεί, ο 37χρονος, ο οποίος εργαζόταν στην αμυντική βιομηχανία, έφυγε το πρωί της Τρίτης από το σπίτι του στο Χαλάνδρι με το αυτοκίνητό του για να πάει στη δουλειά του. Όμως δεν επέστρεψε ποτέ και το ίδιο βράδυ οι οικείοι του ειδοποίησαν τις αρχές και εκδόθηκε και το Silver Alert. 

Τραγωδία στους Δελφούς: Εντοπίστηκε νεκρός ορειβάτης σε χαράδρα

Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ, που περιπολούσαν την περιοχή στον Γράμμο, εντόπισαν τη σορό σε βάθος 200 μέτρων, η οποία ανασύρθηκε μετά από επέμβαση της ΕΜΑΚ και ακολούθησε η ταυτοποίηση από τους συγγενείς του. 

Ο 37χρονος είχε εξαφανιστεί από το Χαλάνδρι και βρέθηκε νεκρός σε χαράδρα στην Καστοριά

Ο 37χρονος είχε εξαφανιστεί από το Χαλάνδρι και βρέθηκε νεκρός σε χαράδρα στην Καστοριά

Σύμφωνα με το oladeka.com, κοντά στο σημείο της πτώσης βρέθηκε και ένα Ι.Χ. όχημα, το οποίο, όπως εκτιμάται, ανήκει στον νεκρό άνδρα. 

Διασωληνωμένη τουρίστρια που έπεσε σε χαράδρα- Έχασε το μωρό που κυοφορούσε

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε ηλεκτρονικές συσκευές του νεκρού βρέθηκαν οι συντεταγμένες και άλλα στοιχεία σχετικά με το Βάραθρο του Χάρου που είχε αναζητήσει ο ίδιος νωρίτερα.

Ακόμα παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες για το πώς ο 37χρονος βρέθηκε στην περιοχή και κατέληξε στη χαράδρα. 

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέληξε ο άνδρας, ενώ οι δικοί του άνθρωποι είναι συντετριμμένοι από τον τραγικό χαμό του. 
 

